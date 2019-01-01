Молохи

Способности молоха.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:01

Marion Phauna Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:01 by

Множество существ упоминаются, как способные поглотить души своих жертв. Нередко такую способность приписывают адским гончим, которые собирают души людей, заключивших контракт с демонами. Иногда такую способность приписывают и вампирам, которые поглощают душу, выпивая кровь. Множество видов нежити обладают такой способностью. Но если откинуть гончих, то среди демонов эта способность уникальна и принадлежит она поистине титаническим существам из адских легионов – Молохам. Внешне молохи обладают гигантскими габаритами. Их рост достигает в высоту роста шести или семи человек, их ширина подобна ширине нескольких быков. Они обладают огромной силой, а руки их выглядят по-разному. Левая рука этих демонов вполне себе обычна – огромная, мускулистая, заканчивается пятипалой ладонью с огромными когтями. А вот правая представляет собой клубок переплетающихся змей, подобно плети. Лица молохи не имеют, вернее, они не имеют постоянного лица – черты этой части тела меняются в соответствии с чертами последней, поглощённой добычи. Огромные нетопыриные крылья этих существ никогда не служили для полёта – скорее для защиты от физического воздействия со спины или как оружие, поскольку заканчиваются они острыми шипами.Молохов не так уж и много – это своего рода охотники преисподней. Но интересен механизм их появления. Ни один демон не сможет стать молохом, даже при всём своём желании. Напротив, демоны надеются не стать ими. Бытность молоха — это наказание для смертных, которые заключили контракт и продали не только свою душу или привели к контрактам с демонами других людей. Особая, изощрённая пытка, придуманная владыкой преисподней. Ведь молох испытывает бесконечный голод, обладает огромной силой, но никогда не может насытиться, поскольку он лишь сосуд. Молохи служат сосудами для душ. Они всего лишь транспортируют их из мира смертных в мир демонов. Поглощая душу, молох обретает часть её воспоминаний, но воспользоваться ими не может, он не может поглотить не ту душу, только душу, отмеченную контрактом с другим демоном. Однако на сборе функция молоха не заканчивается – ему еще предстоит доставить мечущуюся внутри себя душу в нижний мир. И ведь душа имеет все шансы пробить оболочку молоха и сбежать, и тогда сборщику предстоит заново отыскать и пленить её.Внешний облик молохов предполагает, что это не слишком поворотливые, но очень сильные существа. Так оно и есть. Сам по себе молох довольно медлительный и способностью к полёту не обладает. Вместо этого для перемещения он использует телепортацию на короткие дистанции. В мифах и легендах упоминается, что молохи не один раз сталкивались с попытками сражаться с ними. Когда целые племена стремились защитить вождя и не дать тому уйти. Но такое мелкое препятствие редко мешало молохам, наоборот забавляло их в бесконечной пытке существования.Израненный тысячами ударов молох мгновенно залечивал все раны, стоило ему нанести точный удар по противнику. Просто-таки титаническая выносливость этих существ позволяет им терпеть удары бесконечно долго, пока соперник не ослабит бдительности и не допустит ошибку. Собранные в битвах души по праву принадлежат молоху и усиливают его. Попытка других людей защитить кого-либо от наполнения этого грозного сосуда – единственная возможность молоха освободиться. Гибель не остановит это существо, поскольку он едва ли способен погибнуть. Ритуалы изгнания не действуют на молоха... поскольку во многих смыслах он даже не демон. А столь любимый многими трюк с ударами освящёнными предметами разве что доставит молоху малое неудобство, когда другого демона убил бы на месте. В одной гавайской легенде говорится, что могучий колдун сумел заклясть молоха, превратив его в ящерицу. Возможно... колдовство единственная защита от этих демонов. В любом случае, никогда встреча с молохом не сулит ничего хорошего. И если он пришёл за кем-то другим, лучше отступить с дороги...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Молох демон душа

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