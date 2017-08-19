Живые скульптуры Джонсон Цанга

Живые скульптуры Джонсон ЦангаДжонсон Цанг (Johnson Tsang) — удивительный гонконгский скульптор-сюрреалист. Вот уже на протяжении 20 лет радует любителей искусства своими волшебными работами, главная черта которых — комбинация реальных и абстрактных образов, застывших в одном мгновении. В своих работах скульптор использует сюрреалистические сюжеты, но приемы, наоборот, гиперреалистические. Каждое из его творений — это невероятно филигранная, проработанная до малейших деталей, тончайшая и почти ювелирная работа. Благодаря такой утонченности, все работы — словно живые, кажется, будто еще мгновение и скульптура оживет.
Для воплощения фантазии в жизнь, талантливый мастер использует нержавеющую сталь и глину. Основной сюжет его арт-объектов — льющаяся жидкость, потоки которой превращаются в эмоциональные очертания человеческих лиц и фигур. Перед публикой возникает невообразимая интеграция людей и неодушевленных предметов.
«Кофейный поцелуй» (Coffee Kiss) — одно из самых известных творений мастера. Оно представляет собой странный микс кофе и чая с молоком. Стоит отметить, что кружки тоже разные — кофейная и чайная. Возможно, в этом поцелуе есть свой скрытый умысел автора.
Благодаря мастерскому сочетанию реальных образов и абстракции, скульптуры обрели огромную популярность, особенно шедевры из нержавеющей стали. Известность автора давно вышла за пределы родины. Блистательные творения регулярно выставляются на престижных выставках в Испании, Швейцарии, Корее, Гонконге и на Тайвани. Автор получил многочисленные награды, а за его работами буквально охотятся коллекционеры.
Скульптуры, фантастически исполненные золотыми руками автора, смотрятся потрясающе. И нет разницы из чего они созданы: глина, песок, металл, камень, пластик или что-то другое. Главное — переданные ими ощущения. Можно купить памятник из гранита или обычную статуэтку, красиво выполненную, и получать заряд излучаемого позитива. Ведь каждому любителю искусства хотелось бы иметь в коллекции собственное чудо.
Автор: technovoin (текст).
Автор: Джонсон Цанг (скульптуры).
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:42 by Mina HarkerПросмотров: 29Комментарии: 4
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