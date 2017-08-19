Оккультные штучки Андреа Фаласки

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:01 by

Андреа Фаласки (Andrea «FraterOrion» Falaschi) — графический дизайнер и музыкант из Монтополи-ин-Валь-д’Арно, Италия.30-летний Андреа слушает металл, а в искусстве предпочитает дадаизм и сюрреализм. Его украшения отдают потусторонним миром и мистикой, а основными элементами дизайна являются черепа, искаженные лица и щупальца.Автор (дизайнер): Андреа Фаласки.

Ключевые слова: Дизайнер Лавкрафт черепа щупальца арты

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