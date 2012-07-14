Вуду

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:33

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Volad Просмотров: 45 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:33 by

Для лучшего понятия ритма, прошу сначала прослушать песню по ссылке нижеСреди топейЗа тростником в болотной жижеСтоит на связанных стволах его изба.Хозяин в нейБыл всем знаком ещё при жизни -Творил ужасные и тёмные дела...Коль он поможет -Возьмёт дань кровью или жизнью -За волшебство платилась страшная цена...Не дай вам БожеЕго хоть чем нибудь обидеть -Пред колдуном за всё ответите сполна!Вуду- Я не забудуВуду- Я не прощу!Вуду- Куклы покудаВуду- Ваши храню!Задумал геройЛюдей уберечь от "дани" -Убить он собрался колдуна...Сжечь!И вот в ночиПодпёр он двери, окон ставни...И словно факел вспыхнул этот жуткий дом...Колдун вопил,Проклятья в муках посылая!С ним пламя поглощало всё что в доме том!Куклы огонь объял -С куклами люд сгорал!Вуду- Я не забудуВуду- Я не прощу!Вуду- Куклы покудаВуду- Ваши храню!ВудуПлавятся куклыВудуКуклы людей!ВудуХаос повсюду!ВудуЛюди в огне!

Ключевые слова: Вуду болото колдун герой Куклы Вуду пожар

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