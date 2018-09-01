Художница создала поразительного тролля - дерево в честь своего отца

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:07 by

Художница Ким Битон (Kim Beaton), проживающая в Сиэтле, прибегла к помощи 25 добровольцев для создания дерева-тролля высотой в 3,5 метра без применения токсичных материалов. Вдохновением для доброго лица этого лесного гиганта послужил её покойный отец, дровосек из Монтаны.В 2006 году Ким Битон и команда добровольцев на протяжении 15 дней создавали уникального тролля из папье-маше, древесины, металлических пластин и других нетоксичных материалов. Вся скульптура выглядит невероятно реалистично, добродушное лицо и красивые голубые глаза тролля сразу привлекают внимание наблюдателя. Однако, тролли известны как не самые добродушные существа, но тролль Битон – особый. Художница объясняет: «Мой отец умер за несколько месяцев до того, как ему исполнилось 80 лет. 2 июня в 3 утра я проснулась с ясным видением того, что я хочу создать. Это было изображение моего отца – старого, иссушенного и древнего, превращённого в огромное дерево, тихо живущее в лесу. Я выпрыгнула из кровати, взяла немного глины и начала лепить как сумасшедшая. Через 40 минут у меня уже была примерная форма того, что надо было сделать. На следующее утро я начала звонить своим друзьям и приглашать их поработать над новой скульптурой через 6 дней. За эти шесть дней я собрала нужные материалы и звонила всем своим знакомым. 8 июля мы начали работу, и через 15 дней всё закончили. Никогда в моей жизни я не была настолько сильно вдохновлена на завершение своей работы».Деревянный тролль, как все называют эту удивительную скульптуру, путешествовал по Сиэтлу на протяжении двух лет, выставляясь на ярмарках, рынках и парадах – поражая воображение, как детей, так и взрослых. После того, как владельцы казино Белладжио (Bellagio Casino) увидели этого тролля во время парада Солнцестояния во Фремонтe (Fremont Solstice Parade) и реакцию на него зрителей, они решили купить его, и теперь деревянный тролль выставляется каждый год нa 2 с половиной месяцa (нa Дeнь Благодарения и другие праздники) в зале с контролем климата. За эти пару месяцев oколо 250 тысяч человек приходят пoлюбoваться им.Автор - admin.

Ключевые слова: Скульптура тролль лес отец

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