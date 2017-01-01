Похищенная жена

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Edvin Просмотров: 66 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:18 by

Исландские барды рассказывали о добром волшебнике, которого звали Эйрикур, владевшем книгой оккультиста Агриппы и пользовавшимся ею, чтобы помогать соотечественникам, когда тем начинали угрожать темные силы. Одним из его подопечных был молодой фермер с островов Вестманна. Через семь недель после венчания его молодая жена встала рано утром и, как обычно, отправилась набрать дров. Больше она не вернулась. Фермер обыскал все вокруг, но не нашел ее. Вообразив, что она утонула в ледяном море, он впал в такое отчаяние, что друзья начали всерьез опасаться за его жизнь. Они посоветовали ему не терять надежду и поговорить с Эйрикуром.Когда фермер подошел к дому волшебника, то понял, что его там уже ждали. Мудрец прежде всего спросил о пропавшей женщине. Потом пообещал предоставить все свое искусство в распоряжение несчастного мужа.Три дня Эйрикур изучал книгу и ничего не предпринимал. Однажды утром в отвратительную погоду он посадил фермера на лошадь и повез его к груде больших камней на склоне одиноко стоящего холма. Там он положил книгу на камень; хотя над ними бушевала буря, книга оставалась сухой и ее страницы даже не шелохнулись.Эйрикур пристально смотрел на книгу, словно пытаясь впитать ее содержание. Затем он обошел скалу, двигаясь, согласно освященной временем манере колдунов, против часовой стрелки, и произнес заклинание.Пока волшебник колдовал, из камней появились какие-то фигуры и собрались на траве. Это были, пояснил Эйрикур, смертные, которых похитили тролли и увели в потусторонний мир. Он попросил фермера внимательно посмотреть, нет ли среди них его жены. Фермер обошел молчаливые фигуры с безучастными лицами. Его жены среди них не было. Мудрец печально поблагодарил пришедших за то, что они откликнулись на его призыв, и они снова исчезли в скале.Эйрикур вернулся к книге, нашел в ней новое место, затем снова обошел вокруг скалы, что-то бормоча. Из скалы появилась новая группа людей, но жены фермера не было и среди них. Эйрикур предпринял еще одну попытку и снова потерпел неудачу. Бледный и уставший чародей признался, что он вызвал всех троллей Исландии и теперь не знает, что делать. Внезапно глаза его загорелись.Эйрикур решил вызвать еще пару троллей, чьи имена до сих пор не упоминались в его заклинаниях, и извлек из-под одеяния страничку с древней надписью. Развернув пергамент, он положил его на открытую книгу и тихо прочитал заклинание. Из скалы выступила пара ужасных созданий, несущих стеклянную клетку. Внутри находилась фигурка женщины высотой всего в несколько дюймов. Фермер вскрикнул. Маленькое создание было его женой.Эйрикур отправил троллей обратно в их мрачный мир. Когда они исчезли, стеклянная клетка упала на землю и разбилась вдребезги, а Эйрикур освободил пленницу. Сначала она оставалась все такой же неестественно маленькой, словно видимой с большой высоты, но Эйрикур прочел заклинание, и она, приняв свой прежний облик, бросилась в объятия мужа.Для безопасности волшебник проводил их до острова. Тролли, которых лишили их добычи, могли оказаться мстительными. Он оставался в доме фермера три дня, причем каждый вечер укладывался возле двери, положив под голову книгу вместо подушки и прислушиваясь к звукам, доносившимся снаружи. То, что он слышал, было не ударами волн о берег и не криками чаек, а колдовским шепотом нечеловеческой ненависти. Тролли, не желавшие смириться с поражением, приходили требовать свою рабыню.Они прятались снаружи за дверью, заглядывали в окна красными злобными глазами, бормотали угрозы и проклятия сквозь щели в стене. Но Эйрикур черпал силы из книги, служившей ему подушкой. Он поднимался, и с губ его срывались заклинания настолько ужасные, что ночное небо белело, а похитители людей – тролли – с испуганным визгом скрывались в нижнем мире. Услышав эту историю, женщины в Исландии стали гулять очень осторожно, понимая, что где-то поблизости на пустынном берегу или у подножия черного вулкана скрывается парочка разгневанных троллей, охотящихся за новой жертвой.Источник: книга «Тайные искусства». М., 1996.

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