Забальзамированные человеческие останки как искусство

Забальзамированные человеческие останки как искусствоСовременные хирурги фотографируют человеческое тело и его части, но их снимки не сравнятся с шедеврами Джека Бурмана - фотографиями забальзамированных останков. Его работы высоко ценятся и были выставлены в Канадском музее современной фотографии и Варшавском Дворце культуры.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 53Комментарии: 2
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