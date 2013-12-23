Рассказы людей, переживших сонный паралич

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:08 by

Бывало ли с вами когда-нибудь так, что после пробуждения вы не можете пошевелиться? Пытаетесь изо всех сил, но тело не слушается. Тут боковым зрением замечаете человека, который подходит к вам, садится на грудь, и вот уже дышать становится невмоготу. Если да, то, скорее всего, это был сонный паралич. Мы собрали истории людей, которые испытали одни из самых кошмарных и жутких форм этого обмана мозга.Причуды человеческого воображения превратились в легенды, мифы и сказки народов мира. Итальянцы называют «демона» - la pantafrica, имея в виду женщину в белом, что, полыхая демоническим взглядом, приходит задушить человека во сне. Японцы называют это состояниеかなしばり (канашибари), подразумевая одержимость духами. В Египте его приписывают нападению Джина. В Мексике говорят, что на спящего взбирается мертвец. Названий и интерпретаций множество, но реальная причина всегда кроется в самом человеке.Мы пока не знаем точных причин возникновения сонного паралича, но уже известно, что они так или иначе связаны с недосыпом и постоянным стрессом. Возможно, есть и генетическая предрасположенность, но сказать наверняка сейчас сложно. Однако несомненно, что сонный паралич происходит во время фазы быстрого сна, которую еще называют фазой быстрого движения глаз или REM-фазой. Ее не могли выявить на протяжении нескольких десятилетий, так как ЭЭГ-показания быстрого сна и бодрствования практически идентичны. Только в 80-90-е годы прошлого века ученые обнаружили принципиальные отличия в работе нейронов при протекании этих двух состояний. В 2009-ом даже появилась гипотеза, что вспышки высокой активации дофаминергической (высвобождающей дофамин) системы, которые происходят во время REM-фазы и вызывают сновидения.Куда важнее, однако, другое открытие: с наступлением фазы быстрого сна включается нисходящее торможение глутаматергических нейронов в сублатеродорзальном ядре, что вызывает торможение мотонейронов и приводит к атонии — мышечной слабости, или, строго говоря, к параличу. И все же знание механизма действия не всегда спасает от ужаса, который охватывает человека в этом беспомощном состоянии. Истории людей, испытавших его, — лучшее тому подтверждение.Julia Banim: «Мои конечности онемели, так бывает, когда отсидишь ногу, но в тот момент онемение расползлось по всему телу. Я была твердой — жесткое неживое бревно из плоти, застрявшее между матрасом и одеялом. Не могла даже закричать, только слабый треск исходил откуда-то изнутри, если я напрягалась изо всех сил. Порой, во время сонного паралича так бывает, я издавала глухие гудящие звуки, вкладывая в это всю энергию. Иногда шевелила пальцем ноги. Но в тот раз все было иначе. Я пообещала самой себе оставаться спокойной, несмотря на то, что будет происходить.Я находилась в сознании и мыслила предельно ясно, попыталась вспомнить счастливые моменты в жизни, чтобы оттеснить растущую панику. Я прокручивала в голове сцены из ситкомов, стараясь напомнить себе, что не всегда останусь парализованной и потом еще посмеюсь над этим.До меня доносились привычные звуки: шум радиатора или шуршание покрышек, но затем я услышала то, что отразилось учащенным стуком в моей груди: быстрые и тяжелые шаги на лестнице. Я уже испытывала подобное и не раз, но никогда это не длилось так долго. Ужас охватил меня, словно густой и вязкий туман. Все, что я могла сделать — закрыть глаза, но прежде, чем веки сомкнулись, я увидела жуткую высокую фигуру в дверях.Иногда она была старухой с пятнистой, похожей на труп, бледностью и кривой усмешкой. Я называла ее ведьмой, узнавала ее спутанные волосы и налитые кровью глаза, когда она наклонялась ко мне снова и снова. Сейчас там стоял темный мужской силуэт, его было сложнее разглядеть, но в нем чувствовалась сила. Редко, когда я его видела, он прятался за дверью, склонив голову набок, и смотрел на меня. В этот раз он медленно подошел ко мне. Дальше произошло то, что я ожидала. Он приблизился вплотную, и я почувствовала, как прогибается под его весом матрас, когда он забирался на кровать. Откуда-то из его глотки донесся гортанный скрежет. Я зажмурила глаза так сильно, как только могла, но все равно чувствовала, как он не отрываясь смотрит на меня со злобой и яростью.Казалось, прошли часы, прежде чем я овладела своим телом, но все равно боялась открыть глаза, потому что страшилась вновь увидеть этого монстра. Пробуждение не похоже на то, что рисуют в фильмах: ты не просыпаешься в холодном поту; только кажется, что все, что с тобой сейчас произошло, было в другой жизни».rosyplover: «Когда случается сонный паралич, я обычно не вижу галлюцинаций. Видел их всего несколько раз за всю жизнь. Слуховые галлюцинации бывают гораздо чаще. Как-то раз я лежал, парализованный, как всегда, и слышал, как кто-то шепчет мне прямо на ухо. Иногда этот голос зовет меня по имени, а иногда просто издает звуки, похожие на звериный вой. К такому я уже привык и просто игнорирую.Не обращать внимания и лежать удается не всегда, поэтому я пытаюсь пошевелиться. Получается очень редко, но когда выходит, тело начинает разрываться от адской боли до тех пор, пока я вновь не засну.Помню один случай. Я лежал на боку, скрючившись, и услышал знакомый вой. Я лишь хотел перевернуться на спину, поэтому попытался развернуть тело, но вместо этого лишь услышал истерический крик галлюцинации, которая начала царапать спину так, будто сдирала кожу. Мне показалось, прошла вечность. Спина горела от боли. Это был самый страшный случай из всех».Goetre: «Упал на кровать и сразу уснул. Вокруг темнота, но чувства никуда не делись. Я ощущал себя пьяным и продолжал куда-то падать. Потом слышу чьи-то шаги: звук такой, будто кто-то ступает по ламинату моей комнаты. В тот же миг я проснулся и слышу, как какой-то человек и правда идет по квартире. Лежу на животе, голова повернута вправо. Снова шаги. Пошевелиться не могу. Потом чувствую, как этот кто-то сел на мои ноги и начал медленно подниматься вверх по телу, да так, что спина словно под прессом. Едва вздохнуть могу и чувствую чье-то горячее дыхание на шее. В тот момент я понял, что происходит, но потребовалось вся сила воли, чтобы вытерпеть еще тридцать секунд этой тяжести, словно на мне и правда кто-то сидел».Youdontknowmedawg: «Я испытывала сонный паралич несколько раз, но этот был самым худшим.Я «проснулась» и услышала, как хлопнула входная дверь. Собака не лаяла, и мне показалось это странным. Я хотела разбудить мужа, но не смогла пошевелить и пальцем. Он лежал на боку рядом со мной, но я не могла ни дотронуться до него, ни позвать. Послышалось шуршание джинсов: кто-то перешел из гостиной на кухню, открыл холодильник и достал оттуда ветчину. Я услышала, как собака ее ест. В очередной раз я попыталась закричать, позвать мужа, толкнуть его, но все бесполезно. В тот же момент я поняла, что он умер. Не знаю, почему я так решила, но была уверена, что это так. Из коридора донеслись тяжелые шаги: человек направлялся к спальне. Я закрыла глаза, притворяясь спящей, но все еще пыталась пошевелиться. Мужчина вошел в комнату, обогнул кровать и склонился надо мной. Глаз я не открывала, но знала, что он прямо передо мной. Он приблизился к моему лицу, и я почувствовала запах алкоголя в его дыхании, он прошептал прямо в ухо: «Он мертв, дорогуша, а ты следующая».RunBunns247: «Я ночевал у друга. Мы тогда учились в средней школе. Я проснулся: передо мной стоял очень бледный ребенок. У него были невероятно длинные руки и ноги, примерно в три раза длиннее обычных. Он стоял мостиком, грудь выпячивалась и смотрела вверх. Голова перевернута, а глаза уставились прямо на меня. Он следил за мной до тех пор, пока ко мне не вернулась способность двигаться, и тогда просто исчез».worryworttheworrier: «Я проснулась и увидела пламя на потолке. Тело парализовало, я попыталась закричать, чтобы разбудить жениха, но ничего не вышло. На несколько секунд мной овладела паника, потом я поняла, что не чувствую запаха дыма и жара. Я подумала, что это опять сонный паралич, и уснула».TheSignalman87: «Первый раз сейчас не припомню, но было несколько эпизодов. Они начались в 11-12 лет. Худший произошел, когда я еще жил с родителями. Открыв глаза, я увидел, что бабушка сидит на краю кровати (к тому моменту она была мертва уже лет десять). Я повернулся — ничего не произошло, закричал — опять ничего. Тогда началась паника. Она сидела и смотрела на меня. Я подумал: «Ладно, это пройдет», как вдруг она прыгнула мне на грудь и закричала прямо в лицо. Представьте себе старуху из фильма «Легион», которая карабкалась по потолку — это нечто похожее».novaranth: «Дергавшаяся девушка была моим самым жутким сонным параличом. Это произошло в 2017-ом. Тот год стал для меня самым стрессовым за всю жизнь, приходилось не спать ночами и чашками глотать кофе.Паралич начался так же, как и все предыдущие: с белого шума и покалывания, расходящегося по всему телу. К тому времени я привыкла к сонному параличу, и мне стало любопытно, появится ли мужчина в белом, которого я называла Нокс. Это было ошибкой. В тот момент, когда глаза открылись, ощущения внезапно усилились. Вибрации стали интенсивнее, а белый шум возрос до такой оглушительной громкости, что начал причинять боль. Я едва могла дышать, меня как будто кто-то душил. Пока все это происходило, я услышала голос, эхом разлетающийся в темноте, который повторял: «поиграй со мной».Я попыталась успокоиться, понимая, что страх только усиливает и без того неприятные ощущения. Начала глубоко и медленно дышать, одновременно пытаясь прикусить язык или пошевелить пальцем ноги, так как эти действия часто выводили меня из паралича. Этого не случилось. Ситуация была бы не столь пугающей, если бы не девочка с выпученными глазами и болезненно худым телом, появившаяся на моем теле. Она медленно ползла по мне. На мгновение она исказилась, задергалась, а затем вновь приняла прежнюю форму. Ее слова напугали меня больше всего. Она знала, что я безуспешно пытаюсь избавиться от паралича и проснуться, поэтому прошептала: «Ты никогда не проснешься и будешь играть со мной вечно». Потом она добавила: «Похоже, он скоро придет за тобой».Она исчезала и появлялась вновь, повторяя одно и то же снова и снова, все время искажаясь и дергаясь.По ощущениям, все это длилось так долго, что я была близка к тому, чтобы заплакать и умереть прямо там, не просыпаясь».cmoviesuk: «Когда был подростком, постоянно виделось что-то. Я тогда жил над гаражом в длинной узкой комнате. Приходила высокая черная фигура, настолько высокая, что подпирала головой потолок. Она стояла в дальнем углу и медленно приближалась, пока не оказывалась прямо над ухом. В то время я не знал, что такое сонный паралич, поэтому было очень страшно.Самый пугающий случай произошел, когда я уже учился в университете. Я лег вздремнуть днем, комнату ярко освещали солнечные лучи, и я слышал, как мои соседи говорят за дверью в коридоре. Но я знал, что это не они, а нечто, притворяющееся ими. Потом дверь в комнату распахнулась, и что стремительно вбежало внутрь. Оно бежало на широких ногах и очень быстро, приблизилось к моему уху, зашипело и унеслось прочь. Оно повторяло такой трюк снова и снова, и снова, и это казалось вечностью, хотя на самом деле прошло несколько секунд. Как только получилось двинуться, я встал и вышел на улицу, думая, что схожу с ума».Автор - Admin.

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