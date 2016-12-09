Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета

Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако ПометаЖивописные полотна часто основаны на старинных фотографий прошлого и позапрошлого веков, но интерпретированные иногда до эстетического абсурда.
Оттенки серого и сепии создают впечатление, что перед зрителем – подлинный исторический фотодокумент.
Но в гибридные композиции включаются современные сюжеты и эстетика комиксов, шоу-бизнеса, кинематографа и анимации.
Часто акцентом становится пост-апокалиптическая область, в которой люди вынуждены сосуществовать рядом с радиоактивными отходами, приводящие к различным мутациям.
Ноги людей, собравшихся в холле гостиницы, выглядят как резиновые шланги. Переплетения – символы сложных отношений и трудно разрешимых противоречий.
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Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 2
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