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Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда

Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда


Волшебство на стыке с реальностью - это магический реализм во всей красе. Художник из Белграда - Саша Монтильо давно специализируется в этом направлении искусства. Каждая из его работ - это продуманное гармоничное произведение с тесно связанными элементами, будто уносящее в другой мир - мир настоящего творца, обожающего свое дело.

По словам Саши Монтильо, его работы лишены случайностей и хаоса, какие преобладают в современном искусстве. Основные принципы его творчества - гармоничность, детализированность, продуманность и четкость подачи идеи.

Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда
Рисунки, которые окунают в сказку: магический реализм художника из Белграда

Автор - sdv.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Саша Монтильо художник искусство творчество рисунки магический реализм

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