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Страшные Арты

Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина

Здесь вы можете увидеть подборку работ из серии Властелина Колец. Характерный почерк Алана Ли нельзя перепутать ни с каким другим. Средневековая мрачность, будто подчеркивает весь характер произведения, где силы света столкнулись в непримиримой борьбе с силами тьмы. Его образы, как людей, так и фантастических существ, так ярки и своеобразны, что создатели фильма Властелина Колец обратились именно к работам этого автора. Так, Алан Ли, принимал непосредственное участие в создании всем известной трилогии фэнтези блокбастера. Вместе с другим художником Джоном Хоувом он придумывал пейзажи и главных героев. Теперь мы видим всех, кто населяет Средиземье, именно такими, какими их видел этот художник-иллюстратор. За эту грандиозную работу Алан Ли получил Оскар и ещё множество других премий и наград.

Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина
Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Властелин Колец художник существа

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:01
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Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:16
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Публикаций: 600
Комментариев: 7 597
Я так поняла, что тут и к "Хоббиту", и к "Властелину", и к "Сильмариллиону" картинки есть. Отличные иллюстрации!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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