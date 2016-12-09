"Осень золотая"

Qusto Просмотров: 48 Комментарии: 5 +5 Вчера, 18:15 by

Осень золотая в права в свои вступает,Листья клёна кружит завывающий ветер,Мать-природа как будто на миг замирает,Тишина наступает на всём белом свете...Из подьезда выходит девчонка - Наташка -Нос курнос, весь в веснушках, глаза голубые.Солнце словно не светит, поют с грустью пташки,Лето кончилось, жаль, позади выходные...И сквозь парк побрела в нелюбимую школу,Вспоминая деревню и бабушку Милу,Как плескалась на речке, доила корову,Сенокос, запах трав - как давно это было!Что-то будто не так, город тих, неподвижен...И нигде нет людей, и машин шум не слышен.Оглянулась с тревогой в сердечке она,Протирая глаза, как казалось, от сна!Листья быстро кружит завывающий ветер,Всё вокруг в золотых небывалых тонах,Солнце слепит глаза - ярко, радужно светит!Замер крик удивленья на детских устах...Сама Осень пред нею в чарующем танце -На ней чУдное платье оттенка травы.На щеках её ярко играют румянцы,Грациозны движенья средь пёстрой листвы...Улыбнулась девчушке красавица-Осень,В дымке утренней, словно туман, растворясь,И смотрела, как яркие листья уноситЗавывающий ветер, Наташка смеясь!

Ключевые слова: Осень Наташка листья танец авторский стих

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