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Живые скульптуры Джонсон Цанга

Джонсон Цанг (Johnson Tsang) — удивительный гонконгский скульптор-сюрреалист. Вот уже на протяжении 20 лет радует любителей искусства своими волшебными работами, главная черта которых — комбинация реальных и абстрактных образов, застывших в одном мгновении. В своих работах скульптор использует сюрреалистические сюжеты, но приемы, наоборот, гиперреалистические. Каждое из его творений — это невероятно филигранная, проработанная до малейших деталей, тончайшая и почти ювелирная работа. Благодаря такой утонченности, все работы — словно живые, кажется, будто еще мгновение и скульптура оживет.

Живые скульптуры Джонсон Цанга

Для воплощения фантазии в жизнь, талантливый мастер использует нержавеющую сталь и глину. Основной сюжет его арт-объектов — льющаяся жидкость, потоки которой превращаются в эмоциональные очертания человеческих лиц и фигур. Перед публикой возникает невообразимая интеграция людей и неодушевленных предметов.

Живые скульптуры Джонсон Цанга

«Кофейный поцелуй» (Coffee Kiss) — одно из самых известных творений мастера. Оно представляет собой странный микс кофе и чая с молоком. Стоит отметить, что кружки тоже разные — кофейная и чайная. Возможно, в этом поцелуе есть свой скрытый умысел автора.

Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга

Благодаря мастерскому сочетанию реальных образов и абстракции, скульптуры обрели огромную популярность, особенно шедевры из нержавеющей стали. Известность автора давно вышла за пределы родины. Блистательные творения регулярно выставляются на престижных выставках в Испании, Швейцарии, Корее, Гонконге и на Тайвани. Автор получил многочисленные награды, а за его работами буквально охотятся коллекционеры.

Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга

Скульптуры, фантастически исполненные золотыми руками автора, смотрятся потрясающе. И нет разницы из чего они созданы: глина, песок, металл, камень, пластик или что-то другое. Главное — переданные ими ощущения. Можно купить памятник из гранита или обычную статуэтку, красиво выполненную, и получать заряд излучаемого позитива. Ведь каждому любителю искусства хотелось бы иметь в коллекции собственное чудо.

Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга
Живые скульптуры Джонсон Цанга

Автор: technovoin (текст).
Автор: Джонсон Цанг (скульптуры).
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:43
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 13:42 by Mina HarkerПросмотров: 29Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Скульптуры сюрреализм абстракция творчество

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:30
+3
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Прекрасные работы! Класс! ++++
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#2 написал: Qusto
Сегодня, 14:37
+3
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Комментариев: 2 089
Скульптура с руками понравилась... Последняя тоже хорошая. Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 14:57
0
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С драконами классные) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#4 написал: Летяга
Сегодня, 14:59
0
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Комментариев: 7 109
Какие интересные работы! Такие необычные. И столько символизма.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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