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Страшные Арты

Бестиарий охотников за привидениями

Моя 888 публикация. Но главное, на днях в новостях передали о запуске в производство третьего фильма "Охотников за привидениями". Это будет продолжение оригинальной дилогии. Охотницы из фильма 2016 года орудовали в своей реальности и никакого отношения к будущему фильму иметь не будут. Режиссёром будет Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинальных охотников Айвана Райтмана. Он будет продюсером и держать руку на пульсе.

Хотелось бы увидеть в новом фильме кого-нибудь из бестиария обоих мультсериалов. Автор всех работ - T-RexJones (он же Tristan Jones)

Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями
Бестиарий охотников за привидениями

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Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25 by Nik_dkПросмотров: 50Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Арты бестиарий демоны призраки охотники за привидениями

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:31
+3
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 42
Комментариев: 704
Третья - ну, точь-в-точь, бабка из нашего подъезда. Тока та еще в шляпке. По толковому словарю: "Бабка. Многогранная личность, может колдовать, проклинать, превращаться, шептать. Встречается повсеместно - от глухого леса до соседней квартиры"))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#2 написал: Sniff
Сегодня, 12:58
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 112
А мне третья картинка напомнила Кису Воробьянинова, когда он просил подаяния: Мадам, месье, же не манж па сис жюр))
++++
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: Летяга
Сегодня, 15:04
+3
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Группа: Заместители Администраторов
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Забавные. Ещё бы подписать где кто)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 15:30
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Все хороши! и бешенный Ктулху и нищий Богомол тоже)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 15:42
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Первый прикольный
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Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Nik_dk
Сегодня, 19:46
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Цитата: Летяга
Забавные. Ещё бы подписать где кто)

Я затупил.

1 - капитан Джек Хиггинс из "Настоящих охотников за привидениями" 2 сезон, серия с призраками-пиратами.
2 - бывшая дама с собачкой, хозяйка демонического пса из 32 серии "Собачьи дни""Экстремальные охотники за привидениями"
3 - Темпус из 18 серии "Призрак постапокалипического будущего" "Экстремальные охотники за привидениями"
4 - Калил, бог-демон из 6 серии "13 избранных" "Экстремальные охотники за привидениями"
5 - Посланник Калила
6 - Веречикен, петух-оборотень из 4 сезона "Настоящих охотников за привидениями"
7 - Виго из второго фильма
8 - призраки из заставки-опенинга "Настоящих охотников за привидениями"
Зарегистрирован: 25.07.2011
                 
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