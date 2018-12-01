Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)
Неизбежное падение, или полёт мыслей.

Добро пожаловать в удивительный мир сюрреализма, рождённый безудержной фантазией канадского художника Софи Вилкинс (Sophie Wilkins).

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Благодаря своему таланту, нестандартному мышлению и специфической точки зрения, она создаёт яркие сюжеты, в которых может происходить всё что угодно.

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Софи с ранних лет увлекалась рисованием. И совсем неудивительно, что спустя годы экспериментов у неё выработался не только свой собственный стиль, но и техника живописи.

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Используя акриловые и масляные краски в сочетании с угольной пылью, она создала замечательную серию работ, в которой объединила сюрреализм и метаморфизм.

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Придуманная вселенная населена людьми и животными, идеально гармонирующими друг с другом. Её произведения характеризуются уникальной способностью рассматривать предметы и детали с метаморфической точки зрения, где, по сути всё лишь иллюзия...

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)

Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)


Авторы:
СОФИ ВИЛКИНС (SOPHIE WILKINS)/арты;
lira laralira lara/подборка, текст.
Источник.
Сегодня, 13:05 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Сюрреализм живопись стиль арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.