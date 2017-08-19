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Страшные Арты

Оккультные штучки Андреа Фаласки

Андреа Фаласки (Andrea «FraterOrion» Falaschi) — графический дизайнер и музыкант из Монтополи-ин-Валь-д’Арно, Италия.

Оккультные штучки Андреа Фаласки

30-летний Андреа слушает металл, а в искусстве предпочитает дадаизм и сюрреализм. Его украшения отдают потусторонним миром и мистикой, а основными элементами дизайна являются черепа, искаженные лица и щупальца.

Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки
Оккультные штучки Андреа Фаласки


Автор (дизайнер): Андреа Фаласки.
Источник.
Источник.
Сегодня, 15:01 by ЛетягаПросмотров: 29Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дизайнер Лавкрафт черепа щупальца арты

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:48
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 784
Комментариев: 7 142
Ого, вот это бутылочки! ogo из таких наливать одно удовольствие, good особенно последнюю рюмку "на посошок" cold_sweat +++ а подвески с изображением из "Властелина колец" - Всевидящее око Зеромана. Супер! Колечки интересные, можно использовать как кастет, если "что", с зубчиками. Стопочки и кружки под пиво классные. Необычные наклонности у человека, делающего такие вещи. Но как говорится: - каждому своё!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
#2 написал: qqq666
Сегодня, 17:33
+1
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Репутация: (78|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 1 763
да уж это точно подмечено +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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