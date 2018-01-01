Художник Дэвид Уитлем

Художник из Великобритании Дэвид Уитлем (David Whitlam) имеет хорошо узнаваемую манеру сюрреалистичной живописи в технике автоматического письма. Во многом аллегоричные полотна представляют собой смесь подсознательных рефлексий, вызывающих у зрителя целую гамму чувств, главным из которых является любопытство.Дэвид родился в 1977 году и уже с ранних лет, насколько он себя помнит, стал переносить свои детские фантазии на бумагу. Проникнутый сценами фантастических фильмов, вроде Звездных Войн, а также научно-фантастической литературой, мальчик постепенно повышал свое мастерство и, уже позже получив художественное образование, отразил внутренний мир подсознательного в свои сюрреалистические картины.Дэвид работает как с традиционным медиа, как то: живопись маслом по холсту или рисование карандашом, так и создает картины в графических программах, вроде Photoshop. В каждом из этих инструментов, считает художник, есть свои преимущества и недостатки. Исполнение картин на холсте дает ему большую гибкость и возможность самосовершенствования, в то же время, работая в Photoshp'е, он получает возможность быстро и легко создавать законченный образ меньшими усилиями. Впрочем, начинает работу художник с карандашных набросков - самой волшебной и непосредственной части творческого процесса.Дэвид не считает нужным как-то планировать будущий сюжет своих картин. Подобно медиуму, общающемуся с потусторонним миром, он приступает к работе посредством свободного обрисовывания формы и очертания картины, подсознательно нащупывая будущее содержимое, отсеивая и добавляя по ходу работы новые элементы и стирая то, что считает несущественных. "Это происходит в характерной манере автоматического письма медиумов", - объясняет он свой творческий подход. В итоге на выходе получается причудливая комбинация инстинкта, технического мастерства и чистой случайности.Без сомнения, получить подобный результат художнику удается, только полностью погрузившись в творческое пространство, которое он нашел некоторое время назад на территории бывшей ткацкой фабрики Vernon Mill, что в городе Стокпорт. Там он и еще несколько других художников нашли прибежище для творческой самореализации в Vernon Mill Artists студии, одной из самых больших творческих арт-групп в Великобритании.Картины Дэвида Уитлема притягивают взгляд прежде всего своей изрядной сюрреалистической насыщенностью, необычно плотной компоновкой мелких деталей живой и неживой природы, как бы перетекающих друг в друга и имеющих некую мистическую природу взаимодействия. Рассматривать картины художника представляется некоего рода попыткой решить загаданный ребус, задачей найти ответ на какую-то иррациональную загадку, незримо присутствующую среди хаотично расположенных деталей композиции. Очень умело оперируя цветовой гаммой, художник добивается потрясающей атмосферности картин.Работы выдержаны по большей части в одном цветовом ключе: темно-бардовые, коричневые, желто-зеленые тона добавляют мистический ореол и таинственность, маски на людях и животных придают им некоторую интригу викторианской эпохи маскарадов. Дэвид подчеркивает, что находит множество точек соприкосновения своего творчества с мистицизмом 19-го века Англии. Среди художников, оказавших влияние на его работы, Уитлем особо выделяет Иеронима Босха, чья жизнь тоже во многом покрыта тайной неизвестности. Еще одним старым мастером, оказавшим влияние на Дэвида, является Уильям Блейк, чьи картины полны аллегоричности и тайного смысла. "Когда я гляжу на работы Блейка, я вижу другой мир, некоторого рода параллельную мистическую реальность, которая каким-то образом отражает нашу собственную", - делится впечатлением он.Впрочем, какова бы ни была эта реальность, художник живет в наше время технологического индустриального рационализма, и это тоже имеет отражение в его работах. Во многих картинах в канву архаичных атрибутов прошлых эпох вплетается антураж современной городской жизни, что придает дополнительный оттенок ироничности всей композиции.Получить известность работам Дэвида помог интернет - главным образом в этом художник находит возможность делиться своим творчеством со своими почитателями, находить отклик в их сердцах. Естественно, это мощный инструмент для продвижения своего творчества и метод поиска потенциальных покупателей его работ. Кроме многочисленных выставок, в которых был замечен Дэвид, его иллюстрации пользуются спросом в издательской индустрии, многие картины легли в основу оформления книг и журналов, а основателем одного из них, Dark Lane Quarterly, он является сам. Среди клиентов художника можно отметить Рэмси Кемпбелла, одного из величайших писателей современности в хоррор-жанре, Гари МакМахона, Дугласа Лейна и других писателей из Британской ассоциации научной фантастики.Художник участвует во многих выставках современного искусства как в Европе, так и в Америке.