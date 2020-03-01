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На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры

На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры

Художница из Сингапура под ником QimmyShimmy использует полимерную глину для создания фигурок младенцев и сладостей, в которых фантазия и реальность соединяются в неожиданных интересных композициях. От миниатюрных точных копий сердца до леденцов в виде детских головок: сюрреалистические десерты удивляют и пугают одновременно.

Смотрите дальше фотографии необычных сладких шедевров, от которых становится немного не по себе.

Сингапурская художница QimmyShimmy училась на графического дизайнера, но скульптура стала ее самым большим увлечением и возможностью показать новые грани искусства. Она стремится создавать странные, удивительные и непохожие ни на что произведения. Креативщица расписывает запеченную глину вручную и украшает ею глиняные десерты.

Эти работы называют попсюрреалистическими и жуткими. Скульптор не обращает внимания на критику и неоднозначное мнение о ее творчестве. Она играет на грани милоты и ужаса, чтобы удивить и озадачить зрителя. Художница стремится к открытию необычных перспектив в привычных образах. Черный юмор — то, что помогает ей достигать желаемого эффекта.

Младенцы на палочке и тортики с человеческими головами вместо розочек откровенно шокируют и озадачивают. Сладкая анатомия приходится по вкусу далеко не всем, но сингапурская художница видит в этом многообразие и эстетическую цель искусства. Что ж, черный юмор в стиле сюрреализма всегда найдет своих почитателей.

На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры
На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры



Автор фнеизвестен.
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Сегодня, 05:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 123Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: QimmyShimmy художница скульптура глина фигуры попсюрреализм черный юмор

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Комментарии

#1 написал: Exeler
Сегодня, 07:04
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 33
Ничего себе. Жуть +
Зарегистрирован: 1.03.2020
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:12
+1
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Публикаций: 2 095
Комментариев: 12 318
Цитата: Exeler
Ничего себе. Жуть +

Прикинь, такое яичко выпить натощак с утра?! scream Сразу будет инфаркт миокарда, вот такой рубец. good

1586998448_img_6914.jpg
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: Exeler
Сегодня, 11:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 33
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Exeler
Ничего себе. Жуть +

Прикинь, такое яичко выпить натощак с утра?! scream Сразу будет инфаркт миокарда, вот такой рубец. good

1586998448_img_6914.jpg

Ага
Зарегистрирован: 1.03.2020
#4 написал: Мастер Талий
Сегодня, 13:22
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 75
Серьёзное занятие. Похоже я уже знаю, что мне сегодня в кошмарах будет сниться. +
Зарегистрирован: 11.05.2019
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