Живые скульптуры Джонсон Цанга

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:43

Причина: Изменен раздел

Mina Harker Просмотров: 29 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 13:42 by

Джонсон Цанг (Johnson Tsang) — удивительный гонконгский скульптор-сюрреалист. Вот уже на протяжении 20 лет радует любителей искусства своими волшебными работами, главная черта которых — комбинация реальных и абстрактных образов, застывших в одном мгновении. В своих работах скульптор использует сюрреалистические сюжеты, но приемы, наоборот, гиперреалистические. Каждое из его творений — это невероятно филигранная, проработанная до малейших деталей, тончайшая и почти ювелирная работа. Благодаря такой утонченности, все работы — словно живые, кажется, будто еще мгновение и скульптура оживет.Для воплощения фантазии в жизнь, талантливый мастер использует нержавеющую сталь и глину. Основной сюжет его арт-объектов — льющаяся жидкость, потоки которой превращаются в эмоциональные очертания человеческих лиц и фигур. Перед публикой возникает невообразимая интеграция людей и неодушевленных предметов.«Кофейный поцелуй» (Coffee Kiss) — одно из самых известных творений мастера. Оно представляет собой странный микс кофе и чая с молоком. Стоит отметить, что кружки тоже разные — кофейная и чайная. Возможно, в этом поцелуе есть свой скрытый умысел автора.Благодаря мастерскому сочетанию реальных образов и абстракции, скульптуры обрели огромную популярность, особенно шедевры из нержавеющей стали. Известность автора давно вышла за пределы родины. Блистательные творения регулярно выставляются на престижных выставках в Испании, Швейцарии, Корее, Гонконге и на Тайвани. Автор получил многочисленные награды, а за его работами буквально охотятся коллекционеры.Скульптуры, фантастически исполненные золотыми руками автора, смотрятся потрясающе. И нет разницы из чего они созданы: глина, песок, металл, камень, пластик или что-то другое. Главное — переданные ими ощущения. Можно купить памятник из гранита или обычную статуэтку, красиво выполненную, и получать заряд излучаемого позитива. Ведь каждому любителю искусства хотелось бы иметь в коллекции собственное чудо.Автор: technovoin (текст).Автор: Джонсон Цанг (скульптуры).

Ключевые слова: Скульптуры сюрреализм абстракция творчество

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