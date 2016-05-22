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Страшные Арты

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Робин Вайт (Robin Wight) — английский скульптор, создающий сказочных фей из стальной проволоки. Робин живет и работает в Стаффордшире.
«В 1920 году две маленькие девочки сфотографировали фей в своем саду и опубликовали снимки. Как мы знаем, фотографии были фальшивкой, но история захватила воображение людей, которые хотели в это верить.Несколько лет назад, испытывая мою новую камеру, я сделал снимок в своем саду. Позже, смотря на результаты, я обнаружил среди деревьев нечто похожее на фей. Очевидно, это была игра света, проникающего через деревья. Чем же еще это могло быть?"

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Невероятно изящные и динамичные скульптуры сделаны из многочисленных мотков проволоки – но кажется, что женские фигурки почти невесомы, и вот-вот устремятся вслед за пушинками одуванчика. Британский скульптор вкладывает в свои творения драматический смысл – хрупкие феи из последних сил борются с сильным ветром, хватаясь за эфемерные цветы.

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Скульптуры словно взаимодействуют с окружающей средой, выглядя иначе в разную погоду. В солнечные дни проволока приобретает янтарный оттенок, в дождь мерцает яркими искрами капель, а в ветреную погоду легковесные скульптуры начинают дрожать, словно живые

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта

Феи, танцующие с одуванчиками. Проволочные скульптуры Робина Уайта




Автор скульптур: Робин Уайт.
Источник.
Источник.
Часть картинок с поиска Яндекса.
Сегодня, 10:32 by ЛетягаПросмотров: 48Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Стальная проволока скульптор феи сказка ветер одуванчики

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Комментарии

#1 написал: Balzac
Сегодня, 10:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 130
Невероятно красиво da
++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 22.05.2016
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:50
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1251|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 333
Какие чудесные работы! Одуванчики и волосы на ветру так живенько выглядят) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:20
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (652|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 328
Они как живые, они дышать и танцуют.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 13:05
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2553|2)
Публикаций: 190
Комментариев: 3 291
Такие элегантные и грациозные феи! Как настоящие! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: Asheera
Сегодня, 14:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 354
Вдохновляющая красота! Надеюсь, туманный Альбион сохранил в своём сердце царство фей, и ночами они веселятся, глядя на эти скульптуры...))))
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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