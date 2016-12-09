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Страшные Арты

Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета

Живописные полотна часто основаны на старинных фотографий прошлого и позапрошлого веков, но интерпретированные иногда до эстетического абсурда.

Оттенки серого и сепии создают впечатление, что перед зрителем – подлинный исторический фотодокумент.

Но в гибридные композиции включаются современные сюжеты и эстетика комиксов, шоу-бизнеса, кинематографа и анимации.

Часто акцентом становится пост-апокалиптическая область, в которой люди вынуждены сосуществовать рядом с радиоактивными отходами, приводящие к различным мутациям.

Ноги людей, собравшихся в холле гостиницы, выглядят как резиновые шланги. Переплетения – символы сложных отношений и трудно разрешимых противоречий.

Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета
Неупорядоченная нормальность: сюрреалистические картины Пако Помета

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Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Искусство картины Пако Помет рисунок художник

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:28
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Интересно рассматривать) +
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:21
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Комментариев: 6 945
Журналисту плюс.
А работы мне не понравились. Здесь уже есть работы некой художницы с шизофренией на основе старых фотографий. И те и другие одинаково отвратительны.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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