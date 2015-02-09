Остров Врангеля

Летяга Просмотров: 79 Комментарии: 11 +6 Вчера, 20:48 by

Остров Врангеля — одна из самых северных точек России. Суровый климат и типичный северный пейзаж с сугробами, простирающийся до горизонта. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Входит в состав одноимённого заповедника. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (2004 год). Координаты - 71.270496, 179.066118В августе 1926 года на острове Врангеля под началом советского полярника Г. А. Ушакова была основана полярная станция, на которой в тот период проживало 59 человек. Таким образом было основано село Ушаковское с единственной улицей Ленина. Советские исследователи, высадившиеся на остров в 1926 году, вынуждены были остаться на нем на 4 года – из-за дрейфующих в Чукотском море льдов добраться до большой земли было невозможно. Спасти ученых удалось только на ледоколе. В 1914 году на острове на 9 месяцев «застряли» исследователи из Канады.В 1950—1960-е годы на острове были основаны ещё два небольших поселения — Звёздный и Перкаткун. Было построено несколько объектов военной инфраструктуры. В последующие годы СССР основал на острове несколько небольших поселений, среди которых центральным считался посёлок Ушаковский. К началу 1980-х в нём проживали около 200 человек – геологи, метеорологи, учёные, пограничники, зверобои и коренные народы Севера.Здесь действовали сельсовет, школа-интернат, детсад и котельная, клуб-кинотеатр, контора заказника, природоведческий музей, магазин и подземный ледник для хранения мясопродуктов, временный кораль (для осеннего загона и забоя оленей), почта, больница, полярная станция «Бухта Роджерса», аэропорт «Роджерс» (для АН-2, МИ-2, МИ-6, МИ-8) и малая авиазаправка, склад ГСМ и хранилища насыпного угля, библиотека, действовал маяк, в домах было электричество. Также был установлен памятник Ушакову.К 1980-м годам военные начали покидать остров, в 1992 году была закрыта радиолокационная станция, и на острове остался единственный населённый пункт — село Ушаковское, которое к 2003 году практически полностью опустело. На фото ниже -заброшенная метеостанция.Остров Врангеля сегодня – территория с самым плотной популяцией белых медведедей. На 7400 кв. км насчитывается 350-400 медведиц, и поголовье этого зверя увеличивается год от года. Больше всего белых медведей в Арктике рождается именно на острове Врангеля. Последняя жительница села Ушаковское, Василина Альпаун, трагически погибла 13 октября 2003 года недалеко от своего дома (подверглась нападению белого медведя). Ей было двадцать пять лет. Также на острове крупнейшее в России лежбище моржей (до 100 тысяч особей).Это место называется могилой Павлова. Считается, что здесь похоронен первый ребенок, родившийся на острове - П.И. Палов, 1928 г.р.Долгое время пейзаж Ушаковского портила свалка, обычная почти для любого северного посёлка, но в середине 1980-х, по инициативе северян-энтузиастов, её существенно уменьшили. Так что то, что мы сейчас будем наблюдать - это благодать по сравнению с тем, что было раньше.Сейчас остров является одним из самых северных заповедников в мире. Помимо моржей и белых медведей, на острове гнездятся птицы, относящиеся к редким и вымирающим видам, например, канадский журавль и азиатские белые гуси. Исследования показывают, что последних мамонтов на Земле, вероятно, истребили люди – на острове Врангеля найдена стоянка палеоэскимосов, которая датируется 1750 годом до нашей эры.Автор: Skvanter.

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