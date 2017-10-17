Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

Летяга Просмотров: 69 Комментарии: 5 +6 Вчера, 13:44 by

Стефани Ло родилась в 1976г. Живет и работает в Окленд, Калифорния, США.Вдохновением для нее служат различные легенды, мифологические истории и фольклор. Ее красочные картины с завораживающими сказочными сюжетами настолько легки, прозрачны, что кажется, что они парят в космическом пространстве, озаряя нас своей космической бесконечностью…Космическая одиссея..."...ты чувствуешь, как дышит бесконечность,Как стройно движется перемещение планет,Ты понимаешь ли- что значить слово Вечность..Ты слышишь ли ее неумолимый зов..»Э.Ростан. Сирано де Бержерак.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.69.78.81.90.93.94.97.98.99.100.104.105.107

Ключевые слова: Художник иллюстратор иллюстрации арты

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