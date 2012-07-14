Алан Ли иллюстрации книг Дж.Р.Р.Толкина

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:46 by

Здесь вы можете увидеть подборку работ из серии Властелина Колец. Характерный почерк Алана Ли нельзя перепутать ни с каким другим. Средневековая мрачность, будто подчеркивает весь характер произведения, где силы света столкнулись в непримиримой борьбе с силами тьмы. Его образы, как людей, так и фантастических существ, так ярки и своеобразны, что создатели фильма Властелина Колец обратились именно к работам этого автора. Так, Алан Ли, принимал непосредственное участие в создании всем известной трилогии фэнтези блокбастера. Вместе с другим художником Джоном Хоувом он придумывал пейзажи и главных героев. Теперь мы видим всех, кто населяет Средиземье, именно такими, какими их видел этот художник-иллюстратор. За эту грандиозную работу Алан Ли получил Оскар и ещё множество других премий и наград.Автор - blincov.

Ключевые слова: Властелин Колец художник существа

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