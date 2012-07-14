ВудуДля лучшего понятия ритма, прошу сначала прослушать песню по ссылке ниже
Храм волХвам - Вуду
Среди топей
За тростником в болотной жиже
Стоит на связанных стволах его изба.
Хозяин в ней
Был всем знаком ещё при жизни -
Творил ужасные и тёмные дела...
Коль он поможет -
Возьмёт дань кровью или жизнью -
За волшебство платилась страшная цена...
Не дай вам Боже
Его хоть чем нибудь обидеть -
Пред колдуном за всё ответите сполна!
Вуду
- Я не забуду
Вуду
- Я не прощу!
Вуду
- Куклы покуда
Вуду
- Ваши храню!
Задумал герой
Людей уберечь от "дани" -
Убить он собрался колдуна...
Сжечь!
И вот в ночи
Подпёр он двери, окон ставни...
И словно факел вспыхнул этот жуткий дом...
Колдун вопил,
Проклятья в муках посылая!
С ним пламя поглощало всё что в доме том!
Куклы огонь объял -
С куклами люд сгорал!
Вуду
- Я не забуду
Вуду
- Я не прощу!
Вуду
- Куклы покуда
Вуду
- Ваши храню!
Вуду
Плавятся куклы
Вуду
Куклы людей!
Вуду
Хаос повсюду!
Вуду
Люди в огне!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:33
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 06:33 by VoladПросмотров: 45Комментарии: 3
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