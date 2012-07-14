Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 14:56 by

Джастин Питерс – талантливейший цифровой художник, который с помощью Photoshop создаёт фантастические коллажи. Свои работы и всё, что у него происходит в голове, он описывает цитатой Пабло Пикассо: «Всё, что можно вообразить — реально». Следуя этому принципу, Джастин в сюрреалистичном стиле иллюстрирует свои мечты и фантазии.Автор: Джастин Питерс (арты).

Ключевые слова: Фотохудожник коллаж сюрреализм арты

Другие, подобные истории: