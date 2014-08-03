Художница Анастасия Сытник (Цеметери)

Ее талант во многом нестандартный и самобытный, отчетливо напоминающий работы признанных мастеров темного жанра, но все-таки весьма независимый и самодостаточный.Имея за плечами два диплома, Анастасия находит силы и время для своего любимого увлечения-хобби, которому посвящает себя уже не менее 10 лет. Что послужило толчком для ее занятия рисованием? Наверное, идея прикоснуться к прекрасному, как признается сама художница. Желание закончить "художку" было отметено строгим родительским "на это нужен талант", но разве это может остановить по настоящему талантливого человека? Конечно же, нет! И, будучи еще студенткой курсов туризма, Анастасия окунулась с головой в мир изобразительного искусства. Помогал ей в этом старый компьютер и планшет, который давал возможность на лету исправлять технические ошибки, свойственные любому неподготовленному новичку. Впрочем, и сейчас, отработав свою технику, она предпочитает работать в цифровом формате, хотя иногда экспериментирует с традиционными материалами.Из скромности Анастасия стесняется называть себя "художником", но свое любимое занятие так вошло в ее жизнь, все так "прикипело", что она уже не представляет себе подходящей альтернативы в творчестве. Правда, не лишне отметить, что Анастасия пробовала себя и в других областях. "Больная голова рукам покоя не дает, - шутит она. - В том смысле, что всегда хотелось что-то произвести на свет. Бумага, пластилин, папье-маше, лески, проволоки, провода, железки, нитки…Вязание, вышивание, бисероплетение, всякие поделки не поймешь из чего. Стихи, рассказы, анекдоты..." Так или иначе, но в руки Анастасии попали рисунки профессиональных художников, изучая которые она не смогла остаться равнодушной к этому виду творчества.Вдохновителем для своих работ Анастасия выделяет Здислава Бексински, от которого она получила творческий заряд с 2005-го года и который до сих пор ее держит в тонусе, многое из его наследия является для нее источником идей для своих картин. "Ни портреты, ни натюрморты, ни даже пейзажи не смогут дать такое поле для идей, как монстры, сюрреализм и "нестандартное" фэнтези", - говорит она. Впрочем, сами монстры редко несут в ее работах злую составляющую, в основном сами люди ставят знак равенства между уродством и злом - такова уж сама природа человека.Самым трудным для Анастасии в работе представляется обернуть идею будущей картины в ее техническое исполнение. Сказывается отсутствие профильного образования, о чем она немного сожалеет, тем более, что является перфекционистом и редко когда надолго остается довольна своими старыми работами. В своем напутствии начинающим художником она напоминает про принцип «Никто не знает «как». "Люди не любят включать головы, чаще пользуются протоптанными дорогами", - говорит она, но это не значит, что не существует других дорог, всегда можно найти другие варианты и идеи для творческой самореализации, что будет по-настоящему уникальным и относительно новым для других.Анастасия полна творческих замыслов и ведет активную жизнь. В ее планах самосовершенствование, путешествия по миру, помощь близким людям. Работы художницы востребованы в оформлении различных каверов для CD и другой печатной продукции.