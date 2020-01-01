«День Черепов»: Чудотворные головы Боливии

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:56 by

Ежегодно в ноябре в канун праздникав южноамериканской стране Боливия тысячи черепов и мумифицированных человеческих голов наводняют улицы боливийских городов — так жители этой страны чтут своих усопших родственников для того, чтобы на весь год заручиться их поддержкой.В этот традиционный праздник здесь принято украшать черепа гирляндами цветов, дарить головам угощения, сигареты, алкоголь и любимые ими при жизни вещи.Этот праздник является аналогией мексиканского праздника «День мертвых», который празднуется 1-2 ноября, а День черепов отмечают 9 ноября. Традиция также напоминает проводящуюся на другом конце земного шара праздничную церемонию Ма-Нене.День Черепов в культуре боливийцев — это традиционный праздник, уходящий своими корнями в далекое прошлое этого народа. Древние жители Южной Америки верили в загробную жизнь, помощь потусторонних сил и силу магии. Они хранили дома черепа, которые считались трофеями, а также символом смерти и возрождения.Боливийцы придавали огромное значение головам, считая их вместилищем души, причем, как головам поверженных врагов (из которых они изготавливали магические амулеты «тсантса»), так и головам усопших родных. В трудные времена они выкапывали останки предков, чтобы попросить у них защиты. Но если череп в руках раскрашенного индейца смотрелся вполне гармонично, то в современном мире такая традиция немного пугает туристов в Боливии, хотя это не мешает местным жителям гордиться самобытным праздником и получать от него удовольствие.Согласно боливийским верованиям, у каждого человека есть семь душ. Шесть из них покидают тело во время смерти, а одна остается в черепе. Именно поэтому после похорон тела эксгумируют и отделяют черепа, после чего снова хоронят. Череп же необходимо забрать домой и должным образом о нем заботиться, чтобы он приносил семье и дому счастье. Если же черепом пренебрегать, то он может стать причиной неурожая, наслать несчастья на семью и может даже ее разрушить.Раз в год черепа выносят на улицу и отправляются с ними, обычно в храм и на городское кладбище. Боливийцы верят, что сохраняя черепа своих умерших родственников в качестве амулетов и благословляя их раз в год в ноябре, они тем самым привлекают удачу в свой дом. Поэтому в канун Дня Черепов у входа в жилище боливийца часто можно увидеть выставленные в различных емкостях черепа, исполняющие в том числе роль магических оберегов.Череп всегда приносят в чем-то, обычно это деревянная, стеклянная или же картонная коробка, но если такой нет, то сгодится даже пакет. Череп обязательно украшают и каждый изо всех сил старается угодить своим костям. Например, многие вяжут для черепов шапочки, а затем украшают их лепестками роз и гортензий.Вообще, оформление человеческих останков во время празднования Дня Черепов — отдельная тема. Боливийцы украшают уцелевшие кости цветами, венками, солнцезащитными очками, бусами, и вообще всем, на что хватит фантазии. Также они «угощают» каждый череп сигаретами, листьями коки и выпивкой.Считается, что 8 ноября души умерших предков на 1 день возвращаются на землю, и родные должны сначала освятить останки на кладбище, а после выставить их у дома, чтобы умершие смогли найти дорогу домой. Только после этого усопшие родные (по мнению боливийцев) смогут еще год помогать своей семье.День черепов не имеет под собой никакой христианской подоплеки, но все же католическая церковь Боливии не запрещает празднование, а даже становится его частью. Каждый год католики Боливии приносят в расположенную на территории центрального кладбищаЛа-Паса церковь черепа и там их освящают — ведь черепа необходимо заряжать на удачу, защиту или покровительство в делах. Это и делается при помощи специальных ритуальных молитв.Тем не менее в последнее время церковь призвала верующих прекратить использование атрибутики в виде человеческих черепов во время празднований, поскольку традиция берет начало из языческих и оккультных практик.День Черепов проходит в Боливии ежегодно и привлекает в эти дни в страну большое количество туристов. Поэтому можно смело сказать о том, что это не только память об умерших родственниках, но и грамотное привлечение туристов, которые играют далеко не последнюю роль в формировании бюджета страны.Автор - неизвестен.

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