Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Летяга Просмотров: 48 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 10:32 by

Робин Вайт (Robin Wight) — английский скульптор, создающий сказочных фей из стальной проволоки. Робин живет и работает в Стаффордшире.«В 1920 году две маленькие девочки сфотографировали фей в своем саду и опубликовали снимки. Как мы знаем, фотографии были фальшивкой, но история захватила воображение людей, которые хотели в это верить.Несколько лет назад, испытывая мою новую камеру, я сделал снимок в своем саду. Позже, смотря на результаты, я обнаружил среди деревьев нечто похожее на фей. Очевидно, это была игра света, проникающего через деревья. Чем же еще это могло быть?"Невероятно изящные и динамичные скульптуры сделаны из многочисленных мотков проволоки – но кажется, что женские фигурки почти невесомы, и вот-вот устремятся вслед за пушинками одуванчика. Британский скульптор вкладывает в свои творения драматический смысл – хрупкие феи из последних сил борются с сильным ветром, хватаясь за эфемерные цветы.Скульптуры словно взаимодействуют с окружающей средой, выглядя иначе в разную погоду. В солнечные дни проволока приобретает янтарный оттенок, в дождь мерцает яркими искрами капель, а в ветреную погоду легковесные скульптуры начинают дрожать, словно живыеАвтор скульптур: Робин Уайт.Часть картинок с поиска Яндекса.

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