Загадки дома Пороховщиковых

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:16 by

Род известного актера Александра Пороховщикова относится к числу многочисленных старинных дворянских семей Москвы, и, как и всякую известную фамилию, Пороховщиковых окружает немало мистических легенд и загадок. Значительная часть из них связана с домом в центре Москвы.Исторические данные свидетельствуют о том, что во времена Ивана Грозного на месте современного дома Пороховщиковых стояла виселица, на которой кровожадным царем была казнена не одна сотня несчастных. Негативная аура данного места по какому-то мистическому совпадению «привлекла» сюда и чекистов. Говорят, что в тридцатых годах прошлого столетия, в годы массового террора в подвале дома, размещалась одна из тайных пыточных советских спецслужб. Так или иначе, но, как уверяют исследователи столичных аномалий, не очень похоже, чтобы души казненных и невинно замученных обрели покой к началу XXI века.Первым, кого постигла загадочная смерть, стал архитектор, строивший дом в Староконюшенном переулке. Молодой и здоровый 45-летний Дмитрий Люшин, никогда не жаловавшийся на недуги, во время работы над последним для него проектом стал стремительно терять силы и скоропостижно скончался от неизвестной болезни. После окончания строительства от сильной простуды умерла молодая жена прадеда известного актера. Через несколько лет в доме по соседству обвалился потолок, в результате чего под завалами погибло четверо людей. Чем была вызвана такая череда событий, дурным ли местом, мистическими совпадениями или происками потусторонних сил, каждый решит для себя сам.Притягивают ли древние и современные смерти новые несчастья или нет, доказать невозможно, однако, многочисленные странности налицо. Поговаривают, что незадолго до своей кончины сам Александр Пороховщиков, чувствовавший плохую энергетику этого места, хотел открыть в доме музей, посвященный истории детской игрушки. Известный актер был глубоко убежден, что доброе дело и позитивная энергия маленьких посетителей смогут нейтрализовать черную ауру дома в Староконюшенном. Так или иначе, но это благое начинание так и осталось проектом. Суды, продолжительная болезнь и смерть оборвали жизнь талантливого и любимого многими актера.В нехорошем доме также регулярно можно услышать шаги в пустых комнатах, время от времени появляется призрак маленькой девочки, сошедшей с картины Боттичелли, которую хозяин дома подарил одному из столичных музеев.Автор - places.moscow.

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