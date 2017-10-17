Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)
Стефани Ло родилась в 1976г. Живет и работает в Окленд, Калифорния, США.
Вдохновением для нее служат различные легенды, мифологические истории и фольклор. Ее красочные картины с завораживающими сказочными сюжетами настолько легки, прозрачны, что кажется, что они парят в космическом пространстве, озаряя нас своей космической бесконечностью…
Космическая одиссея...
"...ты чувствуешь, как дышит бесконечность,
Как стройно движется перемещение планет,
Ты понимаешь ли- что значить слово Вечность..
Ты слышишь ли ее неумолимый зов..»
Э.Ростан. Сирано де Бержерак.
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Вчера, 13:44 by ЛетягаПросмотров: 69Комментарии: 5
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