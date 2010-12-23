Лесная нечисть или боитесь ли вы лешего?

Летяга Просмотров: 68 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:21 by

Никто не будет спорить, что именно на охоте существует достаточно высокая вероятность нарваться на разные неприятности: заблудиться, поймать «случайный» выстрел, нарваться не вовремя на опасного зверя. Однако, кроме этих, вполне материалистических неприятностей, охотника подстерегают и потусторонние силы. По крайней мере, многие в это верят.Среди лесной нечисти для охотников самый опасный леший – хозяин лесов и зверей. Облик это существа может быть самый разный – в лесу он ростом с деревья, в траве – такой маленький, что его не видно. Любит прятаться в старых пнях, дуплах.При встрече с человеком всегда принимает облик невысокого сгорбленного старика с бородой, обязательно с зелеными пронзительными глазами.Одет чаще всего в зипун – такое пальто без пуговиц, причем запахнуто оно всегда на женский манер. В последние десятилетия появились свидетельства, что леший одет в камуфляжный ватник на несколько размеров больше нужного и тоже подпоясанный тканевым поясом.Есть еще один признак, которым характеризуется лесовик – практически всегда рядом с ним пара собак. На вид обыкновенные дворняги, не лают, держатся поотдаль. Но охотничьи собаки их очень пугаются и стараются прижиться к ногам хозяина.По давним преданиям лешие очень плохо уживаются друг с другом, и в одном лесу хозяйничает один леший. Причем это право он отвоевывает в жесточайшей борьбе – тогда в лесу случаются страшные бури, буреломы, летают валуны. Потом на семь лет победитель становится полноправным хозяином леса, а после этого опять к нему сунутся претенденты.Встретить лешего зимой невозможно – в первых числах ноября он скрывается «в преисподнюю», где, скорее всего, впадает в спячку и вылезает на белый свет весной, вместе с медведями.Как твердят народные сказы, все до единого лесные звери и птицы – полная собственность лешего. Они его боятся и ему покорны, как домашний скот. Существует такой пересказ, зафиксированный документально управителем Ветлужского уезда (теперь Новгородская область). В одно время без видимых на это причин все белка из вятских лесов начала мигрировать (такое больше не наблюдалось никогда ни до того, ни после) в одном направление – многотысячные стаи пробирались через леса, шли деревнями, плыли через реки. Когда обратились за пояснениями этого странного поведения к ведунам, оказалось, что вятский лесовик проиграл всех своих белок в карты своему вологодскому коллеге и по карточному долгу отправил их к нему. И действительно, все белки были обнаружены в вологодских лесах. Но, как оказалось, такое явление не уникально – периодически люди становились свидетелями, как леший гнал куда-то своих медведей или волков, а то заставлял жуков-рогачей собраться в огромную шевелящуюся гору.Для человека встреча с лешим может быть очень неприятной. Леший любит шутить – встречается человеку, идет с ним, ведет беседы, а сам заводит в чащу или болото. Потом сам исчезает, а в лесу долго слышен его хохот и свист. Или еще любимая шутка лешего: в каждом лесу есть ориентир – сухое или поваленное дерево, огромный валун, ручей, по которому люди ориентируются, чтобы не заблудиться. Так вот леший может взять и переставить его на время совершенно в другое место, и, когда кто заблудится, водить его чащобами и пугать страшными воплями.Есть такой способ вырваться из этой мороки – раздеться полностью догола, вывернуть все наизнанку и одеть так одежду.Тогда леший теряет власть над человеком. Но при этом нельзя упустить из рук ни один предмет одежды, а то леший его тут же утащит – все надо крепко держать, хоть в руках, хоть подмышками, да хоть зубами.Очень плохо рассердить лешего – тогда охоту он испортит начисто. Помимо обычных фокусов с запутыванием, леший может даже натравить злого зверя на неудачливого охотника или сделать ему любую порчу. Поэтому с лешим конфликтовать не надо, его зверей обижать тоже.Знающими людьми рекомендуется перед началом охоты оставить в лесу на большом пне подношение лесовику – краюху хлеба, блины, табак, стопочку водки.Любую еду надо щедро солить или еще лучше — оставлять соль в коробочке. Если охота большая, то, по законам леса, первую добычу оставляли лешему. А еще существует специальный охотничий заговор, оберегающий человека от проделок лешего.При случайной встрече с лешим надо знать, как вести себя правильно. Лешему тоже бывает скучно, и он просто ищет встречи, чтобы немного поболтать, и бывает, что в лесу охотнику или грибнику встречается странноватый старик с зелеными глазами и парой собак. Он напрашивается в попутчики и по дороге начинает травить разные байки, чаще всего страшные. Нельзя прерывать старика, историю надо выслушать, но в глаза стараться не смотреть. Очень располагает лешего небольшой презент – чай, сахар, поделиться своей едой. Если попросит что-либо (обычно это еда, водка или курево) – дать обязательно. Так леший останется довольным и сам скоро уйдет, и больше тревожить не будет.Ходят также легенды и благодарности леших. Один охотник нашел в лесу раненого, связанного своим собратом, лешего. Он его освободил, накормил, обработал раны. В благодарность леший все жизнь и помогал этому человеку на охоте, и переносил его домой после трудного перехода, и спас его от смерти во время службы армии.Ест люди, которые специально вызывают лешего на договор – про успех на охоте или найти заблудившийся скот. Сделать это достаточно просто: нарубить молодых березок или осинок, разложить их кругом так, чтобы верхушки были направлены в середину круга. Затем надо снять с себя крест (это обязательно), положить на землю за кругом, войти в центр и громко крикнуть: «Дедушка!». Леший тут же появится, но только если человек никогда не обижал его подданных или не отзывался неуважительно о нем самом.Просить можно только одну просьбу и пообещать за это плату: ту же соль, табак, водку или еду – он сам скажет что.Сегодняшние лешие более цивилизованные – детей не крадут, в чащобы заводят редко. Даже читать умеют – есть свидетельство охотника, который видел, как леший сидел на пне и читал газету. При этом шел дождь, но газета была полностью сухой. Верить в эти сказки или нет – дело ваше. Но, в любом случае, проявляйте уважение к лесу и многие неприятности обойдут вас стороной.Автор: Анна

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