Жизнь в сновидении. Новый уровень

Жизнь в сновидении. Новый уровеньОсознанные сновидения, по своей сути, - это магическое искусство. И, как в любом занятии магией, для качественного управления снами нужна энергия. Чем больше магической энергии у практикующего, тем выше качество осознания и управления сновидениями.
Реальность сновидений многоуровневая. Практикующие только лишь осознанные сновидения, в своих исследованиях не поднимаются выше начального уровня. Чтобы открыть Новые уровни, душа должна быть хорошо развита магически, обладать силой и достаточным количеством магической энергии для работы в тех мирах. Попасть непосвящённой в магические каналы душе на эти уровни - означает оказаться в аду, - не имея магической силы и энергии, жители тех миров покажутся ей страшными и ужасными астральными сущностями, и, естественно, душа будет попросту "сожрана" этими существами. Поэтому для неподготовленных душ вход на магические уровни закрыт.
Настоящим Сновидящим может быть только Маг, поскольку ему открыт доступ к магической Силе и он знает, как вырабатывать магические энергии и управлять ими. На магическом уровне сновидения нет необходимости применять различные техники «вхождения в фазу», «удержания в сновидении» и прочие ненужные «ритуалы». По сути для Мага осознанность и непрерывность сновидения - это побочный эффект от его магической деятельности. Сновидения Мага - это продолжение нашей Реальности. Маг живет в сновидении так же, как в этом мире, обучаясь и нарабатывая новые навыки. Чем больше сила Мага, тем выше уровень ему доступен, и тем выше по качеству Миры ему открыты.
Миры магических уровней сновидений воспринимаются намного реальней, чем этот мир, и чем выше уровень, тем в более "качественный" мир погружается сознание. На магических уровнях сновидений яркость восприятия и все ощущения «зашкаливают», поэтому возвращение оттуда воспринимается как погружение в тяжелый вязкий неосознанный сон нашей реальности. На высоких магических уровнях акценты восприятия для Мага полностью заменяются: Сновидения становятся Истинной Реальностью, а этот Мир превращается в короткие отрезки сна между Явью. На этих уровнях сновидений возможны перемещения предметов между мирами, в том числе физического тела, и легенды об этом не являются выдуманными мифами.
Но настоящий Маг - это не «колдун на погосте», и говоря о Магах, надо понимать, что уровень Магии в Современном мире не идет ни в какое сравнение с тем уровнем, о котором говорится выше. Подробнее эту тему я раскрыл здесь.
Вчера, 18:39 by Aleksandr999Просмотров: 72Комментарии: 0
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