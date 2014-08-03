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Скульптуры и куклы от William Bezek
Новость отредактировал
Летяга
- Вчера, 19:49
Вчера, 17:22 by
FataMorgana
Просмотров: 27
Комментарии: 4
+4
Ключевые слова:
Куклы
скульптуры
арты
зомби
готика
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Комментарии
#1 написал:
Летяга
Вчера, 19:52
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Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
На таких кукол хорошо посмотреть на какой-нибудь выставке.
А вот иметь такую красоту дома я бы не хотела)
+++
#2 написал:
Fleur Delacour
Вчера, 19:55
+1
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Комментариев: 83
1, 3, 6, 8 - просто шикарны<3
#3 написал:
Сделано_в_СССР
Вчера, 20:06
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Хороши куколки.
+++++++
#4 написал:
Mina Harker
Вчера, 20:25
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Готично )
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