Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Волшебство на стыке с реальностью - это магический реализм во всей красе. Художник из Белграда - Саша Монтильо давно специализируется в этом направлении искусства. Каждая из его работ - это продуманное гармоничное произведение с тесно связанными элементами, будто уносящее в другой мир - мир настоящего творца, обожающего свое дело.
По словам Саши Монтильо, его работы лишены случайностей и хаоса, какие преобладают в современном искусстве. Основные принципы его творчества - гармоничность, детализированность, продуманность и четкость подачи идеи.
Автор - sdv.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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