Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Вуду

Для лучшего понятия ритма, прошу сначала прослушать песню по ссылке ниже
Храм волХвам - Вуду

Среди топей
За тростником в болотной жиже
Стоит на связанных стволах его изба.
Хозяин в ней
Был всем знаком ещё при жизни -
Творил ужасные и тёмные дела...

Коль он поможет -
Возьмёт дань кровью или жизнью -
За волшебство платилась страшная цена...
Не дай вам Боже
Его хоть чем нибудь обидеть -
Пред колдуном за всё ответите сполна!


Вуду
- Я не забуду
Вуду
- Я не прощу!
Вуду
- Куклы покуда
Вуду
- Ваши храню!

Задумал герой
Людей уберечь от "дани" -
Убить он собрался колдуна...

Сжечь!

И вот в ночи
Подпёр он двери, окон ставни...
И словно факел вспыхнул этот жуткий дом...
Колдун вопил,
Проклятья в муках посылая!
С ним пламя поглощало всё что в доме том!

Куклы огонь объял -
С куклами люд сгорал!

Вуду
- Я не забуду
Вуду
- Я не прощу!
Вуду
- Куклы покуда
Вуду
- Ваши храню!

Вуду
Плавятся куклы
Вуду
Куклы людей!
Вуду
Хаос повсюду!
Вуду
Люди в огне!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:33
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 06:33 by VoladПросмотров: 45Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Вуду болото колдун герой Куклы Вуду пожар

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 10:42
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (365|0)
Публикаций: 233
Комментариев: 1 979
Честно говоря, песню я не слушал. Ритм и так подхватил. Хороший стих, мне понравился, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (609|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 489
Очень понравилось!)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:15
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1801|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 341
А у меня не играет. Стих классный.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.