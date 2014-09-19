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Истории из жизни

Заснул по пути домой в трамвае

Я живу в отдаленном спальном районе Саратова. На работу и с работы ежедневно добираюсь на трамвае. Как и во многих других городах России, в нашем городе электротранспорт переживает не лучшие времена.

В годы расцвета трамвайного движения в Саратове действовали три депо. Последнее - Ленинское - открылось примерно в середине 1980-х годов. Была даже открыта линия для пассажирского движения к нему. Ею активно пользовались жители окрестных домов. За счет этого был продлен трамвайный маршрут №11 - конечную остановку перенесли от Геологического колледжа до депо №3, а это еще несколько километров пути.

После распада Советского Союза Ленинское трамвайное депо проработало недолго и в начале 2000 годов оказалось заброшенным. Трамвай №11 стал разворачиваться на своей старой конечной остановке - у Геологического колледжа. Рельсы и провода от нее до депо со временем частично демонтировали.

Я каждый будний день пользуюсь этим трамваем. То, что маршрут сократили, меня волнует мало - выходить мне за несколько остановок до колледжа. Но однажды свою остановку я проехал...

Заброшенное Ленинское депо в Саратове

На работе выдалась ужасно тяжелая неделя. К вечеру пятницы я чувствовал себя выжатым как лимон. Бессонные ночи сделали свое дело - мне казалось, что я могу уснуть даже стоя. Так как на работе пришлось задержаться, домой я ехал уже в полупустом трамвае. «Ну и хорошо», - думал я, поудобнее устраиваясь на сиденье у окна.

Подошла кондукторша, я оплатил проезд и тут же уснул под мерный стук трамвайных колес. Проснулся я оттого, что вагоновожатый объявлял по микрофону:
- Трамвай прибыл на конечную остановку. Состав дальше не идет. Просьба освободить вагон.

В вагоне никого, кроме меня, не было (даже кондуктор куда-то подевалась). За окнами трамвая ничего не было видно - темнеет поздней осенью рано. Я вышел из вагона и решил подождать, пока трамвай уедет, так как мне надо было перейти на другую сторону, а потом вернуться назад до своей остановки.

Трамвай ушел, я же застыл на месте. Оказалось, меня привезли совсем не на конечную остановку «Геологический колледж», а... в заброшенное депо! Это я понял по очертаниям полуразрушенных зданий и шпалам, разбросанным в хаотичном порядке. В Интернете мне ранее доводилось читать про заброшенное Ленинское депо и видеть фотографии того, что осталось от трамвайного парка. Так что место я узнал.

Так страшно мне еще не было никогда! Даже не потому, что я попал туда, куда попасть не мог чисто теоретически (ведь рельсы разобраны, а провода срезаны!), а потому, что я опасался встречи с тамошними сторожами или охранниками. Уверен, их не впечатлила бы история о том, как трамвай привез меня в депо, которое перестало работать еще лет десять назад. Приняли бы меня за обыкновенного любителя легкой наживы, например, тех, кто ворует и сдает металл.
Заснул по пути домой в трамвае

Я в панике заметался по территории депо, стараясь при этом не шуметь, и в итоге выбежал на освещенную улицу. Как мне это удалось, понятия не имею - чистая случайность. Заметив табличку на первом попавшемся частном доме, я вызвал такси по указанному адресу. Пока автомобиль был в пути, я ни на шаг не отошел от калитки.

Минут через десять, которые мне показались вечностью, такси приехало. Вскоре я был уже дома, но, несмотря на усталость, смог уснуть только под утро. Всю ночь в Интернете я выискивал информацию про эту заброшенную трамвайную ветку и трамвай-призрак.

На следующий день я прогулялся по району и убедился: добраться до депо на трамвае я бы точно не смог по той простой причине, что рельсы отсутствуют, а трамвайные столбы предприимчивые саратовцы уже сняли и приспособили под свои нужды.

Это происшествие навсегда отбило у меня желание спать в общественном транспорте. Мало ли где окажется уснувший пассажир...

Автор - Александр Сизаров.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:34
Вчера, 17:34 by TalishaПросмотров: 659Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Трамвай депо призрак трамвая ночь

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 18:50
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 253
Лихо, и не подкопаешься! Конечно, плюс!Спать в общественном транспорте и в общественных местах всегда было опасно, общество то у нас диковатое..так проснешься, а голова в тумбочке.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:29
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (61|0)
Публикаций: 95
Комментариев: 877
Спать нужно дома, ну или в удобном месте. Конечно сон может застать в любом месте и при любых обстоятельствах, если человек устал. А тут просто сон перенёс участника в реальную заброшку, откуда благополучно уехал на такси. Правда бывает разный лунатизм, но не в таком же возрасте.
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#3 написал: Green Wind
Вчера, 20:59
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 909
Текст профессиональный копирайтер писал.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Alisa293
Вчера, 21:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 220
Да уж, не дай Бог так проснуться++++
Зарегистрирован: 10.02.2015
#5 написал: devilltotheday
Вчера, 21:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (236|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 435
Текст и сценарий отличный. Не знаю правда, или нет но плюс ставлю.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#6 написал: Nick.Yudin
Вчера, 22:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 21
Жуть, представил на мгновение как поздним вечером оказался в заброшенном депо один...брр пробрало
Зарегистрирован: 17.10.2017
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