Дух предков
Папуа-Новая Гвинея продолжает удивлять первобытной культурой своих народов. Итальянскому фотографу удалось запечатлеть жизнь необычного племени дани, обитающего в горах. Потрясающие снимки закрытой горной общины дают возможность увидеть уникальный ритуал копчения останков предков на костре, чтобы сохранить их для потомков. Загляните в закрытый мир дани вместе с нами.
Народ дани живет в Индонезии, на западе Папуа-Новой Гвинеи. Он обитает в долине Балим. Внутри папуасской общины сохранились древние жуткие обычаи, среди которых отрезание пальцев на руках у женщин в память об умерших родственниках.
Удивительную серию снимков сделал 41-летний фотограф Джанлука Чиодини (Gianluka Chiodini), которого папуасы приняли довольно радушно.
В поселении хранится 250-летняя мумия бывшего вождя племени и еще 7 мумифицированных тел предков дани. Каждый день их смазывают бальзамом на основе свиного жира и коптят над огнем, чтобы сохранить в целостности.
Жители деревни показывают туристам только две мумии, а остальные тщательно охраняют от посторонних глаз.
Останки предков хранятся в хижине, куда сторонним вход воспрещен. Фотографу показали 250-летнюю мумию вождя Вимонтока Мэйбла, который был блестящим воином и владел гаремом из 25 жен.
Женщины дани отрезали себе пальцы, когда теряли близкого родственника, в знак скорби. Сейчас эту жуткую традицию уже не соблюдают, но у старших представительниц племени увечья еще встречаются.
Раньше папуасы были каннибалами, но с 1990-х годов случаев людоедства больше не происходило.
Сейчас дани предпочитают человеческому мясу свинину. Они охотятся на диких свиней с помощью луков и стрел, а потом женщины готовят добычу на костре.
Первыми едят мужчины, а затем к ним присоединяются и папуаски.
Первобытная жизнь по законам природы уходит в прошлое. Таких народов, как дани, остается все меньше: цивилизация овладевает даже самыми отдаленными уголками планеты. Хорошо, что итальянскому фотографу удалось запечатлеть древние традиции и культуру папуасского племени, ведь через несколько десятков лет их нетронутое прогрессом существование может остаться в далеком прошлом.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:21
Сегодня, 06:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 0
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