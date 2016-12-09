Инкуб

Среда обитания и социальные статусы

Происхождение инкубов.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:36

Marion Phauna Просмотров: 49 Комментарии: 3 0 Сегодня, 10:36 by

Если в средние века считалось, что монахов пытаются соблазнить и отвадить от церкви такие существа, как суккубы, то как же обстояли дела у монахинь? Ведь робкие служанки Господни вряд ли обратили бы внимание на пусть и прекрасную, но всё-таки девушку. Но изворотливость демонов не знает границ. Как, впрочем, и людская изворотливость. Поэтому стали появляться упоминания об особых существах, которые получили имя инкуб. И в отличие от похотливых суккуб, инкубы куда как более жестокие и целеустремлённые. В целом инкуба можно описать, как прекрасного мужчину с огромными демоническими крыльями за спиной. Если суккубам характерны крылья небольшие, то в своём истинном облике инкубы обладают крыльями, размах которых подчас достигает и шести метров. Также присутствуют свойственные многим демоническим существам изогнутые бараньи рога. И, само собой, в истинном облике инкубу характерен львиный хвост, растущий от копчика. Но истинную форму инкубы принимают крайне редко и неохотно, в основном для поединков, которые между ними и другими существами происходят часто – сказывается доминантный и мощный характер инкубов. Помимо доминантного характера инкубам также свойственен холодный расчёт и трезвая логика. Он соблазняет девушку оперируя не на естественной похоти или используя свои магические силы. Инкубу свойственна тонкая психологическая работа. И если аналогичное существо, суккуб, скорее станет героиней фильма с огромным возрастным ограничением, то инкуб станет героем триллера, который постепенно становится для девушки центром вселенной, занимает все её мысли. Инкубам свойственно оказывать незначительные знаки внимания, флиртовать с девушками, не спешить и вести себя благопристойно, но лишь с тем, чтобы девушка расслабилась и продемонстрировала всё худшее, что в ней есть, а уж приумножить эти черты инкуб сможет с лёгкостью.В Средневековье считалось, что излюбленным местом обитания инкубов являются территории, прилегающие к женским монастырям, где существо может выбрать себе жертву или нескольких и действовать спокойно, и не торопясь. С приходом прогресса инкубы обратили внимание на социальный статус и стали добиваться его весьма спокойно и уверенно – трезвое и логичное мышление позволяет устранять конкурентов не причиняя им вреда. Но всё это пока инкуб не сталкивается с себе подобным или с другим существом. Тогда пробуждаются их гнев и ярость, которые выливаются в ужасном вопле, который в состоянии раскрошить все стёкла на одной небольшой улице. Всякий, заслышавший этот вопль, испытывает панический ужас, а тот, на кого он направлен, попросту превращается в камень. Поэтому иногда последствия схватки инкубов путают с присутствием медузы. И победивший в схватке инкуб занимает место соперника или, устранив конкурента, начинает пробиваться еще выше. Осознание безнаказанности и власти привлекает этих существ, позволяя в наибольшей мере реализовать их таланты.Инкубы — это не обычные христианские демоны. Это существа высшего коварства и высших знаний. Они появляются не из обычных грешников. Путь в инкубы открыт только сильнейшим колдунам, которые не просто способны пережить перерождение не лишившись памяти, но и способны управлять этим процессом и, порой, даже умеют обращать других. Инкубы не отчитываются ни перед одним из демонов, и весьма своевольны. Они не коллекционируют души и добычу – они охотятся за властью и силой, как личи охотятся за знаниями. Но путь к такой магической мощи весьма тернист и не все проходят его полностью, чем и объясняется огромная редкость этих существ. Инкубы прирождённые вожаки и лидеры. Но самый забавный, связанный с ними факт, содержание гарема. И речь идёт не о простых смертных девушках, хотя они тоже зачастую добровольно становятся частью таких гаремов. Нет, инкубам интереснее получить власть над другими существами и желательно женского пола – суккубами, ламиями. Именно поэтому исконно женские существа опасаются инкубов и стараются прикончить их. Но только врожденные знания магии делают инкубов почти неуязвимым для чар противниц, а умение маскироваться порой позволяет прикинуться жертвой, которую противница полюбит и не захочет убивать. Идеальное знание женской, да и мужской, психологии делает инкубов поистине самыми опасными интриганами среди существ.Автор - неизвестен.

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