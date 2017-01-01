Дэвид Дьюирдт и Дун Ридделл
Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt),Дун Ридделл (Dun Riddell)
Дэвид Дьюирдт (David Deweerdt)
Может, искусство — это всего лишь проявление сумасшествия? Давайте посмотрим вместе на картины людей с различными психическими отклонениями. Как вы считаете, они сильно отличаются от работ обычных художников?
Этот бельгийский художник описывает свое творчество так: «У меня двойной маршрут: в качестве художника и в качестве посредника в аудиторию, страдающую тяжелыми психическими заболеваниями».
Дун Ридделл (Dun Riddell)
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14 by LemurПросмотров: 13Комментарии: 0
Ключевые слова: Творчество страшные арты психические нарушения