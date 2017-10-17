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Страшные фото

Забальзамированные человеческие останки как искусство

Современные хирурги фотографируют человеческое тело и его части, но их снимки не сравнятся с шедеврами Джека Бурмана - фотографиями забальзамированных останков. Его работы высоко ценятся и были выставлены в Канадском музее современной фотографии и Варшавском Дворце культуры.

Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство
Забальзамированные человеческие останки как искусство

Автор: неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 53Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Современные хирурги фото человеческое тело останки

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:02
+3
Группа: Авторы
Репутация: (135|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 239
Что-то мне аж плохо стало, жуткие капец)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:30
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9157|-3)
Публикаций: 352
Комментариев: 6 676
Некоторые никак, но некоторые реально страшные! Жуть.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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