Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:09 by

Живописные полотна часто основаны на старинных фотографий прошлого и позапрошлого веков, но интерпретированные иногда до эстетического абсурда.Оттенки серого и сепии создают впечатление, что перед зрителем – подлинный исторический фотодокумент.Но в гибридные композиции включаются современные сюжеты и эстетика комиксов, шоу-бизнеса, кинематографа и анимации.Часто акцентом становится пост-апокалиптическая область, в которой люди вынуждены сосуществовать рядом с радиоактивными отходами, приводящие к различным мутациям.Ноги людей, собравшихся в холле гостиницы, выглядят как резиновые шланги. Переплетения – символы сложных отношений и трудно разрешимых противоречий.

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