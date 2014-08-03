Топ-5 самых загадочных археологических фальсификаций

Estellan Просмотров: 182 Комментарии: 5 +7 Вчера, 17:15 by

Археология стала настоящей наукой только в XIX веке. Именно в этом столетии (и в первых десятилетиях следующего) были сделаны крупнейшие открытия, определившие лицо этой исторической дисциплины. Все началось с обнаружения в 1799 году солдатами наполеоновской армии Розеттского камня, позволившего в конечном итоге расшифровать древнеегипетские иероглифы. Раскопки Трои и Микен, находка города древних инков Мачу-Пикчу и гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи, открытие минойской цивилизации на Крите, исследование пещерных рисунков Альтамиры и обнаружение черепа первого неандертальца, Венеры Милосской и Пергамского алтаря принесли мировой науке невероятное количество бесценных артефактов. Вместе с этим росло внимание просвещенной публики к археологическим исследованиям. С газетными статьями и фотографиями, музейными экспонатами они стали предметом массового интереса. На этом фоне, естественно, не могли не появиться и мошенники, эксплуатировавшие увлеченность общества темой. Продолжают возникать «древние» фейки и сейчас.В 2008 году на экраны кинотеатров вышло долгожданное продолжение киносериала Стивена Спилберга про приключения археолога Индианы Джонса. В новом фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» предметом повышенного интереса героя и его противников стал артефакт, название которого было вынесено в заголовок и который будто бы связан с доколумбовыми цивилизациями Америки. У киношного хрустального черепа существуют вполне конкретные прообразы и в реальной жизни. С конца XIX века известно по меньшей мере 13 таких объектов, три из которых находятся в музейных коллекциях, но самый известный — в частных руках.В 1924 году британский искатель приключений Ф. А. Митчелл-Хеджес вместе со своей приемной дочерью Анной, находясь в экспедиции в Центральной Америке, по собственным словам, нашел на раскопках в Лубаантуне, древнем городе цивилизации майя (территория современного Белиза), человеческий череп, сделанный из цельного куска прозрачного хрусталя. Автор находки утверждал, что ей по меньшей мере 3600 лет и использовалась она верховными жрецами майя для совершения неких эзотерических ритуалов.Особенно известным артефакт стал после смерти Митчелла-Хеджеса усилиями его дочери Анны. С 1967 года та возила «череп судьбы» (такое название он получил) в регулярные турне по всему миру, устраивая платные (естественно) показы. При этом в проведении каких-либо научных экспертиз женщина неизменно отказывала специалистам. Анна Митчелл-Хеджес умерла в 2007 году и наследовавший ее имущество муж на волне интереса к предстоящему выходу новой серии приключений Индианы Джонса дал согласие на проведение необходимой экспертизы.Серия исследований позволила установить, что хрустальный череп был изготовлен, скорее всего, в 1930-е годы с помощью современных (на то время) технологий и средств обработки материала, не имевших ничего общего с практиками, принятыми у индейцев майя. Эту датировку подтвердил и анализ документальных источников. В своем письме собственному брату в декабре 1943 года Митчелл-Хеджес указал, что купил череп у лондонского арт-дилера Сиднея Барни, а вовсе не нашел его в белизских джунглях. В собственности же Барни артефакт был с 1933 года и являлся более детализированной копией другого хрустального черепа, находившегося в коллекции Британского музея.Перед выходом фильма Спилберга с помощью самых современных технологий было проведено изучение всех доступных ученым хрустальных черепов. Кроме объектов из собраний Митчелла-Хеджеса и Британского музея, экспертизе подверглись их аналоги из Смитсоновского института (там использован дымчатый хрусталь) и музея на набережной Бранли в Париже, посвященного искусству народов Африки, Азии, Океании и Америки. Выяснилось, что все эти черепа, считавшиеся многими таинственными артефактами доколумбовых цивилизаций, были произведены в конце XIX века (скорее всего, в мастерских немецкого города Идар-Оберштайн, крупнейшего европейского центра по шлифовке хрусталя) из материала, добытого на Мадагаскаре или в Бразилии, к которому майя, разумеется, доступа не имели. Были найдены и следы обработки хрусталя современными инструментами с использованием абразивов типа алмаза и корунда. В музейные коллекции черепа попали через французского торговца антиквариатом Эжена Бобана, в свое время работавшего археологическим советником в Мексике и будто бы оттуда артефакты и привезшего.В октябре 1869 года строители, копавшие колодец на одной из ферм в городке Кардифф (штат Нью-Йорк, США), сделали удивительную находку. Из земли они извлекли трехметровую фигуру обнаженного мужчины, которая благодаря усилиям местной прессы немедленно стала сенсацией. Уже через несколько дней над артефактом воздвигли палатку, а владелец фермы стал брать сначала 25, а вскоре уже и 50 центов (около $10 в современном эквиваленте) за возможность увидеть фигуру. От желающих отбоя не было. Только за первую неделю в Кардифф приехали около 2,5 тыс. любопытствующих, и далее их число только росло. Что же заинтересовало людей в этой статуе?Согласно этой цитате из ветхозаветной Книги Бытия (глава 6, стих 4), на Земле некогда обитали гиганты. Найденного в Кардиффе мужчину народные массы и многие местные протестантские пасторы восприняли именно так. Как окаменевшее доказательство библейских легенд.На самом деле никаких людей-гигантов на Земле, конечно, не жило. За год до находки в Кардиффе нью-йоркский торговец табаком Джордж Халл поругался со знакомым священником. Халл был убежденным атеистом, которого раздражали попытки выдать все, про что говорится в Библии, за чистую правду. Когда спор дошел до вышеупомянутого фрагмента Книги Бытия, терпение Халла лопнуло. Выложив $2600 из собственного кармана (крупную по тем временам сумму), он с помощью знакомых и родственников создал трехметровую гипсовую статую, которую и зарыли на кардиффской ферме. В 1869 году ее нашли, торжественно извлекли и использовали для нагнетания ажиотажа.Видимо, Халл рассчитывал разоблачить мистификацию, опозорив своих противников, но неожиданно она стала выгодным бизнесом. Хотя многие ученые практически сразу заявили, что гигант из Кардиффа является подделкой, верующих и просто любопытных это не остановило. Фигуру пытался перекупить Финеас Барнум, крупнейший деятель американского шоу-бизнеса второй половины XIX века, но после отказа удовлетворился только репликой, которую принялся демонстрировать в своих цирках. Халл же в итоге продал статую консорциуму из 5 бизнесменов за $23 тыс., многократно окупив свои расходы, и уже в декабре 1869 года признал, что «библейский гигант» — фейк. Сейчас фигура находится в музее фермеров в городке Куперстаун (штат Нью-Йорк) и по-прежнему приносит деньги своим хозяевам, но уже как образец фальсификации и всенародного помешательства.В 1898 году рядом с поселением Кенсингтон в американском штате Миннесота фермер Улоф Эман при сведении леса для обработки поля обнаружил в корнях одного из деревьев странный камень. Эман принял высеченные на камне знаки за некое индейское послание, и это было очень странным выводом, ведь фермер был шведом и вид рунического письма, по идее, должен был быть ему хорошо знаком. Камень подвергся многочисленным экспертизам, результаты которых оказались совершенно разными. Одни ученые считали его подделкой, по данным других, возраст артефакта составлял по меньшей мере 500 лет, а значит, он являлся доказательством связей между Европой и Америкой еще до открытия последней Христофором Колумбом.Подобных свидетельств в XIX и XX веках на территории США было найдено немало. Это и небольшой Грейв Крикский камень, обнаруженный в 1838 году в Западной Вирджинии и украшенный знаками, взятыми из древних алфавитов Европы и Ближнего Востока. И 80-тонный валун, найденный в 1933 году в местечке Лос-Лунас (штат Нью-Мексико) и покрытый текстом Десяти заповедей на древнееврейском языке. Счет таких находок идет на десятки, и практически все они идентифицированы как фальшивки.По поводу Кенсингтонского рунического камня мнение научного сообщества сейчас такое же: это фейк, сделанный Улофом Эманом из одному ему известных соображений. Однако при этом уже никто из историков и археологов давно не отрицает, что контакты европейцев и североамериканского коренного населения были и в доколумбову эпоху. То есть фальшивые рунические камни, так получилось, иллюстрировали истину.Считается, что примерно в 1000 году нашей эры скандинавский викинг Лейф Эрикссон Счастливый в серии экспедиций достиг побережья Северной Америки, где основал первые европейские поселения. В частности, остатки одного из них были обнаружены в 1960 году в местечке Л’Анс-о-Медоуз на канадском острове Ньюфаундленд, прозванном викингами Винланд. Трансокеанские контакты существовали и после, подтверждением чего может служить находка в 1957 году в штате Мэн серебряной монеты, отчеканенной при норвежском короле Олаве III Тихом, жившем во второй половине XI века.В 2001 году баварский дайвер нашел на дне местного озера Кимзее в 70 км к востоку от Мюнхена котелок, сделанный из 10,5 килограмма золота. Артефакт имел ценность и сам по себе, но исследователей смутила чеканка, выполненная в стиле кельтских аналогов двухтысячелетней давности. В частности, ученым был хорошо известен т. н. котел из Гундеструпа, обнаруженный в 1891 году в датских торфяных болотах — великолепно сохранившийся серебряный сосуд с богатым кельтским декором. Он был датирован I тысячелетием до нашей эры.Однако после проведенной экспертизы было установлено, что котелок из Кимзее был сделан относительно недавно — скорее всего, в 1930-е годы. Далее выяснилось, что некий Альфред Нотц, ювелир мюнхенской компании Theodor Heiden, еще в 1960-е годы перед своей смертью рассказывал, что в начале 1930-х делал некий золотой котел весом около 10 кг по заказу Альберта Питша, крупного промышленника и директора завода Elektrochemische Werke München.Котел из Гундеструпа.Питш, убежденный нацист и сторонник Гитлера, в конце концов получил звание Wehrwirtschaftsführer, «лидер военной экономики», которое присваивалось руководителям важнейших предприятий Третьего рейха. Судя по всему, именно он и был заказчиком находки в озере Кимзее. Как она оказалась на дне водоема, неясно, однако известно, что на берегах озера планировалось построить монументальный комплекс Высшей школы НСДАП (Hohe Schule der NSDAP) — главного и самого элитного нацистского университета, который должен был стать ведущим образовательным и научным центром всего Третьего рейха. Вполне возможно, что котелок, сделанный по образу и подобию древних кельтских сосудов, мог предназначаться для этой организации. Нацисты знали толк в подобного рода артефактах с полуэзотерической функцией.В ноябре 1912 года газета «Манчестер Гардиан» сообщила своим читателям о сенсационной находке. В начале того же года в карьере Пилтдаун (Восточный Сассекс, южное побережье Великобритании) будто бы был обнаружен «первый англичанин», самые старые останки человека, жившего на территории Британских островов. Более того, найденный череп был объявлен недостающим звеном в эволюции, переходным элементом между обезьяной и человеком. Спустя месяц, в декабре того же года, на заседании Королевского геологического общества находка черепа и его значение для науки были подтверждены. Следующие 40 лет все научное сообщество провело с жившим в Англии миллион лет назад «пилтдаунским человеком» как одним из столпов эволюционного знания.Выяснилось, что череп нашел археолог-любитель Чарльз Доусон, который затем с помощью научного сотрудника Британского музея Артура Вудворда проводил идентификацию останков и продолжал раскопки в карьере. Помимо основного черепа, в Пилтдауне были найдены еще несколько его фрагментов, зубы, примитивные орудия труда и окаменелые животные.Лишь в ноябре 1953 года, спустя ровно 41 год после сообщения в «Манчестер Гардиан», другая газета — «Таймс» — опубликовала статью трех антропологов и анатомов, которые разоблачали мистификацию. Свои исследования «пилтдаунского человека» группа проводила уже 4 года и бесспорно установила, что сделанные в карьере находки были подделкой, в которой череп современного человека (тысячелетней давности) был объединен с нижней челюстью орангутанга. Это и дало внешний вид, позволивший прийти к «сенсационным» выводам.Дальнейшее расследование продемонстрировало впечатляющую безответственность британских чиновников от науки. Несмотря на многократные выступления скептиков, указывавших на искусственное строение найденного в карьере черепа, на его схожесть с современным человеком, на то, что нижняя челюсть слишком напоминает обезьянью, их доводы отметались и не принимались в расчет. Британские антропологи, палеонтологи и археологи слишком завидовали успехам своих континентальных коллег, делавших выдающиеся открытия. В 1868 году во французской пещере Кро-Маньон были найдены останки доисторических людей (будущие кроманьонцы). В 1856-м в немецкой долине Неандерталь обнаружили другой вид рода Homo — неандертальцев. В Британии же не нашли ничего столь же значимого, и это угнетало гордость британских ученых. Отсюда и взялось такое либеральное отношение к находке в Пилтдауне. А между тем она на 40 лет завела эволюционные исследования в тупик, отняв у исследователей массу времени, ведь «пилтдаунский человек» с его большой (потому что современной) черепной коробкой доказывал, что развитие мозга привело к развитию челюсти. Тогда как на самом деле все было наоборот: совершенствование челюсти и ее адаптация к новым видам пищи своим последствием имели увеличение объемов мозга. Неплохая иллюстрация опасности археологических фальсификаций.Автор - Валерий Волатович.

Ключевые слова: Подделка артефакт археология интересно

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