Загадочные случаи бесследного исчезновения охотников

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 157 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 11:28 by

Когда опытный охотник пропадает в лесу бесследно, его не обязательно убил крупный хищник. Иногда причины могут быть куда более странными и непонятными. К примеру, загадочный туман.Когда в густых лесах, населенных множеством диких животных, пропадают охотники, чаще всего их гибель списывают на нападение крупного хищника или несчастный случай.Природа может быть очень коварной, и даже опытные охотники подчас теряют ориентиры, подвергаются панике и погибают от голода и жажды.Однако некоторые бесследные исчезновения охотников выглядят очень странными и подозрительными даже с учетом всех этих факторов.В сентябре 2003 года 51-летний Джеймс Пи Рамбон-младший отправился на охоту со своими тремя друзьями. Они прибыли в безлюдную тундровую пустошь Кууджуак в Квебеке, Канада, чтобы поохотиться на оленей карибу.Предполагалось, что тут они пробудут на протяжении 8 дней, остановившись в охотничьем лагере Кемп Сардин, возле реки Каниапискау. Все четверо являлись очень опытными охотниками, которые на протяжении десятков лет стреляли оленей в этих местах.Хотя местность была и правда крайне безлюдной, а до ближайшего города было 240 миль, вся группа была хорошо вооружена и имела большой запас продовольствия. Не было никакого повода волноваться, и поначалу все шло как обычно.3 сентября 2003 года Рамбон увидел большого оленя прямо на краю лагеря, ощутил сильный охотничий азарт и, схватив свою винтовку, побежал в ту сторону. Его друзья видели это, но не обратили большого внимания, так как посчитали, что Рамбон тут же подстрелит оленя и вскоре вернется с добычей в лагерь.Однако прошел час, другой, а Рамбон не появлялся. Тогда друзья пошли его искать и почти сразу же наткнулись на тушу карибу, которого Рамбон все-таки успел подстрелить. Туша была совершенно нетронутой, а рядом с ней на земле лежала фотокамера Рамбона, а на невысоком тундровом дереве рядом аккуратно висел на сучке его ярко-оранжевый охотничий жилет. Самого же Рамбона нигде не было видно.Все выглядело так, словно Рамбон подстрелил оленя, потом решил его сфотографировать, потом снял жилет, возможно потому, что запыхался, а потом... исчез.Первоначально друзья Рамбона сами попытались найти его. Они осмотрели все вокруг, но не нашли никаких следов охотника и никаких подозрительных деталей, которые могли бы показать, что на него кто-то напал.На земле нигде не было пятен крови и следов борьбы. Друзья Рамбона, в конце концов, вызвали полицию, и те организовали поиск, прочесав 36 квадратных километров в районе лагеря Кемп Сардин. Но тоже ничего не нашли.Использовались, в том числе, поисковые собаки, но те даже не взяли след Рамбона.По одной из версий, на него мог напасть медведь, однако даже самый аккуратный медведь все равно оставил бы хоть какие-то следы, к примеру, ошметки одежды или обуви. Самой странной деталью оказалось то, что следы Рамбона были видны на земле от лагеря до туши лежащего оленя, а вот после их уже нигде не было видно.Выглядело так, словно нечто очень сильное напало на Рамбона прямо у туши оленя и потом унесло его на себе. Причем не оставив после себя ни малейших следов своего присутствия. Рамбона так и не нашли.В том же 2003 году произошло таинственное исчезновение Аллена Тейса из штата Миннесота. В ноябре месяце Тейс во время отпуска поехал в Монтану, на реку Верхняя Миссури, чтобы поохотиться на оленей.22 ноября он зарегистрировался в местном мотеле, заплатив наличными сразу за несколько дней, но в день выезда так и не явился. Когда его номер был вскрыт, то оказалось, что все еще вещи лежат там нетронутыми, за исключением охотничьего снаряжения. Было предположено, что Тейс пошел на охоту и там с ним что-то произошло.Поисковая группа с помощью вертолетов довольно быстро сумела обнаружить в дикой местности, возле реки, внедорожник Текса, в котором лежал пустой футляр от винтовки и почему то снятые ботинки.Последняя деталь особенно удивляла, так как других ботинок у Тейса с собой не было, и казалось нелепым, что он мог самостоятельно пойти в лес босиком, при этом ничего в машине или рядом с ней не показывало, что на него могло быть совершено нападение. Тейса нигде рядом не было видно ни живым, ни мертвым. И его следов тоже, хотя казалось бы, следы босых ног у реки на влажной земле будут достаточно хорошо заметны.Местность тщательно обыскали, в том числе проверили реку вниз по течению, может быть, он утонул. Но везде было пусто и не было найдено ни обрывков одежды, ни каких-либо зацепок. В 2011 году Аллена Тейса окончательно признали погибшим.В 2004 году 31-летний Джероми Чайлдресс находился на горе Траск, в округе Тилламук, штат Орегон. Он участвовал в охоте на лося вместе со своим коллегой по работе Шейном Луи и его сыном Шейном-младшим.17 октября все трое отлично проводили время на природе, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом. Когда наступил вечер, они спустились с горы, чтобы собрать хворост для костра, а когда стали подниматься обратно в свой лагерь, то их неожиданно окутал густой туман.В тумане все трое потеряли направление и несколько часов бродили в поисках своего лагеря, где стояли их палатки и машина. В какой-то момент Джероми заметил, что, кажется, он помнит эту группу деревьев, и что за ними как раз должен быть их лагерь. Он оставил Шейнов на месте, а сам решил пойти за те деревья и проверить.Это был последний момент, когда Шейны видели Джероми. Они простояли в тумане еще пару часов, терпеливо ожидая его возвращения, но так и не дождались. Когда стало темнеть, они не выдержали и сами пошли за те деревья. Как и говорил Джероми, там и правда стояли их палатки и джип, но самого Джероми там почему-то не было.За ночь туман развеялся, и наутро Шейны стали искать Джероми, осматривая окрестности. Но так и не нашли. Джероми Чайлдлесс пропал бесследно и даже последующие, куда более тщательные, поиски с полицией и поисковыми собаками не смогли найти ровным счетом ничего, за исключением обертки от жевательной резинки, которую предположительно обронил именно Джероми.В сентябре 2004 года охотник индейского происхождения Роберт Спрингфилд, проживающий в резервации Crow Nation Indian Reservation, отправился на охоту в горы Бигхорн, в штате Монтана. В этом месте жили крупные лоси, считавшиеся хорошей добычей.Вместе с ним был его сын и двоюродный брат. 19 сентября они прибыли в место под названием Черный Каньон, который находился на земле их племени, и все шло своим ходом, не предвещая ничего неожиданного. Однако во время выслеживания лося все трое разделились, с условием встретиться к вечеру в Черном Каньоне.Все трое были очень опытными охотниками, которые хорошо знали эти леса и обладали всеми необходимыми навыками для выживания в случае чего-то неожиданного. Поэтому никто особо не беспокоился друг за друга. Но к вечеру Роберт Спрингфилд не пришел в назначенного место. Его искали как соплеменники, так и полиция, но безрезультатно.Год спустя, в октябре 2005 года другая группа охотников отправилась в горы Бигхорн, чтобы добыть лося. Внезапно они заметили крупного черного ворона, который сидел на дереве и громко кричал. Это показалось им очень необычным, поэтому они подошли к этому дереву вплотную.Они тут же наткнулись на лежащие прямо под деревом человеческие кости с черепом. Странным образом рядом с костями лежал аккуратно свернутый пояс и два ботинка, стоящие ровно друг с другом. Рядом лежал кошелек, набитый наличностью, и мужское пальто с небольшой прорехой.Анализ ДНК останков не проводился, так как сразу посчитали, что это кости пропавшего Спрингфилда, однако кости исследовали на предмет причины смерти и так и не смогли ее указать. Странным казалось очень многое, аккуратно поставленные ботинки, пояс с пальто, отсутствие другой одежды, пронзительно кричавший ворон прямо над костями...Автор - неизвестен.

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