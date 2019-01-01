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Страшно интересно

Найден эликсир бессмертия

На протяжении всей истории человечество бьется над изобретением вещества, дарящего вечную жизнь. Похоже, эликсир бессмертия, наконец, нашли. Бронзовый сосуд с необычной жидкостью обнаружили в захоронении, которому более двух тысяч лет, в Китае.

Что же входит в состав мистического вещества, узнайте из нашего материала.

Найден эликсир бессмертия

Легендарный эликсир бессмертия не раз упоминался в древних китайских текстах. Недавно его нашли в бронзовом сосуде, спрятанном в двухтысячелетнем захоронении, утверждают эксперты.

Китайские мудрецы и вельможи тысячелетиями пытались найти средство, которое подарит им вечную жизнь. К сожалению, попытки создать это вещество не увенчались успехом.

Найден эликсир бессмертия

В кувшине, найденном в могиле знатной семьи времен Западной Империи Хань (202 г. до н.э. — 8 г. н.э.), находилось 3,5 литра неизвестной жидкости.

Найден эликсир бессмертия

Ученые обнаружили подобное вещество впервые в истории китайской археологии. Древнее захоронение располагается в городском округе Лоян.

Эксперты говорят, что эта жидкость поможет пролить свет на догадки древних китайцев о том, как достичь бессмертия.

Найден эликсир бессмертия

Сначала археологи думали, что нашли древний алкогольный напиток, потому что от вещества исходил запах спирта.

Найден эликсир бессмертия

Кроме кувшина с таинственным эликсиром, археологи обнаружили в могиле большое количество расписанных глиняных сосудов и бронзовых артефактов, а также останки похороненного в ней вельможи. Площадь захоронения составляет 210 квадратных метров.

Найден эликсир бессмертия

Лабораторные исследования показали, что вещество состоит из нитрата калия и алунита, которые не ядовиты, но используются в производстве пестицидов, удобрений и ракетного топлива.

Найден эликсир бессмертия

Случаи, когда придворная знать и сами императоры пили токсичные эликсиры, — обычное дело для древнего Китая. Первый император Китая Цинь Шихуанди отправлял целые экспедиции, чтобы найти легендарный остров, на котором хранились запасы мистической жидкости, помогающей человеку стать бессмертным.

Найден эликсир бессмертия

Быть вечно молодым и здоровым — мечта, длиною в человеческую цивилизацию. До сих пор энтузиасты бьются над разгадкой тайны состава, дарящего бессмертие. Возможно, его секрет таится на дне сосуда, найденного недавно в Китае. Но, судя по всему, на владельца могилы этот эликсир не подействовал.

А вы верите в существование эликсира бессмертия?

Автор - bigpicture.ru.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: Артефакт археология бессмертие древний мир жидкость захоронение могила сосуд тайна эликсир

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