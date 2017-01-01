Что скрывает гора Олимп?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:41

Ernesta Просмотров: 214 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:41 by

На протяжении многих лет, выходя на балкон своего дома, я видела вершину горы Олимп. Не только видела, но и чувствовала. Оттуда постоянно идёт холод какой-то непробиваемой грядой. И хоть гора и находится на приличном расстоянии от места, где я проживала, но видна она была очень хорошо, что неудивительно, ведь всё-таки это самый высокий горный массив в Греции.С горой связано много мифов и легенд. До сего дня она остаётся одним из самых мистических мест в мире.Итак, попытаюсь по порядку озвучить самые интересные моменты, связанные с горой Олимп.Тот, кто окажется в районе горы, который с древних времён называется Венец Зевса, тот может наблюдать удивительное явление. Каждое утро, с восходом солнца, на склоне горы тени образуют лицо Зевса со всеми характерными чертами.Все местные жители из ближайших деревень каждодневно наблюдают это явление и называют место, где появляется лик древнего бога, Троном Зевса.Последнее десятилетие сотни свидетелей наблюдают появление летающей тарелки, которая совершает своё перемещение по одному и тому же сценарию.Неопознанный летающий объект появляется со стороны моря и с огромной скоростью летит к самой вершине Олимпа, скрываясь за ней. Иногда может низко пролететь вдоль склона горы к замку Платамона, повторяя извилины дороги, а потом исчезает, достигнув цели.На Олимпе имеются пирамидальные вершины. Учёные долгое время изучали это явление и пришли к выводу, что их происхождение может быть каким угодно, но только не природным. Таких вершины три: Туба, Святой Адонис и Пророк Илиас.Есть две версии их происхождения. Первая - это дело рук древних греков, живших на горе Олимп, а вторая - эти пирамиды сотворили сами Боги, дабы обозначить стратегически важные для них места.Здесь есть и ещё одна важная не мистическая составляющая - это расстояние и градусы между тремя пирамидами. Учёные говорят, что точно такой же угол имеют три звезды пояса Ориона на небе, которые ещё называют Тремя Царицами.Кстати, в Египте пирамиды Джизас имеют точно такое же расположение, идентичное трём звёздам Ориона. Поэтому возникает большое сомнение, что все эти пирамиды природного происхождения.В районе церкви Пророка Илии находится место с повышенным магнитным излучением. Все люди, посещавшие церковь, отмечали, что в какой-то момент волосы на теле "встают дыбом" - в буквальном смысле слова из-за наэлектризованности помещения.Миф о музах особенно популярен в местечке Пирия на горе Олимп. С вершины горы в том месте течёт река Морнос (что в переводе на русский означает "тёмная"), которая соединяется с рекой Ликона - рекой Муз.Местные жители, рабочие и пастухи не раз становились свидетелями странных явлений: из леса доносилось райское пение, и когда человек шёл на звуки, то посреди леса обнаруживал танцующих обнажённых девушек.Местные боятся Муз и при их появлении закрываются наглухо в своих домах.А в деревне Корна жители уверены в демонических проявлениях в виде "волосатой руки" - так они назвали это явление. Мохнатая рука появляется неожиданно в домах и пугает население.На границе с рекой Морна есть брошенная деревня. Ещё в 60-х годах прошлого столетия все жители в одночасье покинули свои жилища. Очень хорошо развито было животноводство, имелся небольшой завод-лесопильня. До сих пор на территории завода всё выглядит так, как будто месяц назад его покинули люди: открытый журнал с оставленной ручкой на странице и недописанные строки...Жители покинули деревню наспех, оставив всю утварь и дома. Многие пытались поговорить с бывшими жителями деревни, но никто не хочет говорить о причинах, все молчат и по сей день.Местность под названием Двери Олимпа - одно из худших геомагнитных мест Греции. Здесь видят огни в небе, но самое страшное - здесь пропадают люди и мало тех, кто возвращается назад.Один из местных жителей пропал, нашли его через три дня. Рассказывал человек странные вещи, вплоть до того, что побывал в подземных городах.Тут же расположена одна из важнейших пещер в истории Греции, её история растянута на 600 лет. В ней прятались от турков, от немецких захватчиков, а сейчас в ней расположена маленькая церквушка.

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