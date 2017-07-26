Бестиарий охотников за привидениями

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:25

Nik_dk Просмотров: 50 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 12:25 by

Моя 888 публикация. Но главное, на днях в новостях передали о запуске в производство третьего фильма "Охотников за привидениями". Это будет продолжение оригинальной дилогии. Охотницы из фильма 2016 года орудовали в своей реальности и никакого отношения к будущему фильму иметь не будут. Режиссёром будет Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинальных охотников Айвана Райтмана. Он будет продюсером и держать руку на пульсе.Хотелось бы увидеть в новом фильме кого-нибудь из бестиария обоих мультсериалов. Автор всех работ - T-RexJones (он же Tristan Jones)

Ключевые слова: Арты бестиарий демоны призраки охотники за привидениями

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