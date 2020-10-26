Золотая гора

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:06

Причина: Изменен раздел.

Елена Лис Просмотров: 50 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 00:06 by

Много у нас на Урале мест живописных таких, что аж дух захватывает. Побываешь раз в таком месте и снова, и снова, душа, как зачарованная, будто магнитом туда тянется. Да так, что и курорты заграничные никакую конкуренцию нашим природным красотам не составят.Но, прежде чем в такие места ездить, нужно историю их узнать, чтобы вместо отдыха в неприятность не попасть.Есть в Челябинской области городок небольшой - Миасс называется. Испокон веков в том городе и его окрестностях золото добывали. Много драгметалла таили в себе недра Миасские. Знаменитый "Большой треугольник" – самородок, весом под 40 кг, хранящийся в Алмазном фонде России, тоже Миасское детище.Ну и, естественно, совокупность красот и богатства природного, не могла оставить людей равнодушными. И, поэтому, приезжали и до сих пор едут к нам реки туристов, да разбогатеть желающих. Особенно манит своими щедротами и красой (а возможно и названием) - гора Золотая. Однако не все знают, что помимо самородков золотых, та гора много зла и опасностей таит. Много людей на ней погибло, что в давние времена, что в наши.Почти 300 лет назад жилы золотоносные на той горе были найдены - это и положило начало смертям бесчисленным. Крепостных людей, добывающих золото на рудниках той горы, морили голодом, заставляли полураздетых в холод, в кандалах, работать до изнеможения, а неугодных - забивали насмерть. Мёртвых не хоронили, да и тех, кто уже не мог встать - просто бросали или скидывали в шахты.Непрерывно и в больших количествах, тонны благородного металла, ценой жизни людей, шли в государственную казну. Этот золотой поток заинтересовал царя Александра 1, и в 1824 году он навестил Миасский прииск. Посещением царь остался доволен, так как сам лично смог отыскать на Золотой горе приличного размера золотой камень. Тогда же и назначен был смотрителем за прииском - Шлыкин, человек жестокий и безнравственный. За малейшую провинность он забивал людей плетьми до смерти. А ежели кого Шлыкин подозревал в воровстве добытого золота - того живьём в землю закапывали. Многие рабочие, из-за невыносимых условий, непосильного труда и болезней, умирали сами. Ни о каких врачах или лекарствах речи даже и не было.Позже, после отмены крепостного права, толпы уже свободных рабочих ринулись на "Уральский Клондайк", чтобы разбогатеть. И снова было пролито много крови, так как менее удачливые в поисках золота отбирали добычу и убивали тех, кому повезло найти злополучный металл.В наше время, конечно, человеческая жизнь ценится намного выше, чем раньше. Никто не заставляет рабочих-золотодобытчиков трудиться до смерти. Да и машины значительно облегчают работу. Золото добывают драгами, экскаваторами и прочей спецтехникой.Сейчас добычу золота перенесли на другие месторождения, считая, что на Золотой горе уже ничего не осталось. Но люди до сих пор находят довольно крупные самородки именно там. И многие едут на Золотую, надеясь на удачу и быстрое обогащение. Да вот только не все оттуда возвращаются.Местные жители вообще обходят эту гору стороной и называют её "Гиблой". Всё дело в том, что днём эта гора поражает великолепием природы, яркостью красок и упоительным ароматом множества цветов. С её вершины открывается шикарный вид: город Миасс, расчерченный линиями рек и гигантскими блюдами озёр, окружён по периметру будто стражниками - каменными великанами Уральских гор. Да и приятный довесок, в виде мелких золотых камешков, можно найти на её тропинках.Ночью же всё кардинально преображается. Ничего приятного и вызывающего умиление, не остаётся. Каждый, кто оставался ночевать на этой горе, испытывал жуткий и необъяснимый страх. Лишь только солнце покидало горизонт, из недр горы раздавались протяжные стоны. Старожилы говорят, что это плачут неупокоенные души убитых здесь. Многие туристы видят полупрозрачные силуэты измождённых людей в рваной одежде и скованных цепями. Кому-то являлись вылезающие из-под земли, закопанные заживо крепостные. Есть и такие призраки, которые заманивают, разбрасывая золотые самородки, и подманивают человека к глубоким ямам - заброшенным шахтам, и люди, как загипнотизированные, следуя за наваждением и радуясь неожиданно найденному богатству, теряют осторожность и, собирая сверкающий металл - срываются в эти ямы. Кто-то из них разбивается насмерть, а кому посчастливится выжить - находят у себя в карманах поутру, вместо золота, обычные камешки. Некоторые любители острых ощущений седеют от страха за одну ночь, проведенную на Золотой. Есть и такие, у кого, к сожалению, не выдерживает сердце.Конечно, в официальном заключении о смерти констатируют инфаркт, переохлаждение или несчастный случай от падения в шахту.В любом случае - ночь, не время нахождения на Золотой горе. Ведь недаром местные жители сами обходят её стороной и своих детей с раннего возраста учат не приближаться к злополучному проклятому месту, называя гору не Золотой, а Гиблой.

Ключевые слова: Гора золото призраки авторская история

Другие, подобные истории: