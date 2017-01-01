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Страшно интересно

Что скрывает гора Олимп?

На протяжении многих лет, выходя на балкон своего дома, я видела вершину горы Олимп. Не только видела, но и чувствовала. Оттуда постоянно идёт холод какой-то непробиваемой грядой. И хоть гора и находится на приличном расстоянии от места, где я проживала, но видна она была очень хорошо, что неудивительно, ведь всё-таки это самый высокий горный массив в Греции.
С горой связано много мифов и легенд. До сего дня она остаётся одним из самых мистических мест в мире.
Итак, попытаюсь по порядку озвучить самые интересные моменты, связанные с горой Олимп.

Stefani toy dia, или Венец Зевса
Тот, кто окажется в районе горы, который с древних времён называется Венец Зевса, тот может наблюдать удивительное явление. Каждое утро, с восходом солнца, на склоне горы тени образуют лицо Зевса со всеми характерными чертами.
Все местные жители из ближайших деревень каждодневно наблюдают это явление и называют место, где появляется лик древнего бога, Троном Зевса.
Что скрывает гора Олимп?
Что скрывает гора Олимп?

Летающие тарелки на Олимпе
Последнее десятилетие сотни свидетелей наблюдают появление летающей тарелки, которая совершает своё перемещение по одному и тому же сценарию.
Неопознанный летающий объект появляется со стороны моря и с огромной скоростью летит к самой вершине Олимпа, скрываясь за ней. Иногда может низко пролететь вдоль склона горы к замку Платамона, повторяя извилины дороги, а потом исчезает, достигнув цели.
Что скрывает гора Олимп?
Что скрывает гора Олимп?

Пирамиды Олимпа
На Олимпе имеются пирамидальные вершины. Учёные долгое время изучали это явление и пришли к выводу, что их происхождение может быть каким угодно, но только не природным. Таких вершины три: Туба, Святой Адонис и Пророк Илиас.
Есть две версии их происхождения. Первая - это дело рук древних греков, живших на горе Олимп, а вторая - эти пирамиды сотворили сами Боги, дабы обозначить стратегически важные для них места.
Здесь есть и ещё одна важная не мистическая составляющая - это расстояние и градусы между тремя пирамидами. Учёные говорят, что точно такой же угол имеют три звезды пояса Ориона на небе, которые ещё называют Тремя Царицами.
Кстати, в Египте пирамиды Джизас имеют точно такое же расположение, идентичное трём звёздам Ориона. Поэтому возникает большое сомнение, что все эти пирамиды природного происхождения.
Что скрывает гора Олимп?
Что скрывает гора Олимп?

Электромагнитные волны
В районе церкви Пророка Илии находится место с повышенным магнитным излучением. Все люди, посещавшие церковь, отмечали, что в какой-то момент волосы на теле "встают дыбом" - в буквальном смысле слова из-за наэлектризованности помещения.

Музы
Миф о музах особенно популярен в местечке Пирия на горе Олимп. С вершины горы в том месте течёт река Морнос (что в переводе на русский означает "тёмная"), которая соединяется с рекой Ликона - рекой Муз.
Местные жители, рабочие и пастухи не раз становились свидетелями странных явлений: из леса доносилось райское пение, и когда человек шёл на звуки, то посреди леса обнаруживал танцующих обнажённых девушек.
Местные боятся Муз и при их появлении закрываются наглухо в своих домах.
А в деревне Корна жители уверены в демонических проявлениях в виде "волосатой руки" - так они назвали это явление. Мохнатая рука появляется неожиданно в домах и пугает население.
Что скрывает гора Олимп?

Заброшенная деревня
На границе с рекой Морна есть брошенная деревня. Ещё в 60-х годах прошлого столетия все жители в одночасье покинули свои жилища. Очень хорошо развито было животноводство, имелся небольшой завод-лесопильня. До сих пор на территории завода всё выглядит так, как будто месяц назад его покинули люди: открытый журнал с оставленной ручкой на странице и недописанные строки...
Жители покинули деревню наспех, оставив всю утварь и дома. Многие пытались поговорить с бывшими жителями деревни, но никто не хочет говорить о причинах, все молчат и по сей день.
Что скрывает гора Олимп?
Что скрывает гора Олимп?

Двери Олимпа
Местность под названием Двери Олимпа - одно из худших геомагнитных мест Греции. Здесь видят огни в небе, но самое страшное - здесь пропадают люди и мало тех, кто возвращается назад.
Один из местных жителей пропал, нашли его через три дня. Рассказывал человек странные вещи, вплоть до того, что побывал в подземных городах.
Тут же расположена одна из важнейших пещер в истории Греции, её история растянута на 600 лет. В ней прятались от турков, от немецких захватчиков, а сейчас в ней расположена маленькая церквушка.
Что скрывает гора Олимп?
Что скрывает гора Олимп?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:41
Сегодня, 00:41 by ErnestaПросмотров: 214Комментарии: 0
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Ключевые слова: Олимп муза деревня река боги гора авторская история

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