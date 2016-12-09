"Осень золотая"Осень золотая в права в свои вступает,
Листья клёна кружит завывающий ветер,
Мать-природа как будто на миг замирает,
Тишина наступает на всём белом свете...
Из подьезда выходит девчонка - Наташка -
Нос курнос, весь в веснушках, глаза голубые.
Солнце словно не светит, поют с грустью пташки,
Лето кончилось, жаль, позади выходные...
И сквозь парк побрела в нелюбимую школу,
Вспоминая деревню и бабушку Милу,
Как плескалась на речке, доила корову,
Сенокос, запах трав - как давно это было!
Что-то будто не так, город тих, неподвижен...
И нигде нет людей, и машин шум не слышен.
Оглянулась с тревогой в сердечке она,
Протирая глаза, как казалось, от сна!
Листья быстро кружит завывающий ветер,
Всё вокруг в золотых небывалых тонах,
Солнце слепит глаза - ярко, радужно светит!
Замер крик удивленья на детских устах...
Сама Осень пред нею в чарующем танце -
На ней чУдное платье оттенка травы.
На щеках её ярко играют румянцы,
Грациозны движенья средь пёстрой листвы...
Улыбнулась девчушке красавица-Осень,
В дымке утренней, словно туман, растворясь,
И смотрела, как яркие листья уносит
Завывающий ветер, Наташка смеясь!
Вчера, 18:15 by QustoПросмотров: 48Комментарии: 5
Ключевые слова: Осень Наташка листья танец авторский стих