Санта-Мария-делле-Аниме-дель-Пургаторио, «церковь черепов» Неаполя

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:39

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Любопытная культурная достопримечательность Италии, церковь Санта-Мария-делле-Аниме-дель-Пургаторио-ад-Арко (Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco) расположена на Via dei Tribunali в историческом центре Неаполя. Внутренние залы, сакристия, апсида и подземное пространство церкви с прилегающим гипогеем составляют музей Opera Pia Purgatorio ad Arco. Церковь была возведена на средства Святейшей конгрегации душ чистилища Opera Pia – мирянской благотворительной организации, основанной в 1604 году несколькими благородными неаполитанскими семьями с целью заботы и молитв о судьбах душ, находящихся в чистилище, а также для погребения городских бедняков, не имевших дома и семьи.В октябре 1606 года папа Павел V своим указом одобрил основание Святейшего общества. В учреждении церкви участвовали Альфонсо Бранкаччо, Фабрицио Караччоло ди Бриенца, Диомеде и Маркантонио Карафа, Антонио Карминьяно. Основной вклад в строительство внесли братья Джеронимо и Франческо Мастрилли, также занимавшиеся освобождением заключенных за долги бедняков и помогавшие одеждой неимущим. Храм был построен в 1616 году по проекту архитекторов Джованни Кола ди Франко и Джакомо ди Конфорто.В 1638 году после завершения строительных работ была освящена и открыта для посещения верхняя церковь. Ее подземное пространство было оформлено к XVIII веку. В храмах проводились ежедневные мессы для скорейшего упокоения неприкаянных душ, бродивших в чистилище в поисках облегчения наказания. Обе части церкви были доступны для верующих до землетрясения 1980 года, после которого возникла угроза разрушения подземелья и храм был закрыт. После реставрационных работ церковь была вновь открыта в 1992 году. Фасад верхней церкви украшен декоративными мотивами с черепами и костями на фризах и в боковых нишах. Входной портал и медальон над ним с барельефом Мадонны с душами чистилища относятся к началу XVIII столетия и приписываются скульптору Козимо Фанцаго.Интерьер церкви представлен одним нефом и боковыми капеллами. Пресвитерий и апсида оформлены в 1669 году по проекту известного мастера Дионисио Ладзари. Алтарь XVIII века окружает балюстрада, облицованная разноцветным мрамором. Запрестольный образ Богоматери душ чистилища написан Массимо Станционе в 1638-1642 годах. Над алтарем можно увидеть полотно Джакомо Фарелли, изобразившего в 1670 году святую Анну, вручающую дочь Марию Господу Богу. Слева от алтаря находится гробница одного из основателей церкви герцога Джулио Мастрилли де Марильяно. Ее строительство было начато Андреа Ваккаро и закончено Андреа Фальконе, создавшим коленопреклоненную статую Мастрилли. В боковых часовнях сохранились деревянные скульптуры неизвестных мастеров и произведения живописи неаполитанских художников XVII века. В первой капелле находится полотно Джироламо де Маджистро (1650 год) с изображением святого Михаила Архангела, попирающего дьявола. В третьей часовне можно увидеть заалтарную картину со сценой смерти святого Иосифа кисти Андреа Ваккаро (1650-1651 годы). Пятая часовня содержит полотно молодого Луки Джордано (1661 год), изображающее смерть преподобного Алексия.Спустившись по крутой лестнице, расположенной слева от главного входа, можно попасть в пространство нижней церкви, обустроенной по подобию представляемого верующими чистилища. Ее пол был оформлен братьями Джузеппе и Донато Масса, уже известными к тому времени своей майоликой, украсившей клуатр монастыря Санта Кьяра.Подземный алтарь, выполненный из вулканического материала пиперно, относится к XVIII столетию. Вдоль стен нижней церкви, практически не имеющей украшений, расположены часовни, а в ее центре находится символическая безымянная могила.От главного алтаря идет коридор, декорированный черепами и ведущий к могиле Джулио Мастрилли и в гипогей, предназначенный для захоронения бедного населения.Между 17-м и началом 19 века гипогей пополнился бесчисленным количеством останков местных жителей, которые не могли позволить себе, чтобы их похоронили в верхней церкви. Заваленное костями бедняков, подземное святилище стало эпицентром культа «несчастных душ бедняков», в котором последователи брали черепа и молились за их души.Главная надежда состояла в том, что после того как душа «бедняка» достигнет неба, она предложит различные милости и благословения, как благодарность за молитву. Каждый день в гипогее проводилось до 60 месс, а в День поминовения усопших очереди из желающих помолиться выходили за 500 метров от церкви. И хотя захоронения в церкви были запрещены вскоре после объявления Указа Сен-Клу (Наполеоновский приказ, запрещающий захоронения в пределах границ города), многие священные гробницы остались в стенах церкви Святой Марии.Самая известная гробница — «Люсия» – череп коронованный тиарой, которому неаполитанские невесты приносят свои свадебные букеты и украшения и просят о милости, заступничестве и помощи в поиске достойного мужчины. По легенде череп принадлежал дочери принца Доменико д’Аморе, отданной замуж за маркиза Джакомо Сантоманго.По некоторым версиям принцесса скончалась от туберкулеза или покончила с собой в скором времени после свадьбы. Согласно другим источникам Лючия погибла в результате кораблекрушения во время медового месяца вместе со своим мужем. Так или иначе, считается, что молодая невеста не смогла довести обряд бракосочетания до конца, а ее отец, являвшийся участником конгрегации, предал тело дочери земле в гипогее.В церковном музее Opera Pia Purgatorio ad Arco выставлены предметы литургии, парчовые облачения, вышитые золотыми и серебряными нитями, рукописи, книги и другие церемониальные принадлежности XVII-XIX веков. В сакристии хранятся серебряные кадила, светильники, дароносица, напрестольный крест, чаши и предметы меблировки первой половины XIX столетия.Автор - неизвестен.

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