Найден эликсир бессмертия

Найден эликсир бессмертияНа протяжении всей истории человечество бьется над изобретением вещества, дарящего вечную жизнь. Похоже, эликсир бессмертия, наконец, нашли. Бронзовый сосуд с необычной жидкостью обнаружили в захоронении, которому более двух тысяч лет, в Китае.
Что же входит в состав мистического вещества, узнайте из нашего материала.
Легендарный эликсир бессмертия не раз упоминался в древних китайских текстах. Недавно его нашли в бронзовом сосуде, спрятанном в двухтысячелетнем захоронении, утверждают эксперты.
Китайские мудрецы и вельможи тысячелетиями пытались найти средство, которое подарит им вечную жизнь. К сожалению, попытки создать это вещество не увенчались успехом.
В кувшине, найденном в могиле знатной семьи времен Западной Империи Хань (202 г. до н.э. — 8 г. н.э.), находилось 3,5 литра неизвестной жидкости.
Ученые обнаружили подобное вещество впервые в истории китайской археологии. Древнее захоронение располагается в городском округе Лоян.
Эксперты говорят, что эта жидкость поможет пролить свет на догадки древних китайцев о том, как достичь бессмертия.
Сначала археологи думали, что нашли древний алкогольный напиток, потому что от вещества исходил запах спирта.
Кроме кувшина с таинственным эликсиром, археологи обнаружили в могиле большое количество расписанных глиняных сосудов и бронзовых артефактов, а также останки похороненного в ней вельможи. Площадь захоронения составляет 210 квадратных метров.
Лабораторные исследования показали, что вещество состоит из нитрата калия и алунита, которые не ядовиты, но используются в производстве пестицидов, удобрений и ракетного топлива.
Случаи, когда придворная знать и сами императоры пили токсичные эликсиры, — обычное дело для древнего Китая. Первый император Китая Цинь Шихуанди отправлял целые экспедиции, чтобы найти легендарный остров, на котором хранились запасы мистической жидкости, помогающей человеку стать бессмертным.
Быть вечно молодым и здоровым — мечта, длиною в человеческую цивилизацию. До сих пор энтузиасты бьются над разгадкой тайны состава, дарящего бессмертие. Возможно, его секрет таится на дне сосуда, найденного недавно в Китае. Но, судя по всему, на владельца могилы этот эликсир не подействовал.
А вы верите в существование эликсира бессмертия?
Автор - bigpicture.ru.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 27Комментарии: 0
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