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Страшные Арты

Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)

Christopher Lovell (Кристофер Ловелл) – художник-иллюстратор из Великобритании. Кристофер - самоучка, его интерес к живописи проявился еще в раннем детстве. Он увлекался фэнтези и научной фантастикой. Он был очарован игрушками, мультфильмами и фильмами, которые помогли раскрыть его воображение и до сих пор вдохновляют его. Свой творческий путь художник начинал, создавая иллюстрации для компаний по производству одежды. В настоящее время концентрируется на создании своего личного портфолио, что позволит лучше раскрыть его творческий потенциал и заявить о себе на весь мир.

Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)
Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)



Автор (арты): Christopher Lovell (Кристофер Ловелл).
Источник.
Вчера, 18:17 by ЛетягаПросмотров: 42Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Художник иллюстратор принты для одежды арты

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:01
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2953|-1)
Публикаций: 1 854
Комментариев: 11 841
Супер! ) Мне понравились иллюстрации! +++

арт
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:14
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2285|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 839
Шикарные арты +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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