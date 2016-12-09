Лесные скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Rob Mulholland)

Lynx Просмотров: 58 Комментарии: 6 +6 Вчера, 18:11 by

В лесах Шотландии близ небольшого городка Аллоа можно встретить самых настоящих призраков. С виду они ничем не отличаются от обычных людей, разве что их фигуры почти полностью прозрачны, и в них отражаются деревья, кусты, цветы и травы. Неподготовленный человек может даже испугаться... Таким необычным искусством занимается в родных краях шотландский скульптор Роб Малхолланд (Rob Mulholland).Для творчества скульптор использует полупрозрачное акриловое оргстекло. Его легко резать, в отличие от стекла обыкновенного, сложно разбить, а кроме того, оно обладает удивительным свойством исказить отражение света, таким образом, что создается эффект частичной невидимости. В какой-то момент человек видит на фоне леса фигуру, а в следующую секунду она пропадает - и только ветки и листья колышутся на том месте, где стоял человек. Игра света и пространства завораживает, задает загадки и ребусы, которые может и не разгадаешь сходу, зато можешь поразвлечься, потренировать нервы - и фантазию.Такая маскировка была бы очень полезна для партизан и солдатов, которые вели лесной образ жизни. Но скульптуры Роба Малхолланда мирные и безобидные. Поскольку леса Шотландии являются популярным местом для отдыха как у местных жителей, так и у туристов, стеклянные привидения служат своеобразным развлечение для них. Вроде комнаты страха или зала с кривыми зеркалами. Важно лишь помнить о том, что привидений не существует, а природа и без того полна интересных и загадочных вещей и явлений.Полупрозрачные скульптуры Роба Малхолланда в свое время участвовали в международном фестивале визуального искусства в Глазго и являлись частью экспозиции в Vestiges Park.

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