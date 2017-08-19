Десять загадочных древних артефактов, которые можно увидеть в музеях

Летяга Просмотров: 60 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 08:08 by

От исчезнувших навсегда цивилизаций осталось множество загадочных артефактов, никак не вписывающихся в рамки общепринятой истории. Однако они существуют, и их можно увидеть во многих музеях мира, в том числе и тех, которые находятся рядом с нами.1. Космонавт из горного хрусталяВ художественном музее Уолтерса в Балтиморе (США) хранится загадочная фигурка из горного хрусталя. Она создана в хеттском царстве в 1500-1200 гг. до н.э. Вызывает удивление качество и тщательность обработки фигурки, а также то, что она поразительно напоминает космонавта в шлеме.2. Феодосийские серьгиВ Эрмитаже хранятся знаменитые серьги, найденные в 1853 году при раскопках на окраине Феодосии. Серьги представляют сложную композицию, в которой имеются различные орнаменты и крошечная колесница, управляемая богиней победы — Никой. Причем рядом с конями летят крылатые Гении, а на краю колесницы стоит воин с большим щитом в руке. Интересно, что рассмотреть множество мельчайших деталей возможно лишь при увеличении. Эта микротехника до сих пор вызывает удивление, тем более, что ученые выяснили, что серьги созданы древними греками (??? А греками ли? Может скифами? *Примечание автора блога) еще в IV веке до н.э. Серьги сделаны из микроскопических зерен, которые можно разглядеть только с помощью сильной лупы. Лучшие ювелиры пытались создать нечто подобное, но никому не удалось повторить уникальную технологию древних греков (скифов), которая получила название зерни. Мельчайшее золотое зерно плавилось при нагреве, в результате искусство древних греков (скифов) было признано непревзойденным, а все попытки разгадать его тайну прекратились. (а не напоминает ли это современную 3D-печать? - ред)3. Багдадская батарейкаВ июне 1936 года в Багдаде была обнаружена загадочная «батарейка» — 13-сантиметровый сосуд, горлышко которого было залито битумом. Внутри сосуда находился медный цилиндр с железным стержнем. Первооткрыватель батарейки Вильгельм Кениг предположил, что она могла создать электрический ток напряжением в один вольт. Кениг пересмотрел другие экспонаты Багдадского музея древностей и был удивлен, увидев медные посеребренные вазы, относящиеся к 2500 году до н. э. Как предположил Кениг, серебро на них было нанесено электролитическим методом. Версию Кенига о том, что находка является батарейкой, подтверждал американский профессор Дж. Б. Перчински. Он создал точную копию «батарейки» и наполнил ее винным уксусом. Было зафиксировано напряжение в 0,5 вольта.4. Небесный диск из НебрыНебесный диск из Небры — бронзовый артефакт диаметром 30 см, созданный примерно в XVII веке до н. э. Он находится в Археологическом музее города Галле (Германия). Диск покрыт патиной зеленого цвета, на которой золотом изображены Солнце, Луна и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды. Его обнаружение — одна из крупнейших археологических сенсаций XXI века. Он был найден в 2001 году — причем не во время раскопок, а на черном рынке в Швейцарии. Полиция задержала продавцов в ходе спецоперации, после чего они провели несколько месяцев в тюрьме. Во время следствия черные копатели рассказали, что диск была найден ими в 1999 году при помощи металлоискателя в городке Небра в 60 км от Лейпцига. Там же были обнаружены два бронзовых меча, два топорика, долото, а также фрагменты спиралевидных браслетов.5. Аюдский артефактВ 1974 году около румынского города Аюд на берегу реки группа рабочих в песке на глубине 10 метров обнаружила три объекта. Два объекта были костями мастодонтов, а третий — куском металла. По форме он напоминал клин и имел несколько тщательно обработанных отверстий. Анализ показал, что артефакт является сложным сплавом из 12 различных элементов, основным из которых является алюминий — его содержится 89% по объему. Остальные 11% составляют медь, кремний, цинк, свинец, олово, цирконий, кадмий, никель, кобальт, висмут, серебро. Любопытно, что впервые алюминий был получен только в 1825 году. Аюдский артефакт удивителен и сам по себе и в связи с тем, что он найден вместе с костями мастодонтов, последние из которых вымерли 10 000 лет назад. Сейчас артефакт находится в музее истории Трансильвании в городе Клуж.6. Каменная скульптура из ЭльчеЭта скульптура известна под именем «Дама из Эльче». Она была найдена в 1897 году около испанского города Эльче. Дату ее создания ученые отнесли к IV-V векам до н.э. Вскоре после обнаружении статуи ее купил Лувр, и в Париже дама из Эльче произвела настоящую сенсацию. Позже она вернулась в Испанию и сейчас хранится в Национальном археологическом музее Мадрида. Выдвигалось множество предположений, кто изображен на этой статуе, и кто ее создал, но ни одна версия окончательно не доказана. Есть даже любопытное мнение, что это принцесса из Атлантиды. Интересно, что считается, что это дама со сложной прической, но не исключено, что это мужчина, на котором надето нечто странное, может быть, даже какой-то прибор...7. Портлендская вазаПортлендская ваза — загадочный стеклянный сосуд времен античности, выставленный в Британском музее. Предположительно ваза изготовлена в конце первого тысячелетия до н.э. Это декоративный сосуд сделан из двуслойного темно-синего и белого стекла, на котором изображены фигуры богов и смертных. Ваза была найдена в средние века неподалеку от Рима, долгое время принадлежала герцогам Портлендским, откуда и получила свое название. Любопытно, что многие мастера пытались воспроизвести эту вазу, но самые искусные резчики и стеклодувы так и не добились успеха. Технология ее создания так и не выяснена до сих пор.8. Кубок ЛикургаВ Британском музее хранится и другой редкий античный стеклянный сосуд, известный как кубок Ликурга. Он так назван потому, что на нем изображена гибель фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Уникальная особенность кубка состоит в том, что он может менять цвет в зависимости от освещения и напитка, который в него налит. Ученые долго пытались разгадать тайну кубка и выяснили, что стекло буквально «пропитано» частицами серебра и золота, размер которых около 50 нанометров в диаметре. О том, как удалось применить нанотехнологии во времена античности, не имеют понятия ни историки, ни физики.9. Фестский дискЭтот артефакт, найденный в начале XX века, до сих пор остается одной из величайших тайн прошлого. Он хранится в археологическом музее критского города Ираклион и является здесь самым популярным экспонатом. Это терракотовый диск диаметром 15 см и 2 см толщиной. По его обеим сторонам идут спирали, которые разделяются поперечными линиями на поля. В каждом таком поле находится от двух до семи изображений – всего на диске 259 таинственных знаков. Оказалось, что знаки, изображенные на нем, выдавлены при помощи печатей-штампов, а не нарисованы вручную. Загадкой остается технология изготовления этих штампов. Они созданы из твердого неизвестного материала — с очень большой тщательностью и прорисовкой деталей. И эта сложность позволяют считать диск древнейшим печатным текстом в мире. (PS: Подобные диски находят в пустынях Монголии и Сев. Китая, что говорит о едином языке одной Империи)10. Загадочный камень из Фестского дворцаЭта вещь тоже хранится в археологическом музее Ираклиона. Она найдена в Фестском дворце, там же, где и знаменитый Фестский диск. Датируется находка 1800-1700 годами до н.э. В ее описании сказано, что это камень для жертвоприношений. Но истинное его предназначение может быть совсем другим. Вызывает удивление качество этого изделия и точность его изготовления. На соседних стеллажах находятся вещи, созданные гораздо позже, но обработанные довольно грубо, этот же артефакт сделан идеально ровно, обработка кажется выполненной машинным способом. В этом музее имеются и другие аналогичные артефакты. Но любопытно то, что самые загадочные из них запрещено фотографировать, в чем автор статьи убедилась лично.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Артефакты музеи древность цивилизации

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