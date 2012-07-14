Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров

Джастин Питерс – талантливейший цифровой художник, который с помощью Photoshop создаёт фантастические коллажи. Свои работы и всё, что у него происходит в голове, он описывает цитатой Пабло Пикассо: «Всё, что можно вообразить — реально». Следуя этому принципу, Джастин в сюрреалистичном стиле иллюстрирует свои мечты и фантазии.

Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров
Цифровой художник так ловко владеет фотошопом, что вы почти поверите в реальность его фантастических миров



Автор: Джастин Питерс (арты).
Источник.
Сегодня, 14:56 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Фотохудожник коллаж сюрреализм арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:57
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (647|0)
Публикаций: 251
Комментариев: 2 097
Плюс поставил, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:07
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1628|0)
Публикаций: 697
Комментариев: 6 804
Фантастические коллажи.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:08
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1502|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 654
Это потрясающе, дух захватывает! +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.