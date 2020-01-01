Костяное кружево в Чермне

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:33 by

Часовня Черепов (Kaplica Czaszek) расположена в польском Чермне, в провинции Нижняя Силезия.Культовое сооружение было возведено в 1776-1804 годах. Стены часовни образованы тремя тысячами черепов, а в подвале здания захоронены кости более чем 21 тысячи человек.Потолок алтарного помещения украшен изысканным узором из костей, которые, сплетаясь, образуют причудливые кружева. Идея сооружения такой часовни принадлежит местному приходскому священнику родом из Чехии Вацлаву Томашеку. Однажды на склоне холма возле колокольни он случайно наткнулся на человеческий череп с костями.Позже в ходе раскопок на этом месте было обнаружено огромное количество человеческих костей. Это было массовое захоронение жертв Тридцатилетней войны (1618-1648), жертв трех силезских войн (1740-1763), а также людей, умерших во время вспышки холеры в XVII веке.Сам Вацлав Томашек умер сразу же после завершения строительных работ. Его череп расположен в центре здания на алтаре. Раз в году, в ночь с 14 на 15 августа, в часовне черепов проходит святая месса за всех почивших, чьи останки пошли на украшение алтаря, а также за всех, кто умер из-за болезней или погибли в войнах или при несчастных случаях.Автор неизвестен.

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