Фантастические иллюстрации от Christopher Lovell (Кристофер Ловелл)

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 2 +4 Вчера, 18:17 by

Christopher Lovell (Кристофер Ловелл) – художник-иллюстратор из Великобритании. Кристофер - самоучка, его интерес к живописи проявился еще в раннем детстве. Он увлекался фэнтези и научной фантастикой. Он был очарован игрушками, мультфильмами и фильмами, которые помогли раскрыть его воображение и до сих пор вдохновляют его. Свой творческий путь художник начинал, создавая иллюстрации для компаний по производству одежды. В настоящее время концентрируется на создании своего личного портфолио, что позволит лучше раскрыть его творческий потенциал и заявить о себе на весь мир.Автор (арты): Christopher Lovell (Кристофер Ловелл).

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