Матренино - красивая заброшенная усадьба в глуши



Заброшенная усадьба Матренино, главный дом. Нелидовский городской округ, Тверская область





























Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:19 by

Места эти хоть и малонаселённые, но вопреки моим ожиданиям оказались вовсе не безлюдными. Разбивая лагерь, мы думали, что не встретим никого в лесу, однако то охотники проедут, то из местных деревень люд покажется, а то и вовсе фиг знает кто, вызывающий только вопросы, проверять и отвечать на которые не очень-то и хочется.Даже во время прогулки по заброшенной усадьбе встретилась семейная пара с ребятишками, которые специально завернули сюда с крупных дорог, поскольку мама давно-давно была здесь в пионерском лагере "Звёздный" .Да, как раз заброшенная усадьба - и есть наша цель на сегодня. Про неё, зовущуюся Матренино, и пойдёт рассказ. А находимся мы с вами в глубинке Нелидовского городского округа Тверской области.Так уж вышло, усадьба Матренино почти никому не известна. Даже не все любители подобных мест и прошлого сразу вам ответят, что это за место и где оно.Обделена усадьба и вниманием специалистов. В своё время её не учли как памятник истории и архитектуры (модерн в советское время за наследие не считался), поэтому её изучением особо не занимались.Как я уже упомянул, в советское время здесь размещался пионерский лагерь, однако в нулевых и он ушёл в историю.Говорят, усадьбу и остатки лагеря кто-то тогда купил, но никаких следов деятельности на территории не заметно. Позже мне сказали, что покупатель вскоре после сделки якобы то ли почему-то перестал интересоваться всем этим хозяйством, а то и вовсе куда-то пропал. На мой вопрос "куда пропал?" ответ был: "Да кто ж их знает, новых русских этих. Мож уехал, мож посадили.."Информации о Матренино у меня немного. Точных дат постройки дома я не назову, но по внешнему виду и стилю предположу, что это конец 19-го - начало 20-го века. Может быть, 1910-е года.Кстати, дом смотрит парадным фасадом на север. Поэтому, чтобы снять его со светом и без теней, делать нужно это или рано утром, или поздно вечером.Днём вы приедете к совершенно грустной картинке, и усадьба будет у вас против света. А свет тут нужен - у здания много интересных деталей.Самым красивым элементом постройки является, конечно же, главный вход.Бросим беглый взгляд на бок здания, пока солнце окончательно не село, и зайдём внутрь.Каким-то чудом сохранились оригинальные двери.Вход похож на замочную скважину или на огромный гриб, и остаётся самой примечательной деталью усадебного дома до сих пор.К сожалению, оригинальных интерьеров в здании не сохранилось. Да и было бы глупо их ожидать, зная, что тут всё при лагере перестроили, может быть даже не раз.Обращают внимание на себя лишь окна. Они здесь причудливой формы. Модерн всё же! Дополнительный колорит создают световые пятна.Когда-то на второй этаж вела лестница, но сейчас перил нет. Зато можно полюбоваться на поднимающиеся вверх ко второму этажу, вслед за визитёром, окна.В интерьерах второго этажа примерно та же картина, что и у первого.Дверь ведёт на небольшую крытую террасу над парадным входом. Представляю, что летними вечерами здесь могли любоваться закатом господа.Сейчас деревья выросли, виды немного не те, но всё равно в хорошую погоду тут, что называется, огонь.Кстати! Первыми владельцами этих земель как раз были дворяне, фамилия которых Огонь-Догановские. Ещё из прошлого Матренино (кстати, почему-то именно через Е, а не Ё) вспоминается такая легенда:Ахтырское - это и правда второе название местности, а вот сказ про купеческую красавицу - скорее всего лишь красивая романтическая легенда. Может быть, местные крестьяне мечтали о заботливой и доброй барыне, которая не откажет ни в чём и поможет с любой просьбой.Сейчас о романтике напоминает надпись "Эдичка, Ваганя - 1999 г.", которую я разглядел под крышей над одной из комнат. Крышу, кстати, много где спионерили мародёры, однако небезразличные люди покрыли её каким-то баннерами.На этом повествование про почти никому не известную усадьбу Матренино, спрятавшуюся в глуши юго-запада Тверской области, я и закончу.Автор - Алексей Куликов.

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