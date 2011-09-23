Сын племениБезжалостно! Свирепо это племя,
Текут безропотно лишь капельки дождя
По мускулам, по лицам, трудно верить,
Что ждали они мальчика-вождя...
Их предыдущий властелин покинул тело,
Ушёл в страну, где предков дух живёт...
И в скорбный миг, когда земное тлело,
Сын племени, в душе он знал - найдёт!
Его никак сородичи не звали,
А в нашем мире его звали бы - урод!
В минуты скорби и неведомой печали,
Один лишь путь протоптанный найдёт...
Он гордо встал! И охнули старухи!
Никто из племени вдруг вышел напоказ...
Вождём как станет он и не обидев мухи?
Смеялось племя, да... в последний раз!
Сложили копья воины-невежды,
Сломила Смерть их в тот полночный час!
Стоял уродец на скале и без одежды,
С природой слившись в нам неведомый экстаз...
Он продал душу и безумно верил,
Полюбит что народ теперь его...
Не только внешностью он стал ужасным зверем,
Он стал проклятием народа своего!
Безжалостно! Свирепо это племя,
Ужасный зверь ведёт несчастных за собой,
Застыло, умирая, даже время,
Не справившись с жестокою игрой...
По наши дни легенды его помнят,
А может, это сказки, может, быль...
Даже мальчишка, что в душе безумно скромный,
Планету может превратить в седую пыль...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 2
Ключевые слова: Племя сын вождь зверь авторский стих