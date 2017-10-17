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Страшные Арты

Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

Стефани Ло родилась в 1976г. Живет и работает в Окленд, Калифорния, США.
Вдохновением для нее служат различные легенды, мифологические истории и фольклор. Ее красочные картины с завораживающими сказочными сюжетами настолько легки, прозрачны, что кажется, что они парят в космическом пространстве, озаряя нас своей космической бесконечностью…
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

Космическая одиссея...

"...ты чувствуешь, как дышит бесконечность,
Как стройно движется перемещение планет,
Ты понимаешь ли- что значить слово Вечность..
Ты слышишь ли ее неумолимый зов..»
Э.Ростан. Сирано де Бержерак.

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Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

2.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

3.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

4.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

5.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

6.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

7.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

8.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

9.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

10.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

11.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

12.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

13.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

14.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

15.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

16.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

17.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

18.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

19.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

20.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

21.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

22.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

23.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

24.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

25.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

26.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

27.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

28.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

29.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

30.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

31.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

32.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

33.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

34.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

35.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

36.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

37.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

38.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

39.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

40.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

41.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

42.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

43.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

44.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

45.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

46.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

47.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

48.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

51.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

52.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

53.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

54.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

55.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

56.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

57.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

58.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

59.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

60.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

61.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

62.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

63.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

64.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

69.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

78.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

81.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

90.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

93.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

94.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

97.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

98.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

99.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

100.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

104.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

105.
Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)

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Американская художница Стефани Пуи-Мун Ло (Stephanie Pui-Mun Law)


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Вчера, 13:44 by ЛетягаПросмотров: 69Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Художник иллюстратор иллюстрации арты

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Вчера, 14:03
+2
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Сейчас сидел разглядывал картины, от 34 стало как то не по себе. Вроде ничего такого в ней ней, а пробрало до мурашек. И вообще стилистика изображения животных на некоторых картинах может до безумия довести. Слишком они уж странные.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Tigger power
Вчера, 15:27
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
Мне очень понравились все, такие чудесные)+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:41
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (932|0)
Публикаций: 413
Комментариев: 3 001
Классная подборка рисунков! Супер! Классный дракончик!
дракон
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 19:03
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 975
Рисунки замечательные.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 19:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (163|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 205
Какие чудесные рисунки, так завораживают! Эти рыбы, черепахи, русалки. Красивые девушки в нарядах необыкновенных, лисы, драконы тоже суперские! Да, есть на что посмотреть, приятные рисунки, Молодец - талант есть у художницы! ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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