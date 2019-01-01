Картины Михаила Хохлачёва

Картины Михаила ХохлачёваВ современном мировом и русском искусстве немало жанров, стилей и направлений, как говорится, на любой вкус и предпочтение. Пожалуй, каждый человек может найти здесь что-то для себя.
Если вы любите искусство, то наверняка знаете, что выбрать здесь есть из чего. При этом многие художники пытаются создать нечто своё, что-то особенное, яркое, заметное, запоминающееся, самобытное и неповторимое. Некоторым художникам это удаётся. Они не только становятся прославленными живописцами, работы которых ценятся в их стране или по всему миру, но и создают некие свои жанры, поджанры, стили и направления в искусстве.
Сегодня я хочу познакомить вас с замечательным российским художником Михаилом Хохлачёвым. Этот же художник также известен под именем Michael Cheval.
Один раз посмотрев лишь несколько из его работ, пожалуй, запомнишь имя этого художника навсегда. Он настолько неповторим и самобытен, что второго такого просто нет.
Михаил Хохлачёв или Майкл Шеваль — художник, который работает в жанре сюрреализма, однако его сюрреализм можно отличить от картин этого же жанра других художников.
Михаил Хохлачёв известен, как мастер абсурда. Его картины пропитаны совершенно немыслимыми вещами, которые удивляют, заставляют задуматься, восхищают и впечатляют. Несмотря на то, что он всё-таки представитель сюрреализма, сложно сравнить его с другими мастерами жанра, пускай даже самым известным представителем сюрреализма Сальвадором Дали.
Его работы — это особенный мир, который наполнен определёнными символами. Всё, что происходит в его работах, можно принять за абсурдный сон, однако есть в его картинах глубина и заложенный смысл.
Внимательно изучив ту или иную его работу, можно увидеть что-то важное или же настолько прекрасное, что это бесконечно радует и говорит о многообразии нашего мира и искусства, в частности.
Любителям сюрреализма стоит познакомиться с таким замечательным представителем жанра, как русский художник Михаил Хохлачёв. Эти работы погружают в мир иллюзий загадочного мира, который соткан из эмоций, желаний и чувств.
Фантазия этого художника безгранична и неистощима. Во всяком случае, всегда приятно наслаждаться его работами, искать в них скрытый смысл, символы, намёки и аллегории.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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