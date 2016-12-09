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Стихи

"Осень золотая"

Осень золотая в права в свои вступает,
Листья клёна кружит завывающий ветер,
Мать-природа как будто на миг замирает,
Тишина наступает на всём белом свете...

Из подьезда выходит девчонка - Наташка -
Нос курнос, весь в веснушках, глаза голубые.
Солнце словно не светит, поют с грустью пташки,
Лето кончилось, жаль, позади выходные...

И сквозь парк побрела в нелюбимую школу,
Вспоминая деревню и бабушку Милу,
Как плескалась на речке, доила корову,
Сенокос, запах трав - как давно это было!

Что-то будто не так, город тих, неподвижен...
И нигде нет людей, и машин шум не слышен.
Оглянулась с тревогой в сердечке она,
Протирая глаза, как казалось, от сна!

Листья быстро кружит завывающий ветер,
Всё вокруг в золотых небывалых тонах,
Солнце слепит глаза - ярко, радужно светит!
Замер крик удивленья на детских устах...

Сама Осень пред нею в чарующем танце -
На ней чУдное платье оттенка травы.
На щеках её ярко играют румянцы,
Грациозны движенья средь пёстрой листвы...

Улыбнулась девчушке красавица-Осень,
В дымке утренней, словно туман, растворясь,
И смотрела, как яркие листья уносит
Завывающий ветер, Наташка смеясь!

"Осень золотая"
Вчера, 18:15 by QustoПросмотров: 48Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Осень Наташка листья танец авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:23
+1
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Волшебно! Очень красиво и впрямь песнь уходящему лету) Мой плюс первый!) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: kusi
Вчера, 18:42
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Потрясающе красивый стих! От меня океанический плюс.
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#3 написал: Сделано_в_СССР
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#4 написал: зелёное яблочко
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чарущем танце - надо бы исправить.

Хочу такой танец видеть — на балу у Осени))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Девятихвостый Лис
Вчера, 23:11
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