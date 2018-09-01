Кейт Томпсон (Keith Thompson) – художник с необычайно богатым воображением

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:07 by

Кейт Томпсон (Keith Thompson) – художник с необычайно богатым воображением. Его картины открывают нам фантастические и даже сюрреалистические миры, по силе воздействия и образности близкие Иерониму Босху. Но помимо самой художественной работы он наделяет каждый из своих персонажей собственной историей, что позволяет героям художника перешагнуть из мира его фантазий в наш мир совсем живыми существами. Эти истории сопровождают каждую из работ Кейта.Кейт сотрудничает с журналами, киноиндустрией и даже создателями видеоигр. Но в первую очередь он, конечно, художник. По происхождению англичанин, живет в Канаде, очень молод – ему нет еще и двадцати пяти – и рисует, сколько себя помнит.Критики относят его работы к жанру "Фэнтези". Сам же он утверждает, что просто рисует все, что приходит в голову, а уж как это назовут – дело десятое. Если когда-нибудь такого рода изображения начнут печатать на упаковках туалетной бумаги или стаканчиках для йогурта, пусть называют рекламой, ему все равно.Свои сюжеты Кейт находит в истории, не только древней, но и вполне современной. Хотя актуальных тем он старается избегать. Много идей Кейт почерпнул из того, что делают в стиле фэнтези или научной фантастики японцы. Он просто берет реальность и смотрит на неё под каким-то другим, своим собственным углом, преображает её так, что возникает другой, абсолютно фантастический мир. Один из проходящих образов творчества Кейта – виселица. Для него это – мифологический символ мученичества, аналогичный кресту в мирах, где развиваются его истории, но в то же время чуждый для зрителя.На вопрос, как ему удается придумать такие замысловатые сюжеты, Кейт отвечает просто: "Да как мы все в жизни придумываем. Вот прочитаем о каком-то историческом событии и воображаем себе, как бы мы оказались в этом времени и в этом месте, что бы видели, что чувствовали. Отличие только в том, что я и событие тоже придумываю сам. Придумаю событие, а дальше начинаю развивать идею о том, что могло его вызвать, какие у него были причины. Или наоборот: придумаю причину, отправную точку, а потом рассуждаю о возможных последствиях".В 2005 году работы Кейта Томпсона были представлены в американском художественном ежегоднике Spectrum и Ballistics Publishing collections. В поддержку Spectrum Art Exhibit Музей американской Иллюстрации в Нью-Йорке включил картину "The Prophet" в ряд выставочных экспонатов, отобранных из всех художественных произведений за 11 лет работы издания.Автор - kultoboz.ru.

Ключевые слова: Кейт Томпсон (Keith Thompson) художник иллюстратор сюрреализм искусство

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