Бестиарий охотников за привидениями

Бестиарий охотников за привидениямиМоя 888 публикация. Но главное, на днях в новостях передали о запуске в производство третьего фильма "Охотников за привидениями". Это будет продолжение оригинальной дилогии. Охотницы из фильма 2016 года орудовали в своей реальности и никакого отношения к будущему фильму иметь не будут. Режиссёром будет Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинальных охотников Айвана Райтмана. Он будет продюсером и держать руку на пульсе.
Хотелось бы увидеть в новом фильме кого-нибудь из бестиария обоих мультсериалов. Автор всех работ - T-RexJones (он же Tristan Jones)
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Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25 by Nik_dkПросмотров: 50Комментарии: 6
Ключевые слова: Арты бестиарий демоны призраки охотники за привидениями