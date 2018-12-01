Яркие сюжеты канадского художника Софи Вилкинс ( Sophie Wilkins)
Неизбежное падение, или полёт мыслей.
Добро пожаловать в удивительный мир сюрреализма, рождённый безудержной фантазией канадского художника Софи Вилкинс (Sophie Wilkins).
Благодаря своему таланту, нестандартному мышлению и специфической точки зрения, она создаёт яркие сюжеты, в которых может происходить всё что угодно.
Софи с ранних лет увлекалась рисованием. И совсем неудивительно, что спустя годы экспериментов у неё выработался не только свой собственный стиль, но и техника живописи.
Используя акриловые и масляные краски в сочетании с угольной пылью, она создала замечательную серию работ, в которой объединила сюрреализм и метаморфизм.
Придуманная вселенная населена людьми и животными, идеально гармонирующими друг с другом. Её произведения характеризуются уникальной способностью рассматривать предметы и детали с метаморфической точки зрения, где, по сути всё лишь иллюзия...
Авторы:
СОФИ ВИЛКИНС (SOPHIE WILKINS)/арты;
lira laralira lara/подборка, текст.
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Сегодня, 13:05 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 0
Ключевые слова: Сюрреализм живопись стиль арты