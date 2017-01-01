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Страшные Арты

Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл

Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt),Дун Ридделл (Dun Riddell)

Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt)


Может, искусство — это всего лишь проявление сумасшествия? Давайте посмотрим вместе на картины людей с различными психическими отклонениями. Как вы считаете, они сильно отличаются от работ обычных художников?

Этот бельгийский художник описывает свое творчество так: «У меня двойной маршрут: в качестве художника и в качестве посредника в аудиторию, страдающую тяжелыми психическими заболеваниями».

Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл
Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл
Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл

Дун Ридделл (Dun Riddell)


Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл
Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14 by LemurПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Творчество страшные арты психические нарушения

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