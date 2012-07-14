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Страшно интересно

Часовня Костей

Часовня Костей


Часовня Костей - одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей города Эвора, она расположена в центре города, рядом с входом в церковь Святого Франциска.

Часовня Костей, в составе исторического центра Эворы, в 1988 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часовня построена францисканскими монахами в XVII веке.

В те времена в Португалии свирепствовала эпидемия чумы, уносившая тысячи жизней. В небольшой Эворе существовало уже 42 кладбища, часто в одной могиле хоронили нескольких человек. Чтобы "разгрузить" городские кладбища, а заодно напомнить братьям и прихожанам о недолговечности и бренности земной жизни, монахам пришла в голову идея использовать человеческие останки для оформления интерьера часовни.

С кладбищ Эворы были извлечены более 5000 скелетов, в целях дезинфекции они тщательно обрабатывались гашёной известью, благодаря чему приобретали белый цвет. Обломки костей измельчались и добавлялись в цементный раствор.

Все стены и колонны часовни сложены из человеческих костей и черепов, на некоторых из них написаны имена и даты смерти. В часовне очень мрачно и сумрачно, дневной свет в неё проникает через три небольших оконца, расположенных на левой стене.

Самыми страшными "украшениями" часовни являются два высушенных трупа, висящие на цепях. Существует легенда, что женщина прокляла своих мужа и сына, жестоко с ней обращавшихся - на смертном одре несчастная крикнула, что оба они не достойны лежать в земле. Кости монахов, построивших часовню, также находятся внутри неё, но они не выставлены на показ, а покоятся в белом каменном гробу, стоящем у алтаря.

На белом оштукатуренном потолке Часовни Костей нарисованы картины на тему смерти, на крыше начертана надпись на латыни "День смерти лучше дня рождения", а на входе в часовню посетителей встречает (и провожает) надпись "Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos" ("Мы, кости, которые находятся здесь, ждём вас").

Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей
Часовня Костей




Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:12
Вчера, 17:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 97Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Часовня Костей город Эвора скелеты Португалия

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 17:14
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Жуть... +++++++
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#2 написал: Мастер Талий
Вчера, 17:35
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#3 написал: Estellan
Вчера, 17:57
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Эххх... люблю это место))
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