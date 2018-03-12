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Заброшки

Алматинское трамвайное депо

Центральное депо Алматинского трамвая — депо трамвайной системы города Алматы, открыто в 1941 году. На территории депо расположено трамвайное управление «АлматыЭлектроТранс» - предприятие, управляющее Алматинским трамваем.

Алматинское трамвайное депо

Изначально трамвайное депо, открытое в 1937 году, располагалось на углу улиц Байтурсынова и Макатаева. Но в годы Великой Отечественной войны, ввиду активного использования трамвая как пассажирского транспорта, так и как грузового, в помещении трамвайного депо разместилось эвакуированное оборонное предприятие завод им. Кирова, которое впоследствии так и осталось там. В связи с этим в 1941 году трамвайное депо перенесли на нынешнее месторасположение — в квадрате улиц: Байтурсынова (бывш. Космонавтов) — Гоголя-Масанчи-Айтеке би. После войны в 1952 году, силами пленных японцев, было построены новые корпуса и мастерские трамвайного депо. В 1970-м году на территории депо со стороны ул. Айтеке би построен дополнительный корпус для трамвайных мастерских, а со стороны ул. Байтурсынова в 1980-м году построено новое административное 5-ти этажное здание трамвайного управления.

Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо

В последние годы работы депо использовалось для обслуживания маршрутов № 4 и № 6. С 31 октября 2015 года после серии громких аварий с участием сильно устаревших подержанных трамваев, повлекших за собой значительный ущерб, депо приостановило свою работу.
Почти сразу после закрытия трамвайного депо аффилированная и подконтрольная «акимату города Алматы» структура «АО Центр развития» организовала онлайн-голосование за выбор проекта преобразования территории и имущественного комплекса трамвайного депо. По результатам голосования и окончательного решения работников «Центра развития» был выбран проект DEPO Evolution Park.
В настоящее время в административном здании депо расположился центр детского развития, один из цехов выкуплен частным предпринимателем под склады, а в бывшей мойке трамваев и втором цехе заперты последние 6-7 уцелевших трамваев чехословацкого производства. Доступ на территорию практически свободный, бегают школьники, свободно заезжают праздношатающиеся любители фотографий, в тупике сложены демонтированные со всего города рельсы и шпалы, немногочисленные уцелевшие вагоны слабо охраняются несколькими энтузиастами из числа бывших работников депо, свободно пускающие к ним любителей фото и трамваев. Из цехов по большей части вытащено все сколько-нибудь ценное, на стенах каракули, оставшиеся от какой-то выставки стрит-арта и модерна. Ценителям истории Алматы и в частности трамваев категорически рекомендуется посетить этот объект, так как в скором времени последние трамваи будут проданы в другие города Казахстана, а депо окончательно перестроено и потеряет свой первозданный вид. Доброжелательная охрана или полное ее отсутствие располагает к посещению.

Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо
Алматинское трамвайное депо

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Вчера, 16:40 by LynxПросмотров: 58Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Депо трамваи здание объект заброшка

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Комментарии

#1 написал: Jeid
Вчера, 16:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
А противогазы там зачем?
За статью плюс
Зарегистрирован: 12.03.2018
#2 написал: Lynx
Вчера, 16:49
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3309|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 955
Цитата: Jeid
А противогазы там зачем?
За статью плюс


Возможно, убежище для работников там где-то есть, а раз ползают все, кому не лень, - вытащили.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#3 написал: Fleur Delacour
Вчера, 17:29
+2
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
На пятой фотографии с конца у трамвая такая печальная.. эээ... я не знаю, даже, как сказать. Такая грустная "моська" почему-то) Коряво, но пусть так. Воображение у меня разыгралось, наверное)
Жаль, я в Алматы была, когда мне было... не помню я, сколько мне было, но даже в школу не ходила. Поэтому мало что помню - ни улиц, ни домов толком.
Зарегистрирован: 18.07.2016
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