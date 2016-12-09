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Страшно интересно

Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)

В лесах Шотландии близ небольшого городка Аллоа можно встретить самых настоящих призраков. С виду они ничем не отличаются от обычных людей, разве что их фигуры почти полностью прозрачны, и в них отражаются деревья, кусты, цветы и травы. Неподготовленный человек может даже испугаться... Таким необычным искусством занимается в родных краях шотландский скульптор Роб Малхолланд (Rob Mulholland).
Для творчества скульптор использует полупрозрачное акриловое оргстекло. Его легко резать, в отличие от стекла обыкновенного, сложно разбить, а кроме того, оно обладает удивительным свойством исказить отражение света, таким образом, что создается эффект частичной невидимости. В какой-то момент человек видит на фоне леса фигуру, а в следующую секунду она пропадает - и только ветки и листья колышутся на том месте, где стоял человек. Игра света и пространства завораживает, задает загадки и ребусы, которые может и не разгадаешь сходу, зато можешь поразвлечься, потренировать нервы - и фантазию.

Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)

Такая маскировка была бы очень полезна для партизан и солдатов, которые вели лесной образ жизни. Но скульптуры Роба Малхолланда мирные и безобидные. Поскольку леса Шотландии являются популярным местом для отдыха как у местных жителей, так и у туристов, стеклянные привидения служат своеобразным развлечение для них. Вроде комнаты страха или зала с кривыми зеркалами. Важно лишь помнить о том, что привидений не существует, а природа и без того полна интересных и загадочных вещей и явлений.

Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)

Полупрозрачные скульптуры Роба Малхолланда в свое время участвовали в международном фестивале визуального искусства в Глазго и являлись частью экспозиции в Vestiges Park.

Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)
Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)

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Вчера, 18:11 by LynxПросмотров: 58Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Лес скульптор фантазия стеклянные призраки творчество

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:16
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1269|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 357
Да, этих голышей можно испугаться) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 18:22
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2563|2)
Публикаций: 192
Комментариев: 3 308
Если привидений не существует, тогда и электричество - лишь плод воображения. 453
Скульптуры оригинальные и призрачно выглядят. Гармонично смотрятся. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: Долгопят
Вчера, 18:26
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 315
Скульптор, сволочь! ( пардон за мой французский) Так и в Сербского на освидетельствование попасть можно.Или опухоль в мозгу заподозрить..безобразие!
Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (671|0)
Публикаций: 51
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Жутковатые создания. Так и инфаркт заработаешь
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:59
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Встретишь в лесу, подумаешь "Хищник" вернулся.... dinozavr ++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#6 написал: Fleur Delacour
Вчера, 19:23
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Натурально, лучше к встрече с такими красавцами быть готовым заранее, хе-хе.
Зарегистрирован: 18.07.2016
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