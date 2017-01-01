Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл

Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt),Дун Ридделл (Dun Riddell)

Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt)

Может, искусство — это всего лишь проявление сумасшествия? Давайте посмотрим вместе на картины людей с различными психическими отклонениями. Как вы считаете, они сильно отличаются от работ обычных художников?

Дун Ридделл (Dun Riddell)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:14

Lemur Просмотров: 13 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:14 by

Ключевые слова: Творчество страшные арты психические нарушения

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