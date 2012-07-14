Часовня Костей

























































Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 3 +5 Вчера, 17:11 by

Часовня Костей - одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей города Эвора, она расположена в центре города, рядом с входом в церковь Святого Франциска.Часовня Костей, в составе исторического центра Эворы, в 1988 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часовня построена францисканскими монахами в XVII веке.В те времена в Португалии свирепствовала эпидемия чумы, уносившая тысячи жизней. В небольшой Эворе существовало уже 42 кладбища, часто в одной могиле хоронили нескольких человек. Чтобы "разгрузить" городские кладбища, а заодно напомнить братьям и прихожанам о недолговечности и бренности земной жизни, монахам пришла в голову идея использовать человеческие останки для оформления интерьера часовни.С кладбищ Эворы были извлечены более 5000 скелетов, в целях дезинфекции они тщательно обрабатывались гашёной известью, благодаря чему приобретали белый цвет. Обломки костей измельчались и добавлялись в цементный раствор.Все стены и колонны часовни сложены из человеческих костей и черепов, на некоторых из них написаны имена и даты смерти. В часовне очень мрачно и сумрачно, дневной свет в неё проникает через три небольших оконца, расположенных на левой стене.Самыми страшными "украшениями" часовни являются два высушенных трупа, висящие на цепях. Существует легенда, что женщина прокляла своих мужа и сына, жестоко с ней обращавшихся - на смертном одре несчастная крикнула, что оба они не достойны лежать в земле. Кости монахов, построивших часовню, также находятся внутри неё, но они не выставлены на показ, а покоятся в белом каменном гробу, стоящем у алтаря.На белом оштукатуренном потолке Часовни Костей нарисованы картины на тему смерти, на крыше начертана надпись на латыни "День смерти лучше дня рождения", а на входе в часовню посетителей встречает (и провожает) надпись "Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos" ("Мы, кости, которые находятся здесь, ждём вас").Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Часовня Костей город Эвора скелеты Португалия

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