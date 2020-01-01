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Страшно интересно

Костяное кружево в Чермне

Костяное кружево в Чермне

Часовня Черепов (Kaplica Czaszek) расположена в польском Чермне, в провинции Нижняя Силезия.

Костяное кружево в Чермне

Культовое сооружение было возведено в 1776-1804 годах. Стены часовни образованы тремя тысячами черепов, а в подвале здания захоронены кости более чем 21 тысячи человек.

Костяное кружево в Чермне

Потолок алтарного помещения украшен изысканным узором из костей, которые, сплетаясь, образуют причудливые кружева. Идея сооружения такой часовни принадлежит местному приходскому священнику родом из Чехии Вацлаву Томашеку. Однажды на склоне холма возле колокольни он случайно наткнулся на человеческий череп с костями.

Костяное кружево в Чермне

Позже в ходе раскопок на этом месте было обнаружено огромное количество человеческих костей. Это было массовое захоронение жертв Тридцатилетней войны (1618-1648), жертв трех силезских войн (1740-1763), а также людей, умерших во время вспышки холеры в XVII веке.

Костяное кружево в Чермне

Сам Вацлав Томашек умер сразу же после завершения строительных работ. Его череп расположен в центре здания на алтаре. Раз в году, в ночь с 14 на 15 августа, в часовне черепов проходит святая месса за всех почивших, чьи останки пошли на украшение алтаря, а также за всех, кто умер из-за болезней или погибли в войнах или при несчастных случаях.

Костяное кружево в Чермне

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:33
Сегодня, 05:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 0
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Ключевые слова: Часовня Черепов (Kaplica Czaszek) костяное кружево черепа алтарь война

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