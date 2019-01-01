Картины Михаила Хохлачёва

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:10 by

В современном мировом и русском искусстве немало жанров, стилей и направлений, как говорится, на любой вкус и предпочтение. Пожалуй, каждый человек может найти здесь что-то для себя.Если вы любите искусство, то наверняка знаете, что выбрать здесь есть из чего. При этом многие художники пытаются создать нечто своё, что-то особенное, яркое, заметное, запоминающееся, самобытное и неповторимое. Некоторым художникам это удаётся. Они не только становятся прославленными живописцами, работы которых ценятся в их стране или по всему миру, но и создают некие свои жанры, поджанры, стили и направления в искусстве.Сегодня я хочу познакомить вас с замечательным российским художником Михаилом Хохлачёвым. Этот же художник также известен под именем Michael Cheval.Один раз посмотрев лишь несколько из его работ, пожалуй, запомнишь имя этого художника навсегда. Он настолько неповторим и самобытен, что второго такого просто нет.Михаил Хохлачёв или Майкл Шеваль — художник, который работает в жанре сюрреализма, однако его сюрреализм можно отличить от картин этого же жанра других художников.Михаил Хохлачёв известен, как мастер абсурда. Его картины пропитаны совершенно немыслимыми вещами, которые удивляют, заставляют задуматься, восхищают и впечатляют. Несмотря на то, что он всё-таки представитель сюрреализма, сложно сравнить его с другими мастерами жанра, пускай даже самым известным представителем сюрреализма Сальвадором Дали.Его работы — это особенный мир, который наполнен определёнными символами. Всё, что происходит в его работах, можно принять за абсурдный сон, однако есть в его картинах глубина и заложенный смысл.Внимательно изучив ту или иную его работу, можно увидеть что-то важное или же настолько прекрасное, что это бесконечно радует и говорит о многообразии нашего мира и искусства, в частности.Любителям сюрреализма стоит познакомиться с таким замечательным представителем жанра, как русский художник Михаил Хохлачёв. Эти работы погружают в мир иллюзий загадочного мира, который соткан из эмоций, желаний и чувств.Фантазия этого художника безгранична и неистощима. Во всяком случае, всегда приятно наслаждаться его работами, искать в них скрытый смысл, символы, намёки и аллегории.Автор - blincov.

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