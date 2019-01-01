Найден эликсир бессмертия

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:09 by

На протяжении всей истории человечество бьется над изобретением вещества, дарящего вечную жизнь. Похоже, эликсир бессмертия, наконец, нашли. Бронзовый сосуд с необычной жидкостью обнаружили в захоронении, которому более двух тысяч лет, в Китае.Что же входит в состав мистического вещества, узнайте из нашего материала.Легендарный эликсир бессмертия не раз упоминался в древних китайских текстах. Недавно его нашли в бронзовом сосуде, спрятанном в двухтысячелетнем захоронении, утверждают эксперты.Китайские мудрецы и вельможи тысячелетиями пытались найти средство, которое подарит им вечную жизнь. К сожалению, попытки создать это вещество не увенчались успехом.В кувшине, найденном в могиле знатной семьи времен Западной Империи Хань (202 г. до н.э. — 8 г. н.э.), находилось 3,5 литра неизвестной жидкости.Ученые обнаружили подобное вещество впервые в истории китайской археологии. Древнее захоронение располагается в городском округе Лоян.Эксперты говорят, что эта жидкость поможет пролить свет на догадки древних китайцев о том, как достичь бессмертия.Сначала археологи думали, что нашли древний алкогольный напиток, потому что от вещества исходил запах спирта.Кроме кувшина с таинственным эликсиром, археологи обнаружили в могиле большое количество расписанных глиняных сосудов и бронзовых артефактов, а также останки похороненного в ней вельможи. Площадь захоронения составляет 210 квадратных метров.Лабораторные исследования показали, что вещество состоит из нитрата калия и алунита, которые не ядовиты, но используются в производстве пестицидов, удобрений и ракетного топлива.Случаи, когда придворная знать и сами императоры пили токсичные эликсиры, — обычное дело для древнего Китая. Первый император Китая Цинь Шихуанди отправлял целые экспедиции, чтобы найти легендарный остров, на котором хранились запасы мистической жидкости, помогающей человеку стать бессмертным.Быть вечно молодым и здоровым — мечта, длиною в человеческую цивилизацию. До сих пор энтузиасты бьются над разгадкой тайны состава, дарящего бессмертие. Возможно, его секрет таится на дне сосуда, найденного недавно в Китае. Но, судя по всему, на владельца могилы этот эликсир не подействовал.А вы верите в существование эликсира бессмертия?Автор - bigpicture.ru.

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