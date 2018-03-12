Алматинское трамвайное депо

Lynx Просмотров: 58 Комментарии: 3 +3 Вчера, 16:40 by

Центральное депо Алматинского трамвая — депо трамвайной системы города Алматы, открыто в 1941 году. На территории депо расположено трамвайное управление «АлматыЭлектроТранс» - предприятие, управляющее Алматинским трамваем.Изначально трамвайное депо, открытое в 1937 году, располагалось на углу улиц Байтурсынова и Макатаева. Но в годы Великой Отечественной войны, ввиду активного использования трамвая как пассажирского транспорта, так и как грузового, в помещении трамвайного депо разместилось эвакуированное оборонное предприятие завод им. Кирова, которое впоследствии так и осталось там. В связи с этим в 1941 году трамвайное депо перенесли на нынешнее месторасположение — в квадрате улиц: Байтурсынова (бывш. Космонавтов) — Гоголя-Масанчи-Айтеке би. После войны в 1952 году, силами пленных японцев, было построены новые корпуса и мастерские трамвайного депо. В 1970-м году на территории депо со стороны ул. Айтеке би построен дополнительный корпус для трамвайных мастерских, а со стороны ул. Байтурсынова в 1980-м году построено новое административное 5-ти этажное здание трамвайного управления.В последние годы работы депо использовалось для обслуживания маршрутов № 4 и № 6. С 31 октября 2015 года после серии громких аварий с участием сильно устаревших подержанных трамваев, повлекших за собой значительный ущерб, депо приостановило свою работу.Почти сразу после закрытия трамвайного депо аффилированная и подконтрольная «акимату города Алматы» структура «АО Центр развития» организовала онлайн-голосование за выбор проекта преобразования территории и имущественного комплекса трамвайного депо. По результатам голосования и окончательного решения работников «Центра развития» был выбран проект DEPO Evolution Park.В настоящее время в административном здании депо расположился центр детского развития, один из цехов выкуплен частным предпринимателем под склады, а в бывшей мойке трамваев и втором цехе заперты последние 6-7 уцелевших трамваев чехословацкого производства. Доступ на территорию практически свободный, бегают школьники, свободно заезжают праздношатающиеся любители фотографий, в тупике сложены демонтированные со всего города рельсы и шпалы, немногочисленные уцелевшие вагоны слабо охраняются несколькими энтузиастами из числа бывших работников депо, свободно пускающие к ним любителей фото и трамваев. Из цехов по большей части вытащено все сколько-нибудь ценное, на стенах каракули, оставшиеся от какой-то выставки стрит-арта и модерна. Ценителям истории Алматы и в частности трамваев категорически рекомендуется посетить этот объект, так как в скором времени последние трамваи будут проданы в другие города Казахстана, а депо окончательно перестроено и потеряет свой первозданный вид. Доброжелательная охрана или полное ее отсутствие располагает к посещению.

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