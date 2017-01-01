Заброшенные школы. Детройт

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:19 by

В 50-х годах XX века Детройт оставался автомобильной столицей США, в ту пору продвигавших на государственном уровне программу дешёвых и общедоступных автомобилей. В Детройте были сосредоточены крупнейшие автомобильные заводы страны (Ford, General Motors, Chrysler), и город переживал бум своего развития — он в буквальном смысле процветал, став одним из богатейших городов Северной Америки. Поскольку автомобильным заводам требовались рабочие, и расовая дискриминация ослабла, чёрнокожее население продолжало быстро расти. Демографически белое население города уже тогда начало убывать, и эта тенденция возрастала с каждым годом, фактически за пару десятилетий сделав Детройт «городом чёрных».К началу XXI века в Детройте белое население составляет около 10 процентов, и концентрировано проживает в южной части города, причём большая часть — в пригородах. Там же, на юге Детройта пока ещё сохранились деловые районы, но большая часть города выглядит крайне плачевно. Преступность находится на очень высоком уровне. Даже в центре, просто свернув не на ту улицу, вы вполне рискуете быть ограбленным. Большинство небоскрёбов пустует, богатейшие некогда театры разрушены, элитное жильё брошено. Несколько лет назад началось медленное восстановление города, однако темпы пока весьма низки.Автор неизвестен

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