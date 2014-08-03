Картины Одилона Редона





























Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:44

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Одилон Редон (Odilon Redon) — великий французский художник. Родился в 1840 году в Бордо — умер в Париже, 1916 г. Одилон Редон является одним из основателей стиля живописи Символизм и Общества Независимых Художников. Как правило, всё творчество этого французского художника разделяют на два этапа: чёрный и цветной.В детстве долгое время будущий живописец провёл в семейном поместье Пейербальд. По некоторым данным, родители прятали своего сына, потому что тот страдал «падучей» болезнью. Первый раз, когда Одилон пытался поступить в школу изящных искусств, которая находится в Париже, он завалил экзамены, но стремлений своих не бросил и спустя короткое время поступил на обучение к Станиславу Горену. Он и обучил будущего художника мастерству живописи. Вскоре после этого состоялся первый дебют Редона, когда на одной из выставок он показал свои картины.С 1865 по 1890 Odilon Redon работает в чёрно-белом стиле. Уголь и чёрно-белая литография. Сам он называл такие работы «черноты». Как известно этот художник был очень мнительным и не верил в то, что его работы хоть чего-то стоят и могут быть признаны высоким искусством. Был даже случай, когда комиссия парижского Салона приняла одну из его работ, но Редон забрал эту работу, так как испугался суда критиков и непонимания у зрителей.С 1890 года Одилон Редон начинает обращаться к цвету. Он экспериментирует с маслом, пастелью. Теперь в его живописи присутствуют яркие пейзажи, бабочки, медузы, моллюски и др. Кроме картин великий французский художник известен своими декоративными произведениями. Так он расписал столовую в замке Домеси в Бургундии, спальню госпожи Шоссон в Париже, библиотеку аббатсства Фонфруад.Работам Одилона Редона присущи символические загадки, образы, больше похожие на галлюцинации или сны, загадочные мотивы, навеянные произведениями Алана Эдгара По. До сих пор среди ценителей живописи встречаются как поклонники его творчества, так и яростные противники.Автор - Блинцов.

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