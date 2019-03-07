Суккуб

Питание и особенности поведения

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:29

Marion Phauna Просмотров: 35 Комментарии: 3 -1 Сегодня, 10:29 by

Современная популярная культура принесла в массы упоминания об огромном количестве существ. И можно сказать, что в кинематографе, литературе и игровой индустрии наибольшую популярность приобрели три типа существ: вампиры, оборотни и суккубы. И если фильмов о вампирах и оборотнях можно отыскать немало, то вот суккубы упоминаются крайне редко, что не мешает им занять свою нишу в игровой индустрии, где можно позволить себе намного больше и цензура куда как больше позволяет. Учитывая специфику поведения таких существ, как суккубы, сложно представить какой-нибудь фильм с их участием, чтобы на нём не стоял возрастной ценз «21+».Суккубы являются демонами. Именно так их классифицировали эксперты-криптозоологи средневековья, когда церковь решала, что правильно, а что нет. И тут сложно не согласиться – ведь суккубам характерны такие черты демонов, как рога (преимущественно бараньи, хотя встречаются и маленькие осторожные рожки), крылья (преимущественно крылья летучей мыши за спиной с небольшим размахом) и хвост, схожий с лошадиным. Поэтому считать суккуба демоном чертовски справедливо. Да и миссия по испытанию прочности веры юных послушников тоже указывает на это. Но помимо названных признаков, суккубы обладают еще одним на котором базируется их поведение – это всегда совершенное женское тело, соблазнительное и привлекательное.Существует мнение, что суккубы это демоницы, которые появляются из рядов грешниц, что заключили сделки с демонами ради своей внешней красоты, либо же предавались прелюбодеяниям и блуду. Очень часто в старинных бестиариях говорится, что такие грешницы, попадая в ад, предстают перед выбором – стать суккубами или нести заслуженное при жизни наказание. Некоторые соглашаются на первое и проходят мучительное перерождение.Суккубы являются исключительно мужчинам. Реже их могут встретить и женщины, но для последних это обычно смертельная встреча. Суккубы способны скрывать свою демоническую внешность и задурманивать разум, заставляя думать только о себе. Они разрушают семьи, уводят мужей и очень часто губят людей, когда те им просто надоедают. Обычное изображение суккубы подразумевает минимум одежды или очень откровенную одежду, но суккубы способны выглядеть привлекательно и эффектно даже в закрытом платье. Их соблазнительность не достижима для простых смертных женщин. Отдельного упоминания заслуживает аппетит суккуба. Еда из ресторана не насытит их, они питаются совершенно иначе. Некоторые эксперты видят в этом их единственную слабость – жертв они не убивают. Единственный голод суккубы можно назвать сексуальным голодом. Стремление к удовлетворению подобного голода и определяет всё их существование. Чем голоднее суккуба, тем более раскованно и откровенно она себя ведёт. И на этом строится её поведение. Сытая же суккуба начинает испытывать еще больший голод всё чаще и чаще, будто приступами. Она никогда не может удовлетвориться одним мужчиной, как и не могла до перерождения, и не может удовлетворяться даже лучшим любовником долгое время – её голод требует большего. В конце концов суккуба либо оставляет партнёра, либо убивает его. В порыве ревности или со злости – суккуба в первую очередь женщина и сама не может объяснить своих мотивов. В целом популярность суккуб можно понять. В игровой индустрии лишь графика позволяет вводить этих бесстыжих существ в сюжет или в игровые события. В кинематографе же получится весьма своеобразный фильм – изобретательность суккуб не знает границ и, скорее всего, фильм о них перейдёт в отдельную категорию фильмов. Но в тоже время их жестокость и бескомпромиссность также безграничны. Они могут стремиться к более высокому статусу, чтобы получить возможность иметь как можно больше любовников, они могут менять роли и примерять разные маски. Но суккубы всегда привлекают мужчин, даже тех, кто знает, что это за существа и осознаёт опасность общения с ними. Суккубы поглощают жизненную силу своих жертв, и те позволяют существам пить её, поскольку не могут устоять перед соблазном. И лишь одного типа существ суккубы опасаются, как мотыльки огня – инкубов, что могут дать девушкам куда как больше, чем простые смертные мужчины.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Суккуб демон страшно интересно женщина

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