Оккультные штучки Андреа Фаласки

Оккультные штучки Андреа ФаласкиАндреа Фаласки (Andrea «FraterOrion» Falaschi) — графический дизайнер и музыкант из Монтополи-ин-Валь-д’Арно, Италия.
30-летний Андреа слушает металл, а в искусстве предпочитает дадаизм и сюрреализм. Его украшения отдают потусторонним миром и мистикой, а основными элементами дизайна являются черепа, искаженные лица и щупальца.
Автор (дизайнер): Андреа Фаласки.
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Сегодня, 15:01 by ЛетягаПросмотров: 29Комментарии: 2
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