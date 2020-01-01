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Страшно интересно

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Ежегодно в ноябре в канун праздника День Черепов (El Dia de los Natitas) в южноамериканской стране Боливия тысячи черепов и мумифицированных человеческих голов наводняют улицы боливийских городов — так жители этой страны чтут своих усопших родственников для того, чтобы на весь год заручиться их поддержкой.
В этот традиционный праздник здесь принято украшать черепа гирляндами цветов, дарить головам угощения, сигареты, алкоголь и любимые ими при жизни вещи.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Этот праздник является аналогией мексиканского праздника «День мертвых», который празднуется 1-2 ноября, а День черепов отмечают 9 ноября. Традиция также напоминает проводящуюся на другом конце земного шара праздничную церемонию Ма-Нене.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

День Черепов в культуре боливийцев — это традиционный праздник, уходящий своими корнями в далекое прошлое этого народа. Древние жители Южной Америки верили в загробную жизнь, помощь потусторонних сил и силу магии. Они хранили дома черепа, которые считались трофеями, а также символом смерти и возрождения.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Боливийцы придавали огромное значение головам, считая их вместилищем души, причем, как головам поверженных врагов (из которых они изготавливали магические амулеты «тсантса»), так и головам усопших родных. В трудные времена они выкапывали останки предков, чтобы попросить у них защиты. Но если череп в руках раскрашенного индейца смотрелся вполне гармонично, то в современном мире такая традиция немного пугает туристов в Боливии, хотя это не мешает местным жителям гордиться самобытным праздником и получать от него удовольствие.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Согласно боливийским верованиям, у каждого человека есть семь душ. Шесть из них покидают тело во время смерти, а одна остается в черепе. Именно поэтому после похорон тела эксгумируют и отделяют черепа, после чего снова хоронят. Череп же необходимо забрать домой и должным образом о нем заботиться, чтобы он приносил семье и дому счастье. Если же черепом пренебрегать, то он может стать причиной неурожая, наслать несчастья на семью и может даже ее разрушить.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Раз в год черепа выносят на улицу и отправляются с ними, обычно в храм и на городское кладбище. Боливийцы верят, что сохраняя черепа своих умерших родственников в качестве амулетов и благословляя их раз в год в ноябре, они тем самым привлекают удачу в свой дом. Поэтому в канун Дня Черепов у входа в жилище боливийца часто можно увидеть выставленные в различных емкостях черепа, исполняющие в том числе роль магических оберегов.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Череп всегда приносят в чем-то, обычно это деревянная, стеклянная или же картонная коробка, но если такой нет, то сгодится даже пакет. Череп обязательно украшают и каждый изо всех сил старается угодить своим костям. Например, многие вяжут для черепов шапочки, а затем украшают их лепестками роз и гортензий.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Вообще, оформление человеческих останков во время празднования Дня Черепов — отдельная тема. Боливийцы украшают уцелевшие кости цветами, венками, солнцезащитными очками, бусами, и вообще всем, на что хватит фантазии. Также они «угощают» каждый череп сигаретами, листьями коки и выпивкой.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Считается, что 8 ноября души умерших предков на 1 день возвращаются на землю, и родные должны сначала освятить останки на кладбище, а после выставить их у дома, чтобы умершие смогли найти дорогу домой. Только после этого усопшие родные (по мнению боливийцев) смогут еще год помогать своей семье.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

День черепов не имеет под собой никакой христианской подоплеки, но все же католическая церковь Боливии не запрещает празднование, а даже становится его частью. Каждый год католики Боливии приносят в расположенную на территории центрального кладбищаЛа-Паса церковь черепа и там их освящают — ведь черепа необходимо заряжать на удачу, защиту или покровительство в делах. Это и делается при помощи специальных ритуальных молитв.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Тем не менее в последнее время церковь призвала верующих прекратить использование атрибутики в виде человеческих черепов во время празднований, поскольку традиция берет начало из языческих и оккультных практик.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

День Черепов проходит в Боливии ежегодно и привлекает в эти дни в страну большое количество туристов. Поэтому можно смело сказать о том, что это не только память об умерших родственниках, но и грамотное привлечение туристов, которые играют далеко не последнюю роль в формировании бюджета страны.

«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии


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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:56
Сегодня, 06:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 56Комментарии: 0
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Ключевые слова: Боливия мероприятия шокотерапия

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