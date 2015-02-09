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Заброшки


Заброшки

Остров Врангеля

Остров Врангеля — одна из самых северных точек России. Суровый климат и типичный северный пейзаж с сугробами, простирающийся до горизонта. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Входит в состав одноимённого заповедника. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (2004 год). Координаты - 71.270496, 179.066118

Остров Врангеля

В августе 1926 года на острове Врангеля под началом советского полярника Г. А. Ушакова была основана полярная станция, на которой в тот период проживало 59 человек. Таким образом было основано село Ушаковское с единственной улицей Ленина. Советские исследователи, высадившиеся на остров в 1926 году, вынуждены были остаться на нем на 4 года – из-за дрейфующих в Чукотском море льдов добраться до большой земли было невозможно. Спасти ученых удалось только на ледоколе. В 1914 году на острове на 9 месяцев «застряли» исследователи из Канады.

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

В 1950—1960-е годы на острове были основаны ещё два небольших поселения — Звёздный и Перкаткун. Было построено несколько объектов военной инфраструктуры. В последующие годы СССР основал на острове несколько небольших поселений, среди которых центральным считался посёлок Ушаковский. К началу 1980-х в нём проживали около 200 человек – геологи, метеорологи, учёные, пограничники, зверобои и коренные народы Севера.

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Здесь действовали сельсовет, школа-интернат, детсад и котельная, клуб-кинотеатр, контора заказника, природоведческий музей, магазин и подземный ледник для хранения мясопродуктов, временный кораль (для осеннего загона и забоя оленей), почта, больница, полярная станция «Бухта Роджерса», аэропорт «Роджерс» (для АН-2, МИ-2, МИ-6, МИ-8) и малая авиазаправка, склад ГСМ и хранилища насыпного угля, библиотека, действовал маяк, в домах было электричество. Также был установлен памятник Ушакову.

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

К 1980-м годам военные начали покидать остров, в 1992 году была закрыта радиолокационная станция, и на острове остался единственный населённый пункт — село Ушаковское, которое к 2003 году практически полностью опустело. На фото ниже -
заброшенная метеостанция.

Остров Врангеля

Остров Врангеля сегодня – территория с самым плотной популяцией белых медведедей. На 7400 кв. км насчитывается 350-400 медведиц, и поголовье этого зверя увеличивается год от года. Больше всего белых медведей в Арктике рождается именно на острове Врангеля. Последняя жительница села Ушаковское, Василина Альпаун, трагически погибла 13 октября 2003 года недалеко от своего дома (подверглась нападению белого медведя). Ей было двадцать пять лет. Также на острове крупнейшее в России лежбище моржей (до 100 тысяч особей).

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Это место называется могилой Павлова. Считается, что здесь похоронен первый ребенок, родившийся на острове - П.И. Палов, 1928 г.р.

Остров Врангеля

Долгое время пейзаж Ушаковского портила свалка, обычная почти для любого северного посёлка, но в середине 1980-х, по инициативе северян-энтузиастов, её существенно уменьшили. Так что то, что мы сейчас будем наблюдать - это благодать по сравнению с тем, что было раньше.

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Остров Врангеля

Сейчас остров является одним из самых северных заповедников в мире. Помимо моржей и белых медведей, на острове гнездятся птицы, относящиеся к редким и вымирающим видам, например, канадский журавль и азиатские белые гуси. Исследования показывают, что последних мамонтов на Земле, вероятно, истребили люди – на острове Врангеля найдена стоянка палеоэскимосов, которая датируется 1750 годом до нашей эры.

Остров Врангеля

Остров Врангеля



Автор: Skvanter.
Источник.
Вчера, 20:48 by ЛетягаПросмотров: 79Комментарии: 11
+6

Ключевые слова: Остров метеостанция маяк заброшка аэропорт

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 21:17
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3451|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 611
Одно из самых печальных мест. Ни деревца, ни толковой травинки. Удивительно, как там вообще люди жили. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:20
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (368|0)
Публикаций: 262
Комментариев: 1 314
Всё когда нибудь приходит в запустение. История супер! +++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#3 написал: Estellan
Вчера, 21:32
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (485|0)
Публикаций: 97
Комментариев: 859
Суровый край. Но красивый. Интересно, что там люди ели, кроме мяса оленей?
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:37
+2
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Публикаций: 251
Комментариев: 6 234
Цитата: Estellan
. Интересно, что там люди ели, кроме мяса оленей?

Рыбу.
А в советское время, я думаю, снабжение на Северах было примерно одинаковым. Крупа/мука/тушёнка. Плюс поливитамины.
Суровый край, чем бы ни кормили)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#5 написал: Estellan
Вчера, 21:40
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Публикаций: 97
Комментариев: 859
Летяга
Я бы там в первую же зиму вымер как мамонты. Вырастить что-то нереально, снабжение зависит от погодных условий, по двору белые мишки ходят. Да еще и цинга не дремлет.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#6 написал: Tigger power
Вчера, 21:41
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Комментариев: 1 649
Красиво и одиноко! Да вырастить везде и все реально, было бы желание) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#7 написал: Летяга
Вчера, 22:02
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Комментариев: 6 234
Цитата: Estellan
Я бы там в первую же зиму вымер как мамонты.

Я бы тоже) Я бы даже в Питере жить не смогла. Мне даже у нас зимой слишком темно, а мы южнее Казани))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#8 написал: Estellan
Вчера, 22:57
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Комментариев: 859
Цитата: Tigger power
Да вырастить везде и все реально, было бы желание)

В вечной мерзлоте? Признаться, я далек от садоводства и прочего огородовзращивания, но все же любопытно - каким способом?

Летяга
Темнота тревожит не так сильно, как холод, ну и дружелюбные объятия белых мишек. Хотя холод, все же, сильнее.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 23:34
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Комментариев: 1 797
Да ладно вам... Был бы тырнет и пара флаконов с чем -нибудь живительным. И пофиг ведмеди, пофиг темнота, пофиг всё. Там здорово. Шашлыки вона рядом гуляют. Никакой у вас романтики.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#10 написал: Tigger power
Вчера, 23:51
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Комментариев: 1 649
На балконах помидоры взращивают люди и всякую траву под лампами) так что не обязательно на улице этим заниматься. Соорудил теплицу и расти что хочешь.
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#11 написал: Летяга
Сегодня, 05:38
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Комментариев: 6 234
Цитата: Tigger power
Соорудил теплицу и расти что хочешь.

Северные ветры приносят на остров Врангеля метели, которые проносятся по его территории со скоростью до 140 км/ч.
Погодные условия на острове Врангеля исключительно тяжелые – летом воздух прогревается только до 0 градусов, а зимой (которая длится 8 месяцев) температура может опускаться до -60 градусов.
Полярная ночь погружает остров во мрак и холод на 3 месяца – с ноября по конец января.
Зимы продолжительны, характеризуются устойчивой морозной погодой, сильными северными ветрами. Средняя температура января ?22,3 °C, особенно холодные месяцы — февраль и март. В этот период температура на протяжении недель держится ниже ?30 °C, частые метели при скорости ветра до 40 м/с и выше.
Лето холодное, случаются заморозки и снегопады, средняя температура июля колеблется от +2.5 °C до +3 °C. В центре острова, отгороженном от моря горами, в связи с лучшим прогреванием воздуха и фёнами, лето теплее и суше.
Средняя относительная влажность — около 83 %, годовая сумма осадков — около 135 мм.

При таком раскладе дешевле с материка возить.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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