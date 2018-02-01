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Легенды

Забытая подмосковная легенда

Неподалеку от города Коломны (Московская область) есть старинное село Черкизово. В конце 17 века село принадлежало боярину Михаилу Черкасскому, который выстроил на этой земле богатую усадьбу, настоящее родовое гнездо. Усадебные постройки растянулись вдоль берега Москвы-реки почти на версту. Особенно выделялся среди них княжеский дворец, внушительное двухэтажное здание с двумя боковыми пристройками, окруженное со всех сторон тенистым липовым парком. Черкасский был приближенным Петра I, считался человеком неподкупной честности, пользовался уважением и друзей и недругов, но при всём при этом отличался суровым нравом. С его жестким характером связана легенда, которую я услышала во время экскурсии по Черкизову этим летом.

Долгие десятилетия, а скорее всего, столетия жители Черкизова наблюдали странное явление. Когда весной на реке вскрывался лёд, то он, как и следовало, шел вниз по течению. Но спустя какое-то время, через день или два (я не знаю, честно говоря, сколько в среднем идёт ледоход по реке вроде Москвы), лед начинал движение в обратную сторону и поднимался примерно до города Воскресенска... А потом вновь спускался к устью Москвы-реки.

Такой необычный природный финт и родил легенду из разряда страшилок. Богат был князь Черкасский, принадлежала ему не одна тысяча холопских душ, его деревни и села находились, помимо всего прочего, и в верховьях Оки. В одном селе взбунтовались крестьяне против злого управляющего-немца, что три шкуры с них драл да девушек портил, в состоянии аффекта заперли мужички злодея в его доме и сожгли со всем барахлом. А когда опамятовались, решили идти к барину-боярину прощение просить и нового доброго управляющего. Собрались и отправились пешком по левому берегу Оки до Коломны, а оттуда - вдоль реки Москвы в Черкизово.

Только встретили провинившихся крестьян у барского дома солдаты, порубили мужиков саблями и бросили тела в реку, отнесло их сильное течение в родную Оку.

С тех пор каждую весну идут убиенные мужички по дну речному в Москву жаловаться царю на лютого барина, но у Воскресенска силы их оставляют, и полая вода относит их назад к месту слияния Москвы и Оки...

Такая вот местная легенда. Надо сказать, что причудливое хождение льда туда-сюда-обратно связано с тем, что Москва-река впадает в более полноводную Оку в ее среднем течении в том месте, где она делает заметный изгиб, и течение там быстрее обычного. Весной, когда с верховий Оки приходила огромная масса воды и льда, часть её забрасывалась мощным напором в Москву-реку на 10-15 километров против течения. Сходила "верхняя" окская вода - уходил и окский лёд от Воскресенска...

Только лет 40 назад наконец-то успокоились души погибших крестьян и перестали гонять лёд против течения. После того как Воскресенский химзавод стал регулярно сливать в реку какую-то производственную жидкость, Москва-река в Коломенском крае перестала замерзать. Так исчезло редкое для этих краев природное явление, и стала забываться старая легенда.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29 by AksiaПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Черкасский Черкизово Москва-река Ока ледоход легенда авторская история

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